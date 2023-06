Cine este femeia care militează ca avortul să fie interzis total în SUA. Nu vrea să fie exceptate nici măcar sarcinile rezultate din incest sau viol

În iunie 2022 eforturile ei au dat primele roade: abolirea verdictului în procesul Roe vs Wade. Hawkins are acum un nou obiectiv, mai ambițios: vrea să facă avortul de neconceput și interzis pe întreg teritoriul SUA.

Activista care vrea avortul interzis total în SUA

Când Kristan Hawkins avea 23 de ani, a început să doarmă la birou. Au trecut ani buni până când organizația ei, Students for Life of America (SFLA), avea să devină una dintre cele mai mari și mai influente . Și a trecut mai mult de un deceniu până când ea avea să stea în fața Curții Supreme a SUA pentru a-și anunța susținătorii triumfători că protejarea dreptului la avort la nivel național a fost anulată.

Dar pe atunci, în 2008, sediul SFLA se afla în Arlington, Virginia, iar cel mai apropiat oraș în care Hawkins și soțul ei își puteau permite să cumpere o casă era la 90 de minute distanță. La început, ea a încercat să facă naveta, plecând de acasă la 5 dimineața și întorcându-se la 8 seara. Dar drumurile au devenit prea lungi, iar benzina prea scumpă.

Așa că a cumpărat o canapea ieftină de la Ikea, gândindu-se că ar putea lucra 30 de ore în două zile înainte de a merge acasă pentru o noapte. A folosit Gold’s Gym din apropiere pentru dușuri, iar noua canapea pentru somn. Când Hawkins a descoperit că biroul era locuit și de gândaci, a cumpărat o mască pentru ochi și a început să doarmă cu luminile aprinse pentru a-i ține la distanță.

“A fost groaznic, groaznic”, a spus soțul ei, Jonathan, despre acea perioadă, care a fost la doar doi ani după ce se căsătoriseră, relatează . Dar Kristan Hawkins era neclintită. Și avea o treabă de făcut, urma să vadă , răsturnând dreptul național la avort, care fusese protejat timp de aproape o jumătate de secol.

În iunie anul trecut, a avut succes. Susținătorii pro-alegere (susținătorii dreptului la avort n.r.) spun că activismul ei de atunci a contribuit deja la tăierea accesului la avort pentru aproximativ 20 de milioane de femei și a împins țara într-o criză de sănătate publică.

Dar Hawkins are un nou obiectiv, mai ambițios: vrea să facă avortul de neconceput și indisponibil pe întreg teritoriul SUA. În anul care a urmat după ce Roe a fost răsturnată, Hawkins a intrat în forță, crescând dimensiunea și amploarea SFLA și folosindu-se de această putere pentru a împinge legislativele statelor să adopte interdicții din ce în ce mai severe.

Avortul, interzis începând de la concepție

Hawkins, acum în vârstă de 38 de ani, este mai îndrăzneață și mai neclintită decât predecesorii ei, reflectând o nouă generație de activiști care se îndreaptă spre obiectivul lor final: interzicerea avortului la nivel federal, începând de la concepție.

“Ea este reprezentativă pentru deplasarea spre dreapta a mișcării… și pentru cât de departe poate merge mișcarea”, a declarat Mary Ziegler, profesor de drept la Universitatea din California, Davis, și un expert de frunte în dezbaterea privind avortul din SUA. “Kristan este cu adevărat importantă pentru a înțelege ce va urma.”

Planurile lui Hawkins sunt în dezacord cu opinia publică – majoritatea americanilor susțin accesul la avortul legal – și chiar și unii republicani spun că ea merge prea departe. Dar și răsturnarea verdictului Roe vs. Wade a fost considerată cândva un lucru puțin probabil. Iar acum, la un an de la dispariția sa, Hawkins crede că va conduce mișcarea anti-avort la o nouă victorie improbabilă.

Cei mai mulți susținători anti-avort au o poveste de origine, un moment despre care ei spun că i-a determinat să pornească într-o misiune pro-viață. Momentul lui Kristan Hawkins a venit când avea 15 ani. Acasă, în Virginia de Vest, a început să lucreze ca voluntară la un centru de criză pentru femei însărcinate, tipul de instituție care descurajează femeile să facă avorturi prin oferirea de consiliere pro-viață, ecografii și consumabile materiale precum scutece și șervețele.

