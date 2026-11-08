Femeia care l-a cucerit pe antrenorul lui Brighton, viitorul adversar al Craiovei. Cei doi s-ar fi căsătorit în secret! Galerie foto

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se pregătește de un duel important în UEFA Conference League, împotriva lui Brighton, echipa pregătită de Fabian Hurzeler (33 de ani). Înaintea confruntării din Anglia, atenția presei britanice s-a îndreptat și spre viața personală a tehnicianului german. Partenera sa, actrița Anna Karolin Berger, a devenit subiectul unui material publicat de , după ce în presă au apărut informații că cei doi s-ar fi căsătorit în secret.

Cine este Anna Karolin Berger, actrița care l-a cucerit pe antrenorul lui Brighton

Anna Karolin Berger are 34 de ani și este o actriță germană care și-a construit o carieră de impact în televiziune. Originară din Wetzlar, aceasta a urmat cursurile Film Acting School din Köln, unde s-a înscris în 2017 și a absolvit în 2020. Primele apariții importante au venit în 2022, când a jucat în 13 episoade ale serialului „Alles was zählt”, în rolul Oliviei Portman.

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Imaginea sa a căpătat o nouă dimensiune în 2025, când a intrat în distribuția producției „Sturm der Liebe”, una dintre cele mai cunoscute telenovele germane. Berger interpretează personajul Larissa Mahnke, o creatoare de bijuterii implicată în numeroase intrigi ale serialului. Potrivit informațiilor publicate de The Sun, actrița a apărut în peste 170 de episoade.

Deși este partenera unuia dintre cei mai apreciați tineri antrenori ai momentului, Berger și-a păstrat o prezență discretă în spațiul public. Relația cu Hurzeler a fost ținută departe de lumina reflectoarelor până în vara lui 2026, când cei doi au publicat primele fotografii împreună.

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Povestea de dragoste cu Fabian Hurzeler și nunta secretă despre care scrie presa germană

Fabian Hurzeler și Anna Karolin Berger au ales mult timp să nu vorbească public despre relația lor. Primele imagini care i-au prezentat împreună au apărut în iunie 2026, când antrenorul lui Brighton a distribuit fotografii dintr-o vacanță petrecută în Mauritius. Cei doi au fost surprinși în ipostaze romantice, iar tehnicianul a făcut astfel publică povestea de dragoste.

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În octombrie, publicația germană BILD a anunțat că cei doi s-ar fi căsătorit în secret, în timpul pauzei internaționale. Informația a fost preluată ulterior de The Sun și de alte publicații importante din Europa. Totuși, nici Hurzeler și nici partenera sa nu au confirmat oficial că au făcut pasul cel mare, astfel că nunta rămâne, deocamdată, doar un zvon.

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S-a mai precizat și faptul că cei doi ar avea o relație la distanță, fiind nevoiți să își împartă timpul între Anglia și Germania. Hurzeler locuiește în zona orașului Brighton, unde își desfășoară activitatea de antrenor, în timp ce Anna filmează pentru „Sturm der Liebe” în apropiere de München.

Fabian Hurzeler, ascensiune spectaculoasă la Brighton! Performanțe impresionante pentru antrenorul german

La numai 33 de ani, Fabian Hurzeler este unul dintre cei mai tineri antrenori din fotbalul de elită. Germanul a preluat-o pe Brighton în vara lui 2024, după ce reușise o performanță remarcabilă la St. Pauli: promovarea în Bundesliga, după ce câștigase liga secundă germană în sezonul 2023-2024.

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Numirea sa la Brighton l-a transformat în cel mai tânăr antrenor principal cu normă întreagă din istoria Premier League, având doar 31 de ani la momentul preluării echipei. Primul sezon în Anglia a fost unul foarte bun: Brighton a încheiat campionatul pe locul opt, iar în stagiunea 2025-2026 a repetat performanța, obținând din nou calificarea în competițiile europene. În plus, clubul i-a prelungit contractul până în vara lui 2029.

Actualul sezon a început excelent pentru formația germanului. În campionat, „pescărușii” au urcat până pe locul al treilea, după o serie de rezultate foarte bune, iar presa germană a remarcat inclusiv victoria cu Manchester City din runda precedentă. Hurzeler a reușit să construiască o echipă competitivă, capabilă să se lupte cu formațiile de top din Anglia, iar rezultatele sale au atras atenția asupra sa și în afara terenului.

Când se joacă Brighton – Universitatea Craiova, duel din UEFA Conference League

joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 18:45, în etapa a patra din faza principală a UEFA Conference League. Partida se va disputa pe Amex Stadium, iar pentru olteni reprezintă un test important în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii.

După primele trei etape, Brighton are șapte puncte și ocupă locul al cincilea în clasamentul grupei unice. Englezii au început competiția cu un succes categoric, 4-0 cu Kauno Žalgiris, au remizat în deplasare cu Jablonec, scor 0-0, iar în runda a treia au câștigat cu 1-0 pe terenul lui Getafe.

Nici Universitatea Craiova nu s-a lăsat mai prejos. Campioana României a acumulat tot șapte puncte în primele trei partide: a remizat cu Getafe, scor 1-1, a învins-o pe Inter Escaldes cu 3-1, iar în etapa a treia a trecut de Egnatia cu 2-0, rezultate care au dus formația din Bănie pe locul 8, o poziție ce asigură calificarea directă în optimile de finală ale competiției.