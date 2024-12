Cine este femeia care i-a pus pe ”jar” inima lui Bubu Cernea? Nora Crinei Mardare: „O săptămână a durat prima mea tentativă de a locui în București”. Exclusiv

Elena Mogîldea-Cernea, soția lui Bubu Cernea a venit, tocmai din Republica Moldova ca să-și împlinească un vis. A lucrat timp de trei ani cu Irina Rimes, cu care a legat și o strânsă prietenie, și, prin intermediul căreia, din întâmplarea l-a cunoscut pe fiul Crinei Mardare.

Elena Mogîldea-Cernea, povestea primei întâlniri cu Bubu Cernea: „Am căzut într-o canalizare”

Chiar dacă astăzi ne oferă un interviu în caliatate de actoriță, nora Crinei Mardare admite că muzica a fost prima ei iubire. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa Elena Mogîldea-Cernea ne dezvăluie detalii exclusive despre noua producție de la Antena 1 în care joacă. ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN” i-a oferit posibilitatea de a se întoarce la origini, de a vorbi și a simți moldovenește.

ADVERTISEMENT

și dezvăluie detalii neștiute despre relația cu celebra ei soacră, Crina Mardare.

A iubit de mică scena motiv pentru care a căzut într-o canalizare când se prefăcea că merge pe podium și, prima dată când a venit în capitală, a rezistat doar o săptămână.

ADVERTISEMENT

Te-ai născut și ai crescut în Republica Moldova. Ce-ți mai aduci aminte din copilăria ta?

– Elena Mogîldea-Cernea: Eu am copilărit la țara. Și poate părea cliseic, dar chiar am avut o copilărie frumoasă. Eram multi copiii în mahala. O gașcă destul de mare și veselă. Ieșeam aproape în fiecare zi împreună pe ulița noastră, pentru a ne juca de-a v-ați ascunselea, rațele și vânătorii, fotbal.

Îmi amintesc duminicile, când mergeam dimineață la biserică și apoi treceam cu sora mea pe la biblioteca din sat, unde aveam abonament. Luam cărți cu povești pentru următoarea săptămână.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc cam fiecare pățanie din viața mea. Atunci când am căzut într-o canalizare pentru ca încercam să merg ca pe podium, având tocuri. Noroc că nu era adâncă și era curată. Sau când am căzut dintr-un copac de un metru și am început să plâng doar ca să vină cineva să mă întrebe ce am pățit, deși eu nu pățisem nimic și nu mă durea nimic. Am avut o copilărie cu de toate.

Nora Crinei Mardare vorbește despre prima ”iubire”

Când a apărut pasiunea pentru actorie?

– Nora Crinei Mardare: Pasiunea pentru actorie a început încă din clasele primare. Atunci când interpretam câte un personaj la fiecare petrecere organizată la școală. Chirița în Iași sau mătușa Marioara din Amintirile lui Ion Creangă. Nu neg că, încă de atunci cochetam cu ideea de a juca pe scene mari sau în seriale.

ADVERTISEMENT

Totuși, cred că a fost a doua ”iubire”, prima fiind muzica. Legate de ea am cele mai timpurii amintiri, de dinainte de a mă juca dea actrița. Cântam în corul bisericii sau la șezătoarele din sat. Apoi am început să particip la tot felul de concursuri.

Ani mai târziu, când trebuia să dau la facultate, mă gândeam să fac Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Dar pentru ca îmi plăcea foarte mult și partea de jurnalism am ales Universitatea de Stat, unde am putut studia la două facultăți. La cea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, dar și la cea de Teatru Dramatic. Și uite așa a început să creasca din nou dorința de a fi actriță.

O perioadă ai lucrat cu Irina Rimes. Ce ai învățat de la ea?