Înainte de a i se permite să înceapă să lucreze, Hawkins a trebuit să învețe ce este avortul, să înțeleagă cum arată. Cineva de la clinică i-a dat o casetă VHS cu “Țipătul tăcut”, un controversat film de propagandă anti-avort din 1984, care pretindea că arată la ecografie un făt care suferă în timpul unui avort la 12 săptămâni. Filmul, denunțat ca fiind o fraudă de către activiștii pentru dreptul la avort, contrazice constatările unor oameni de știință de renume, care afirmă că un făt nu are capacitatea de a simți durerea până la cel puțin 24 de săptămâni de gestație.

Dar Hawkins a fost îngrozită. A fost, de asemenea, incredulă. În opinia ei, tocmai se confruntase cu cea mai mare atrocitate a drepturilor omului din zilele noastre: uciderea de rutină a “copiilor nenăscuți” – termenul pe care îl folosește pentru a descrie fetușii. Atunci de ce nu încerca toată lumea să oprească acest lucru?

Îndoctrinată de un film de propagandă

“Îmi amintesc că în prima zi la centrul pentru gravide, am ieșit și am spus: ‘Dumnezeule, cum poate viața să se desfășoare normal când se întâmplă așa ceva?'”, a spus ea în timpul unui interviu în luna mai. “Asta a schimbat totul.”

După o vară petrecută la clinică, Hawkins a înființat un grup comunitar anti-avort numit Teens for Life (Adolescenți pro viață). S-a alăturat filialei locale Right to Life șit filialei republicane locale. “Eram cea mai tânără de acolo cu vreo patru decenii”, a spus ea.

În 2006, după absolvirea facultății și scurte perioade de timp la Comitetul Național Republican și la Departamentul de Sănătate și Servicii Umane, Hawkins a fost recrutată pentru a conduce “Students for Life”, pe atunci o organizație tânără cu grupuri în 180 de campusuri. Ea avea 21 de ani.

Șaptesprezece ani mai târziu, Hawkins rămâne obsesivă, predispusă să trimită colegilor texte și e-mailuri la orice oră. Programul ei zilnic, tastat în iPhone-ul ei, este un coșmar, cu peste două duzini de întâlniri și angajamente blocate în intervale care se suprapun. Zilele ei sunt, ocazional, întrerupte de apeluri de la un antrenor de sănătate. “Încearcă să mă facă să beau apă”, a spus ea. “Întotdeauna glumesc că ‘Students for Life’ este construit pe Mountain Dew dietetic.”

Ea și Jonathan locuiesc într-o rulotă cu cei patru copii ai lor, astfel încât întreaga familie să i se poată alătura în excursiile ei frecvente pentru SFLA. Jonathan, un fost profesor, asigură educația la domiciliu. “Mă las pur și simplu dus de val, asta e tot ce poți face”, a spus Jonathan în timpul unei excursii în familie la grădina zoologică din Pittsburgh luna trecută. “Cred că te-ai săturat de cuvântul avort”, i-a spus Kristan mai târziu în aceeași zi. “Când îl spun uneori, jur că te văd cum te strâmbi.”

Urmărind-o alături de adepți și donatori, Hawkins este sarcastică și recurge adesea la umor, un obicei uneori neașteptat din partea unei femei care militează pentru interzicerea totală a avortului. De asemenea, ea înjură mult și se agită când vorbește. Ea nu are prieteni, a spus ea, “în sensul tradițional”. “De exemplu, nu am prietene cu care să iau prânzul… despre ce aș putea vorbi în afară de eliminarea avortului?”

O armată antrenată de activiști anti-avort

Misiunea lui Hawkins, născută în acea zi la centrul pentru gravide, s-a dovedit a fi atotcuprinzătoare, lucru de care ea este foarte conștientă. Ea a încercat să își învețe echipa principiul DBW – Don’t Be Weird (Nu fi ciudat) – care este un cod pentru: nu speriați oamenii. “Trebuie să știi când să-ți afișezi pasiunea”, a spus ea. “Dacă porți în buzunar un carnet cu imagini grafice cu copii care au fost avortați și îl scoți la masă, unii oameni se vor supăra pe tine.”

Într-o zi mlăștinoasă de iunie la Washington, între grupuri de adolescenți în excursii școlare și grupuri de turiști în tricouri asortate, șase membri ai organizației Studenți pentru viață s-au îndreptat spre Capitol Hill, gata să facă lobby.

