Sport

Cine este Eusebiu Huțan, tenorul care va cânta imnul României la meciul cu Polonia! Reacţiile acide ale fanilor

Marian Popovici
13.11.2026 | 21:07
Cine este Eusebiu Hutan tenorul care va canta imnul Romaniei la meciul cu Polonia Reactiile acide ale fanilor
ULTIMA ORĂ
Cine este Eusebiu Huțan, tenorul care va cânta imnul României la meciul cu Polonia! Reacţiile acide ale fanilor. Sursa: colaj Fanatik
Imnul României la meciul împotriva Poloniei va fi cântat de Eusebiu Huţan. Însă nu toţi fanii au gustat decizia Federaţiei şi au reacţionat acid pe reţelele de socializare.
ADVERTISEMENT

România joacă împotriva Poloniei, sâmbătă, de la ora 21:45, pe Arena Naţională. FRF a luat decizia ca imnul să fie cântat de tenorul Eusebiu Huţan, în vârstă de 35 de ani. Nu toţi fanii sunt de acord cu abordarea Federaţiei şi mulţi spun că imnul ar trebui cântat de întreg stadionul, nu de un tenor.

Cine este Eusebiu Huțan, tenorul care va cânta imnul României la meciul cu Polonia

Eusebiu Huţan este un tenor născut la Suceava, dar care a crescut în Italia. Studiile muzicale le-a început mai târziu, după vârsta de 20 de ani, spunând că un mare merit îl are profesorul Fernando Pasqualetti:

ADVERTISEMENT

„Așadar, nu am avut parte de educație muzicală până după vârsta de 20 de ani… În urma unor probleme cardiace, urmate de săptămâni petrecute în spital, am simțit dorința de a mă exprima prin intermediul acestei forme complexe de artă: muzica. Astfel, cei din jurul meu au descoperit talentul meu. Așa a început totul: am decis că acest talent merită să fie șlefuit și am mers la primele lecții de canto, sub îndrumarea baritonului Fernando Pasqualetti”, a spus Huţan într-un interviu pentru Money.ro.

Eusebiu Huţan este tenor şi solist la Opera Naţională din Cluj-Napoca. A interpretat numeroase roluri celebre pe scenele lirice, printre care Rodolfo (La Bohème), Alfredo (La Traviata), Duca di Mantova (Rigoletto), Maurizio (Adriana Lecouvreur) și Rinuccio (Gianni Schicchi).

ADVERTISEMENT
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului...
Digi24.ro
Rusia cere retragerea unei țări europene din NATO pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Ce pretenții mai are Putin

Fanii, comentarii acide: „Lăsaţi imnul suporterilor”

Nu toţi fanii sunt de acord cu decizia Federaţiei ca un artist să intoneze imnul naţional la meciurile naţionalei. La postarea în care era anunţat faptul că Eusebiu Huţan va intona imnul, mai mulţi fani s-au revoltat:

ADVERTISEMENT
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără...
Digisport.ro
Teodora Stoica a văzut câți bani are în cont și a rămas fără cuvinte: ”Ce e asta? E o greșeală?”. Imediat, a aflat adevărul

„Lăsați imnul suporterilor!”, „Nicio națională nu face tâmpenia asta de a pune artiști să cânte imnul. E suficient să afișați versurile”, „Nu ar mai trebui să cânte tenori sau alte voci cunoscute, întrucât altfel se simte freamătul stadionului ,atunci când imnul e cântat de suporteri”, „Chemați o fanfară să cânte Imnul României! Se aude mult mai frumos fanfara împreună cu suporterii. Chiar nu înțelegeți că un solist nu transmite nimic? Țineți cont și de dorința noastră! Echipa națională nu este proprietatea voastră personală„, sunt printre comentariile fanilor la postare.

ADVERTISEMENT
Ion Ţiriac şi David Popovici inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni!...
Fanatik
Ion Ţiriac şi David Popovici inaugurează noua arenă din complexul de la Otopeni! Investiţie uriaşă realizată de magnat
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Moldova – Kazahstan 2-1. Nouă meciuri se...
Fanatik
LIVE BLOG Liga Națiunilor, etapa 5. Moldova – Kazahstan 2-1. Nouă meciuri se joacă de la 21:45
Doliu în fotbalul românesc! Jucătorul a murit la doar 31 de ani
Fanatik
Doliu în fotbalul românesc! Jucătorul a murit la doar 31 de ani
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB:...
iamsport.ro
A văzut imaginile cu Gigi Becali și l-a făcut praf pe patronul FCSB: 'Se dă mare credincios, dar este, de fapt, un infractor și un fost pușcăriaș!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!