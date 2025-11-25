Sport

Cine este Estevao, puștiul-minune care l-a eclipsat pe Lamine Yamal în Chelsea – Barcelona 3-0. Record fabulos bifat de brazilian

Cine este Estevao, brazilianul care a înscris pentru Chelsea în victoria cu Barcelona din Champions League și a egalat un record fabulos, deținut de Kylian Mbappe și Erling Haaland.
Bogdan Mariș
26.11.2025 | 00:07
Cine este Estevao pustiulminune care la eclipsat pe Lamine Yamal in Chelsea Barcelona 30 Record fabulos bifat de brazilian
Estevao a înscris pentru Chelsea contra Barcelonei și a egalat un record deținut de Kylian Mbappe și Erling Haaland. FOTO: Hepta
Brazilianul Estevao (18 ani) a sosit la Chelsea în vara lui 2025, la un an după ce englezii s-au înțeles cu Palmeiras pentru transferul său. Tânărul fotbalist are un start foarte bun în tricoul „albaștrilor”, în special în UEFA Champions League, unde a reușit să marcheze din nou, de această dată contra Barcelonei, scor 3-0. Cu reușita din meciul împotriva catalanilor, sud-americanul a și egalat un record fabulos, deținut de Erling Haaland și Kylian Mbappe.

Estevao, record fabulos! I-a egalat pe Haaland și Mbappe

După ce a intrat pe parcurs în primele două meciuri disputate de Chelsea în actualul sezon de Champions League, 1-3 cu Bayern și 1-0 cu Benfica, Estevao a fost titularizat de Enzo Maresca pentru partida cu Ajax. Londonezii au câștigat clar, 5-1, iar tânărul brazilian a punctat dintr-o lovitură de la 11 metri.

Apoi, contra lui Qarabag, Estevao a fost din nou titular și a reușit să deschidă scorul, însă Chelsea avea să obțină doar o remiză, 2-2. În runda a cincea, echipa pregătită de Enzo Maresca a primit vizita Barcelonei, iar înainte de meci italianul a fost „provocat” să își compare elevul cu starul catalanilor, Lamine Yamal.

Cel puțin în acest meci, Estevao a câștigat clar „duelul”, reușind să marcheze după o fază frumoasă în partea secundă, iar Chelsea a obținut o victorie mare, 3-0. Conform Opta, după această reușită, Estevao a devenit, la vârsta de 18 ani și 215 zile, al treilea jucător care înscrie în primele sale trei meciuri ca titular în UEFA Champions League, după Kylian Mbappe (18 ani și 113 zile) și Erling Haaland (19 ani și 107 zile).

Chelsea, victorie istorică împotriva Barcelonei

Succesul obținut marți pe Stamford Bridge este cel mai clar pe care Chelsea l-a obținut vreodată contra Barcelonei. Londonezii au întâlnit de 18 ori formația catalană în istorie, iar după această victorie bilanțul rezultatelor a devenit egal: fiecare formație are câte 6 succese, iar 6 întâlniri s-au încheiat la egalitate.

Chelsea reușise să învingă de trei ori Barcelona la o diferență de două goluri: 2-0 în 1966, 3-1 în 2000 și 4-2 în 2005. Cel mai dezechilibrat meci dintre cele două formații a avut loc în 1966 și s-a încheiat cu scorul de 5-0 în favoarea Barcelonei.

