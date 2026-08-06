Cine este Eva Olid, noua antrenoare a echipei feminine de fotbal de la Manchester United. A câștigat campionatul cu un club care acum 5 ani juca la amatori

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Manchester United a dat lovitura după ce a desemnat-o pe Eva Olid noua antrenoare a echipei feminine de fotbal. Femeia originară din Spania a câștigat campionatul cu un club foarte cunoscut, care în urmă cu 5 ani juca la amatori.

Eva Olid, noua antrenoare de fotbal feminin de la Manchester United

Eva Olid (40 ani) a fost prezentată în mod oficial în calitate de tehnician la . Anunțul a avut loc la numai câteva zile după ce Marc Skinner a părăsit funcția din cadrul clubului britanic cu o lună înainte de începerea sezonului din Superliga Feminină (WSL). Vestea a stârnit multe reacții în online.

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Mulți oameni au început să se întrebe cine este, de fapt, noul antrenor al echipei feminine de fotbal. Frumoasa brunetă s-a născut pe data de 28 august 1985, în localitatea Sabadell din provincia Barcelona, Catalonia, Spania. A început să joace fotbal în copilărie, iar mai târziu și-a îndreptat atenția spre antrenorat.

A devenit cunoscută în perioada în care a pregătit de la Heart of Midlothian F.C. Women din Scoția. A primit această oportunitate în 2021, contractul fiind încheiat pe o perioadă de 2 ani. Ulterior, a prelungit înțelegerea, dovadă că în momentul de față este descrisă drept o „revoluționară a clubului”.

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Celebritatea sa a crescut în 2024 când a condus formația în finala Cupei Feminine a Scoției, însă au fost învinși de Rangers. Sezonul trecut antrenoarea spaniolă a dus echipa de fotbal feminin către primul titlu în Premier League. Eva Olid a fost la cârma formației vreme de 5 ani, însă în aprilie a anunțat că părăsește clubul din Edinburgh în această vară, prin acord reciproc.

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Cum descrie Eva Olid experiența din Scoția

Eva Olid a rememorat experiența trăită în Scoția, în calitate de antrenoare a celor de la Heart. A povestit că atunci când a preluat echipa feminină de fotbal a realizat că unor jucătoare le lipseau cunoștințele de bază despre sport. Acestea nu știau concepte simple sau informații legate de poziția corpului, fiind nevoită să o ia de la zero.

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Și-a amintit că nu putea să intre direct în tactică din moment ce sportivele nu știau cum să prindă mingea. Astfel, a recurs la antrenamente suplimentare, unele fotbaliste luându-și angajamentul de a fi prezente, deși aveau cursuri la universitate. Antrenoarea spaniolă a fost surprinsă de ambiția acestor fete.

„Cu un an înainte să ajung eu echipa terminase ultima, dar nu au coborât în ​​Divizia a Doua pentru că voiau să extindă campionatul și era COVID-19. A fost ca și cum ar fi început de la zero. În primul sezon ne-am luptat să nu retrogradăm. Am supraviețuit și apoi am început să creștem.

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În al doilea an, când clubul a semnat cu trei sau patru jucătoare profesioniste, am trecut de pe locul opt pe locul patru. A fost ca și cum am fi terminat pe primul loc în lumea reală, pentru că cele trei echipe din Glasgow [Celtic, Rangers și Glasgow] erau o altă lume, i-am surprins pe toți”, a explicat Eva Olid, conform .

”Asta e cea mai grea parte a antrenoratului”

„Când ești antrenor trebuie să gestionezi și personalitățile și emoțiile. E curios cât de diferit poate fi fiecare jucător. Un fotbalist poate avea nevoie să-i spui «Nu e bine, ori te perfecționezi, ori nu începi weekendul viitor» și nu le poți spune asta celorlalți pentru că îi vei zdrobi.

Asta e cea mai grea parte a antrenoratului. Când muncești din greu, dar vezi că alte echipe câștigă pentru că au un buget mai mare, e greu de digerat, dar când obții asta, satisfacția e imensă”, a completat Eva Olid, mai arată sursa citată. În plus, antrenoarea a lucrat o vreme în Statele Unite la Houston Dynamo.

A lucrat atât cu echipa feminină a acestui club, cât și cu cea masculină sub 19 ani. Anterior, bruneta a fost o perioadă la Federația Catalană de Fotbal. În prezent, noul tehnician al echipei feminine de fotbal de la Manchester United are rolul de a ține formația unită, dar și de a îmbunătăți jocul sportivelor.