– Elena Mogîldea-Cernea: trei ani de zile, timp în care am reușit să legăm și o prietenie frumoasă, nu doar o relație de muncă. De la ea am învățat cât de important este să rămâi autentic, indiferent de tendințe. În plus, am apreciat foarte mult profesionalismul și modul în care reușește să-și păstreze echilibrul între artă și industrie.

„O săptămână a durat prima mea tentativă de a locui în București”

Aveai doar 24 de ani când ai părăsit Moldova pentru România. Ți-a fost vreodată teamă?

– Soția lui Bubu Cernea: Când am plecat nu eram nici prea tânără, dar nici prea coaptă. Desigur că îmi era teamă, mai ales că nu mai plecasem singură nicăieri și nu venisem cu niciun plan bine pus la punct. În afară de cel în care voiam să lucrez în radio sau televiziune. Prezentatoare sau actriță, nu conta.

Aveam o prietenă care m-a găzduit la ea în prima mea săptămână, pentru că atât a durat prima tentativă de locuit în București. Mi s-a părut prea agitat pentru mine și m-am întors acasă. La confortul meu de toate zilele. Am fost însă convinsă de părinții mei să mai încerc, să mai dau o șansă visului meu. Acum nu pot decât să le fiu recunoscătoare că m-au împins de la spate să mă întorc în București și acum fac ceea ce mi-am dorit.

Ce a însemnat, pentru tine, serialul ”Adela”?

– Elena Mogîldea-Cernea: Serialul ”Adela” de la Antena 1 a însemnat în primul rând un mare câștig de experiență, deoarece a fost primul meu proiect. Până atunci jucasem doar în reclame, dădusem probe pentru filme, spectacole de teatru, dar nu se legase nimic.

A fost un punct de cotitură extrem de important în cariera mea, aducându-mi notorietatea de care mă bucur azi. Sunt recunoscută și acum ca Gia din ”Adela”. Plus că mi-a adus și oportunități noi în showbiz-ul românesc. Vorbesc despre al doilea rol din cariera mea, și anume Toni din ”Lia-Soția Soțului Meu”.

Elena Mogîldea-Cernea vorbește despre Bubu Cernea: „Am zis că mă ia la mișto”

De doi ani ești căsătorită cu Bubu Cernea, fiul lui Mișu Cernea și al Crinei Mardare. Îți mai aduci aminte cum v-ați cunoscut?

– Nora Crinei Mardare: Ne-am cunoscut în 2017, când lucram cu Irina Rimes și eram la radio cu lansarea piesei ”Cosmos”. Atunci l-am văzut pentru prima dată pe Bubu și el pe mine. După spusele lui, s-a îndrăgostit la prima vedere. A venit la mine, s-a prezentat, mi-a spus că sunt extrem de frumoasă și că voi fi soția lui. Evident că am zis că mă ia la mișto. Nu mă gândeam că acea afirmație va deveni realitate în doar câțiva ani.

Cât de mult i-a luat să te cucerească?

– Elena Mogîldea-Cernea: Câteva luni. Ne-am cunoscut în septembrie 2017 și ne-am început relația la sfârșit de ianuarie 2018, fix de ziua lui. Am fost cadoul lui.

Cum este soția Elena? Face piața, dă cu aspiratorul, gătește?

– Soția lui Bubu Cernea: Fac de toate în casă, dau și cu aspiratorul, fac și piața, gătesc, și pot spune că fac o mâncare delicioasă. Calc hainele, lucru pe care nu-mi place să-l fac. Cred că este singurul din treburile casnice pe care, dacă aș putea, l-aș tăia de pe lista. Dar recunosc că urăsc să umblăm șifonați (n.r. râde).

Dar, evident că am și zile când nu am chef de nimic din toate astea și prefer să comand de mâncare, să stau la un film sau să citesc o carte.

Soția lui Bubu Cernea: „Mă gândeam că trebuie să fie o femeie dură”

Cum este mama soacră, celebra Crina Mardare? Cum vă înțelegeți, de câte ori îi ceri sfatul când ai nevoie de ajutor?

