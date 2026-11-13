Cine este Eusebiu Huțan, tenorul care va cânta imnul României la meciul cu Polonia! Reacţiile acide ale fanilor

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, pe Arena Naţională. FRF a luat decizia ca imnul să fie cântat de tenorul Eusebiu Huţan, în vârstă de 35 de ani. Nu toţi fanii sunt de acord cu abordarea Federaţiei şi mulţi spun că imnul ar trebui cântat de întreg stadionul, nu de un tenor.

Cine este Eusebiu Huțan, tenorul care va cânta imnul României la meciul cu Polonia

Eusebiu Huţan este un tenor născut la Suceava, dar care a crescut în Italia. Studiile muzicale le-a început mai târziu, după vârsta de 20 de ani, spunând că un mare merit îl are profesorul Fernando Pasqualetti:

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„Așadar, nu am avut parte de educație muzicală până după vârsta de 20 de ani… În urma unor probleme cardiace, urmate de săptămâni petrecute în spital, am simțit dorința de a mă exprima prin intermediul acestei forme complexe de artă: muzica. Astfel, cei din jurul meu au descoperit talentul meu. Așa a început totul: am decis că acest talent merită să fie șlefuit și am mers la primele lecții de canto, sub îndrumarea baritonului Fernando Pasqualetti”, a spus Huţan într-un interviu pentru .

Eusebiu Huţan este tenor şi solist la Opera Naţională din Cluj-Napoca. A interpretat numeroase roluri celebre pe scenele lirice, printre care Rodolfo (La Bohème), Alfredo (La Traviata), Duca di Mantova (Rigoletto), Maurizio (Adriana Lecouvreur) și Rinuccio (Gianni Schicchi).

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Fanii, comentarii acide: „Lăsaţi imnul suporterilor”

Nu toţi fanii sunt de acord cu ca un artist să intoneze imnul naţional la meciurile naţionalei. La postarea în care era anunţat faptul că Eusebiu Huţan va intona imnul, mai mulţi fani s-au revoltat:

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„Lăsați imnul suporterilor!”, „Nicio națională nu face tâmpenia asta de a pune artiști să cânte imnul. E suficient să afișați versurile”, „Nu ar mai trebui să cânte tenori sau alte voci cunoscute, întrucât altfel se simte freamătul stadionului ,atunci când imnul e cântat de suporteri”, „Chemați o fanfară să cânte Imnul României! Se aude mult mai frumos fanfara împreună cu suporterii. Chiar nu înțelegeți că un solist nu transmite nimic? Țineți cont și de dorința noastră! Echipa națională nu este proprietatea voastră personală„, sunt printre comentariile fanilor la postare.