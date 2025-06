Cine este femeia care îl acuză pe Ștefan Mandachi de violență fizică. Iubita antreprenorului, confesiuni dureroase făcute acum un an

Femeia care îl acuză pe Ștefan Mandachi că a bătut-o și a hărțuit-o, că de doi ani trăiește un calvar alături de tatăl fetiței sale, Mira, nu este străină de fenomenul violenței domestice.

Cristiana, presupusa victimă a lui Mandachi, a avut o apariție publică rară în urmă cu un an în care vorbea despre platforma online pe care a realizat-o în care militează pentru împuternicirea femeilor.

În cadrul interviului online pe care l-a acordat, Cristiana a spus că a fost de mică marcată de suferințele femeilor și că a început să se gândească serios să vină în ajutorul lor. În proiectul unde se țin cursuri pentru femeile care nevoie de încurajări, în general, în viață, a fost implicat și Ștefan Mandachi, invitat să țină prelegeri despre cum pot femeile să devină independente financiar.

Femeia care cere ordin de protecție împotriva lui Ștefan Mandachi a oferit un exemplu pe care și-l amintește destul de des, al unei tinere care a trăit într-o relație toxică, cu un bărbat care a profitat de ea la maximum, provocându-i o suferință uriașă.

„Deși eram foarte mică, am știut să interpretez perfect situația și am simțit multă revoltă”

„Mi-am resuscitat o amintire de mult uitată, din copilărie. Și anume, la tatăl meu lucra o tânără foarte frumoasă, cu enorm de mult potențial, dar care s-a îndrăgostit de un bărbat cu o reputație ușor pătată, care nu avea job și care nu s-a îndrăgostit, la rândul lui, de această femeie. Am tot urmărit-o cum suferea, cum rămânea fără bani, pentru că îi dădea lui. Îmi povestea și îmi arăta mesaje cum domnul, dacă pot să îi spun așa, îi spunea că va ieși cu ea la întâlnire doar dacă îi cumpără un pachet de țigări.

Deși eram foarte mică, am știut să interpretez perfect situația și am simțit multă revoltă. Încercam să o sfătuiesc și am continuat să fac asta cu prietenele mele, chiar cu femeile care erau cu mai mulți ani decât mine. Am zis că refuz să mai văd vreodată o femeie în acea situație. Mi-am dat seama că singurul mod să ajut femeile este prin facilitarea accesului la educație. Femeile, ca această domnișoară, sunt complet nevinovate. Am căutat să aduc mentori din toate ariile de expertiză de care ar avea nevoie o femeie, și educație financiară, și educație privind relațiile”, a mărturisit Cristiana, pe YouTube, în urmă cu un an.

Cristiana: „Vreau ca programul meu să le ajute pe femei să transforme durerea, drama, chiar și depresia în ceva benefic”

Femeia cu care are o fetiță a spus că s-a specializat în arta seducției și, în cursurile pe care le oferă, pune într-o lumină diferită acest subiect. Foarte curios este că tânăra susține că a fost dintotdeauna fascinată de ce se ascunde în spatele imaginii unui om, că mereu a vrut să vadă umbrele fiecăruia. Punctăm acest lucru în contextul în care chiar ea, abia după doi ani în care pare că a trăit un coșmar cu Mandachi, a făcut abia acum pasul de a-l denunța.

„Studiez psihologia din spatele seducției. Am fost mereu fascinată de ceea ce este ascuns un om, de umbra lui, mai mult decât de ceea ce arată. Aici e o mare durere, pentru care pornesc și al doilea proiect, căci seducția e înțeleasă complet eronat în societatea românească. Seducția e asociată cu manipularea. Deoarece mi-au căzut în mână diverse cărți, diverse opere, mi-au schimbat perspectivele. Seducția e întâlnită intens în vânzări, în marketing, în negocieri, nu e doar despre sexualitate.

Într-adevăr, la seducție ce auzim noi în filme, la televizor e doar ideea asta de donjuanism sau femei ușuratice, pe când seducția nu e menită să manipuleze sau să lase un om gol pe dinăuntru, ci să-l reumple, să îi dea forța vitală. Oamenii vor în secret să fie seduși, vor să piardă controlul în viață. Vreau ca programul meu să le ajute pe femei să transforme durerea, drama, chiar și depresia în ceva benefic. Chiar într-o depresie să putem vedea darul suferinței”, a mai spus femeia care îl acuză pe Mandachi de agresiune.