– Elena Mogîldea-Cernea: Mama soacră este genială. Este cea mai înțeleaptă, mișto, cool și talentată soacră pe care o puteam avea. Și lista calităților e lungă. Recunosc că la începutul colaborării mele cu Antena tot auzeam de ea, cum toată lumea vorbea cu mult respect despre Crina Mardare. Mă gândeam că trebuie să fie o femeie dură. Dar acea impresie a fost spulberată din prima clipă în care am cunoscut-o.

Mi-am dat seama că este o femeie foarte bună si că are același suflet ca al mamei mele. Ne înțelegem de minune și ne sfătuim mereu, în orice situație. Cred că nu există lucru pe care să nu ni-l spunem pentru că vorbim în fiecare zi și ne vedem aproape în fiecare zi.

Apropo de familie, tu ai fost mai mult fata mamei sau fata tatei?

– Nora Crinei Mardare: Cred ca, de cele mai multe ori, am fost fata tatei. Am știut mereu cum să mă ”lingușesc” pe lângă el ca să obțin ce vreau. Și, evident că el ceda. Cu toate astea aș spune că, în situații diferit mă simțeam mai apropiată de câte unul dintre ei, dar mereu i-am iubit la fel de mult pe amândoi.

Ce-ți mai aduci aminte din perioada liceului? Erai timida sau rebela clasei?

– Elena Mogîldea-Cernea: Eram undeva la mijloc. Îmi plăcea să fiu implicată în toate activitățile, dar știam și când să stau în banca mea, ca să nu-mi fac probleme cu profesorii.

Elena Mogîldea-Cernea: „Nu-mi amintesc decât durerea pe care am trăit-o atunci”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

– Soția lui Bubu Cernea: Singurele momente grele din viața mea au fost atunci când au decedat nașii mei de botez și bunelul. Oameni din viața mea și a familiei pe care i-am iubit enorm de mult. Dar eram prea micuță și nu-mi amintesc decât durerea pe care am trăit-o atunci.

În rest, nu cred să fi avut vreun moment atât de greu în viața mea. Cred că pentru toate celelalte lucrurile care ni se întâmplă în viața există o rezolvare, mai devreme sau mai târziu.

Care este cea mai importanta calitate a ta și cel mai mare defect?

– Elena Mogîldea-Cernea: La calitate aș spune că sunt veselă mereu. Iar ca defect mă agit prea mult pentru lucruri inutile.

Ce nu știe lumea despre tine?

– Nora Crinei Mardare: Sunt pasionată de croitorie. Vara în special, îmi mai cos câte o rochiță nouă. Și evident, îmi place să-mi modific hainele.

Ce simți că nu ai face niciodată în viața ta?

– Elena Mogîldea-Cernea: Nu aș trăda.

Nora Crinei Mardare joacă în cea mai nouă producție Antena 1

Unde te putem vedea în perioada următoare?

– Soția lui Bubu Cernea: În curând în serialul ”Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”, unde joc rolul unei menajere, Cici. Îmi amintesc că mi-a zis cineva, la un moment dat, că ar trebui să fac tot posibilul să scap de accentul meu moldovenesc, pentru că nu o să reușesc în această industrie. Ei, acum, după mulți ani de la acea întâmplare, pot să vă spun eu vouă că nu ar trebui să vă reprimați rădăcinile.

Personajul meu este unul cu o semnificație specială pentru mine. Datorită acestui rol am ocazia să aduc pe ecran o parte din mine, din rădăcinile și cultura mea moldovenească. Sunt foarte fericită că am ocazia să lucrez în continuare cu echipa care mi-a fost familie în ultimii ani.

Am noroc de o echipă faină, veselă și creativă. Asta e valabil atât pentru actorii din distribuție, cât și pentru colegii din echipa de producție. Sunt convinsă că povestea serialului vă va emoționa și abia aștept să ne reîntâlnim pe micile ecrane!