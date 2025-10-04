Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Vinicius Junior. Este divorțată și are trei copii

Viața sentimentală a lui Vinicius Junior a intrat din nou în atenția tuturor. De data asta, se speculează că atacantul de origine braziliană formează un cuplu cu o prezentatoare celebră, care este divorțată și are și trei copii.

Cine este femeia care l-a cucerit pe Vinicius Junior

Vinicius Junior se bucură din plin de succes pe plan profesional. Fotbalistului îi merge din ce în ce mai bine și se pare că soarele a ieșit și pe strada lui. Sentimental, atacantul nu are motive să se plângă, iar presa internațională speculează că acesta ar avea deja o relație cu o faimoasă prezentatoare TV.

Cea care i-a furat inima lui Vinicius Junior este Virginia Fonseca, o prezentatoare în vârstă de 26 de ani. Speculațiile au început să fie alimentate din momentul în care fotbalistul i-ar fi trimis acesteia un buchet de flori. Ulterior, jurnaliștii spanioli i-au surprins împreună în mai multe localuri de lux din Madrid.

Cu siguranță, ar fi vrut ca relația lor să fie una discretă, însă planul nu le-a reușit. Deși au fost surprinși de multe ori în ipostaze care arătau că intre ei este mai mult decât o prietenie, fotbalistul și prezentatoarea au ales să nu comenteze deloc informațiile apărute în spațiul public.

Cine este, de fapt, noua iubită a lui Vinicius Junior

Virginia Fonseca nu este deloc străină de lumina reflectoarelor și nici de faima din mediul online. Aceasta este una dintre cele mai puternice influencere din America Latină, cu o comunitate de peste 50 de milioane de fani pe Instagram.

Viața agitată a Virginiei Fonseca a plasat-o pe aceasta de multe ori pe primele pagini ale ziarelor de scandal. Recent, prezentatoarea de 26 de ani și-a anunțat urmăritorii că tocmai ce a divorțat de soțul ei. Ani de zile, partener i-a fost nimeni altul decât Ze Felipe, cantăreț de origine braziliană.

Virginia Fonseca are trei copii împreună cu artistul. Deși fanii lor se așteptau ca aceștia să reziste multe timp împreună, se pare că relația acestora nu a fost deloc una longevivă. În timp ce Ze Felipe continuă să fie discret, Virginia Fonseca pare că și-a refăcut viața sentimentală.

Cine este fosta iubită a lui Vinicius Junior

Înainte de faimoasa prezentatoare Virginia Fonseca, Vinicius Junior a format un cuplu cu Maria Julia Mazalli. Relația celor doi a fost una răsunătoare, partenera acestuia fiind mereu prezentă în tribune și susținându-l pe fotbalist.

s-a născut în Sao Paolo, Brazilia, însă este stabilită în Madrid, Spania. Fosta iubită a lui Vinicius Junior mai are trei surori, pe Aline, Maju și Mariana. Tânăra a studiat la un liceu local, după care a urmat cursurile Facultății de Administrarea Afacerilor la Universitatea din Sao Paolo.

În prezent, Maria Julia Mazalli este model, iar activitatea sa include colaborări cu branduri precum Adidas, Calvin Klein, Nike sau FashionNova. Și-a început cariera în acest domeniu la vârsta de 16 ani, iar de-a lungul timpului a apărut pe coperțile publicațiilor Vogue și Elle.

Zvonurile unei posibile relații între cei doi au început în 2019, Maria Julia Mazalli fiind zărită de multe ori la meciurile lui Vinicius Junior. Totuși, aceștia au confirmat relația 2 ani mai târziu, în 2021.