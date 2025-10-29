Sport
Cine este femeia care a început să plângă în hohote în tribune la Sănătatea Cluj – U Craiova și care este motivul! Imagini emoționante surprinse de camerele TV. Foto

Scene extrem de emoționante petrecute în tribune la meciul Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova din Cupa României Betano!
Gabriel-Alexandru Ioniță
29.10.2025 | 20:03
Cine este femeia care a inceput sa planga in hohote in tribune la Sanatatea Cluj U Craiova si care este motivul Imagini emotionante surprinse de camerele TV Foto
O femeie a început să plângă în tribune la meciul Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik
O femeie a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce plângea în hohote imediat după golul de 1-0 marcat de „virușii verzi”. A fost vorba despre un autogol semnat de Nikola Stevanovic în finalul primei reprize.

Femeia care a plâns în tribune la Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova este soția lui Laurențiu Popescu, portarul oltenilor

Este vorba despre Alexandra, soția lui Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, titularizat de antrenorul Mirel Rădoi în această partidă. Cei doi au devenit părinți în urmă cu mai puțin de un an, mai exact pe data de 31 decembrie. Cel mai probabil, ea a fost extrem de afectată de golul încasat de soțul său de la micuța echipă din Liga 3.

Laurențiu Popescu și soția sa
Laurențiu Popescu și soția sa în ziua nunții. Foto: Instagram

 

În cele din urmă a ieșit bine totuși pentru Universitatea Craiova. Oltenii au reușit să întoarcă ulterior scorul, grație golurilor marcate de Monday Etim în minutul 61, respectiv David Matei în minutul 78, jucător introdus pe teren în repriza a doua de Mirel Rădoi.

Pe final de meci, în minutele 86 și 88, craiovenii au mai punctat de două ori, prin același Etim, respectiv Alexandru Cicâldău, astfel încât în cele din urmă ei au reușit să învingă Sănătatea Cluj cu scorul de 4-1.

Cum s-au prezentat cele două echipe la acest meci din Cupa României Betano

Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Creț, Fărăcășan, Core, Milchiș, Gaddo – Bessong, Saroși, Crișan – Al. Pop, Bonț. Rezerve: Chindriș – Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul. Antrenor: Vasile Miriuță.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj, Bancu- Mekvabishvili, Al. Crețu, Teles- Băsceanu, Etim, Paradela. Rezerve: Isenko – Screciu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Fălcușan, D, Matei, Cicâldău, Nsimba, Houri. Antrenor: Mirel Rădoi.