Toți erau îmbrăcați în roșu, jumătate în haine marca SFLA – “Generația pro-viață VOTEAZĂ” inscripționat pe piept ca un avertisment vesel. Una dintre ele purta o pereche de cercei atârnători, mici piciorușe de aur menite să se potrivească cu dimensiunea piciorului unui făt la 12 săptămâni. “Este o imagine în umanitatea lor”, a spus ea.

Grupuri de acest fel pot fi găsite în orice săptămână în legislativele de stat și în campusurile universitare din SUA. Sub conducerea lui Hawkins, SFLA a ajuns la peste 1.400 de grupuri în campusuri din 50 de state, supravegheate de 80 de angajați plătiți.

Din 2006, peste 160.000 de activiști anti-avort au urmat cursuri de formare SFLA. Experții spun că puterea deosebită a lui Hawkins constă în abilitatea ei de a convinge oamenii să iasă la vot – activiștii SFLA sunt acum elemente de bază la demonstrațiile anti-avort din întreaga țară. “Am lansat SFLA pentru a fi această generație post-Roe”, a spus ea. “Urma să avem acea armată antrenată.”

Și după anularea deciziei Roe vs. Wade de anul trecut, acea armată s-a mobilizat, ajutând la direcționarea a zeci de proiecte de lege anti-avort prin legislaturile de stat. Până în prezent, 13 state controlate de republicani au interzis avortul. Interdicțiile din cel puțin alte șase state sunt în incertitudine în așteptarea unor contestații legale.

O treime dintre americance trăiesc în state unde avortul este interzis sau sever restricționat

Aproape o treime dintre femeile americane de vârstă reproductivă trăiesc acum în state în care avortul nu este disponibil sau este sever restricționat, potrivit Institutului Guttmacher, un grup de cercetare pro-alegere.

În ultimul an, au apărut povești despre consecințele aparente ale acestor interdicții – o victimă a unui viol în vârstă de 10 ani căreia i s-a refuzat avortul în statul său natal, Ohio, 13 femei din Texas care spun că li s-a refuzat avortul în ciuda unor complicații ale sarcinii care le puneau viața în pericol – galvanizând și mai mult sprijinul pentru accesul la avort.

“Ceea ce promovează SFLA și alte grupuri anti-avort este cea mai rea, cea mai dăunătoare și cea mai dură politică”, a declarat Angela Vasquez-Giroux, vicepreședinte la NARAL Pro-Choice America. “Ea [Kristan] este întruchiparea extremismului mișcării. Face să nu fie sigur să fii însărcinată în Statele Unite”, a spus ea. Dar încotro se îndreaptă mișcarea anti-avort, acum că Roe a fost răsturnată, este un subiect de dezbatere.

Hawkins și majoritatea celorlalți lideri împărtășesc în continuare o filozofie unificatoare: un făt este o persoană care are drepturi. Ei împărtășesc și un obiectiv: interzicerea avortului la nivel federal. Dar există un dezacord cu privire la cum ar arăta această interdicție și cum, mai exact, să se ajungă acolo. “Mișcarea este foarte fragmentată”, a declarat Mary Ziegler de la Universitatea din California. “Nu există un consens.”

SFLA a promovat ceea ce ei numesc un “model de avort timpuriu”, elaborând și susținând o legislație care interzice avortul la concepție sau, cel târziu, după ce este detectată activitatea cardiacă timpurie, de obicei în jurul a șase săptămâni de sarcină. Cu alte cuvinte, organizația lui Hawkins a renunțat la gradualitatea care a modelat iterațiile anterioare ale mișcării anti-avort, o strategie încă favorizată de unii dintre colegii de la SFLA.

Susan B Anthony Pro-Life America (SBA) este un astfel de grup. O prezență puternică și de lungă durată în lobby-ul anti-avort, liderul SBA, Marjorie Dannenfelser, a declarat că se va opune oricărui candidat la președinție care nu va îmbrățișa o interdicție națională de 15 săptămâni, un reper susținut de 44% dintre americani, potrivit unui sondaj recent.

Acest lucru nu este suficient de bun pentru Hawkins. Candidații trebuie să se angajeze să susțină o interdicție federală la șase săptămâni dacă doresc sprijinul SFLA. Este o tensiune pe care Hawkins o recunoaște. “Marjorie este persoana din interior… iar eu sunt persoana care vine și spune: ‘La naiba, facem doar ceea ce știm că este corect'”, a spus Hawkins. “Nu ne certăm.”

