Cine este femeia care a început să plângă în hohote în tribune la Sănătatea Cluj – U Craiova și care este motivul! Imagini emoționante surprinse de camerele TV. Foto

O femeie a fost surprinsă de camerele de filmat în timp ce plângea în hohote imediat după golul de 1-0 marcat de „virușii verzi”. A fost vorba despre un autogol semnat de Nikola Stevanovic în finalul primei reprize.
Este vorba despre Alexandra, soția lui Laurențiu Popescu, portarul oltenilor, titularizat de antrenorul Mirel Rădoi în această partidă. Cei doi au devenit părinți în urmă cu mai puțin de un an, mai exact pe data de 31 decembrie. Cel mai probabil, ea a fost extrem de afectată de golul încasat de soțul său de la micuța echipă din Liga 3.
În cele din urmă a ieșit bine totuși pentru Universitatea Craiova. Oltenii au reușit să întoarcă ulterior scorul, grație golurilor marcate de Monday Etim în minutul 61, respectiv David Matei în minutul 78, jucător introdus pe teren în repriza a doua de Mirel Rădoi.
Pe final de meci, în minutele 86 și 88, craiovenii au mai punctat de două ori, prin același Etim, respectiv Alexandru Cicâldău, astfel încât în cele din urmă ei au reușit să învingă Sănătatea Cluj cu scorul de 4-1.
Sănătatea Cluj: Bălgrădean – Creț, Fărăcășan, Core, Milchiș, Gaddo – Bessong, Saroși, Crișan – Al. Pop, Bonț. Rezerve: Chindriș – Vescan, Ghișa, Kirali, Mare, Yuh, Horn, Rusu, Paul. Antrenor: Vasile Miriuță.
Universitatea Craiova: L. Popescu – Mogoș, Stevanovic, Badelj, Bancu- Mekvabishvili, Al. Crețu, Teles- Băsceanu, Etim, Paradela. Rezerve: Isenko – Screciu, Fl. Ștefan, T. Băluță, Fălcușan, D, Matei, Cicâldău, Nsimba, Houri. Antrenor: Mirel Rădoi.