Hawkins se opune excepțiilor pentru viol și incest

Hawkins este, de asemenea, mai deschis, mai conservator în aparență, cu privire la alte probleme legate de avort. Ea se opune excepțiilor pentru viol și incest. Și ea se opune mai multor forme de contracepție, inclusiv contraceptivelor orale, o poziție pe care un alt lider anti-avort a numit-o în privat “nefolositoare”.

“Ceea ce s-a schimbat este faptul că sunt dispuși să spună cu voce tare partea tăcută”, a declarat Elisabeth Smith, director de politică statală la Centrul pentru Drepturile Reproductive, un grup pro-alegere. “Ei sunt dispuși să fie extremiști în mod public.”

Abordarea intransigentă a lui Hawkins îi îngrijorează și pe unii republicani. Politicienii au fost forțați să aleagă între a o dezamăgi pe Hawkins și pe aliații ei și a înstrăina un electorat mult mai moderat. “Republicanii sunt, din punct de vedere politic, într-o poziție mult mai defensivă decât democrații, deoarece continuă să vorbească despre restricții care nu sunt susținute de majoritatea americanilor”, a declarat John Feehery, un fost consilier republican în Congres.

Un val roșu prezis la alegerile parțiale din 2022 a părut să se ciocnească cu un val de susținere pentru dreptul la avort, purtându-i pe democrați spre victorii neașteptate într-o serie de curse de profil înalt. Anul trecut, votanții pro-avort au măturat toate cele șase măsuri de vot legate de avort, inclusiv în state conservatoare precum Kansas și Kentucky.

“Femeile sunt cu ochii pe republicani după ce s-a terminat cu Robert Roe, iar orice altceva în lipsa unei strategii pline de compasiune pentru a recâștiga femeile din suburbii și alegătorii oscilanți va da serios înapoi mișcarea pro-viață și partidul în ansamblu”, a declarat pentru BBC Nancy Mace, unul dintre puținii republicani din Camera Reprezentanților care a cerut public mai multă flexibilitate în privința avortului.

Dar Hawkins nu vede în partidul republican problema ei. Ea are puțină răbdare cu politicienii pe care îi consideră insuficient de pro-viață, amenințând cu contestații la alegerile primare împotriva republicanilor care nu susțin interdicțiile timpurii. Merv Riepe, un senator al statului Nebraska care a votat împotriva unei interdicții de șase săptămâni în acest an, “se va pensiona destul de curând”, a declarat Hawkins.

Mișcarea anti-avort devine extremistă

Cele trei senatoare republicane din Carolina de Sud care s-au opus unei interdicții totale se confruntă cu aceeași amenințare. Două au susținut o interdicție la șase săptămâni, dar acest lucru nu a fost suficient pentru Hawkins. Fiecare dintre ele a primit de la SFLA, la începutul acestui an, o coloană vertebrală din plastic de mărimea unui copil, cu o notă care le sugera să își dezvolte coloana vertebrală.

“Cred că aceasta este diferența dintre noi și alte organizații pro-viață”, a spus Hawkins. “Nu prea îmi pasă dacă unul sau altul din Washington, DC, nu este mulțumit de mine. Nici măcar nu-mi aduce vreun punct în cadrul demografic.” Această abordare – agresivă, intransigentă – i-a alimentat dominația în rândul activiștilor anti-avort, care acum se îndreaptă spre dreapta în absența lui Roe.

“Mișcarea în ansamblu se îndreaptă spre a cere interdicții mai extreme”, a declarat Zelly Martin, cercetător la laboratorul de propagandă al Universității din Texas, specializat în dezbaterea privind avortul din SUA. “Ei simt că acum că nu mai avem Roe care să protejeze avortul, de ce ne-am retrage? Și cred că Kristan Hawkins este o mare parte din asta.”

Cât de departe va ajunge Hawkins – cât de aproape va ajunge de abolirea avortului – rămâne o întrebare deschisă. “Nu văd un moment în istoria americană în care americanii vor dori o interzicere absolută a avortului”, a spus Ziegler. “Nu există niciun semn în acest sens.”

Dar Hawkins și alții explorează modalități de a ocoli atât opinia publică, cât și rezistența politică, a spus Zieger. Una dintre ele, poate cea mai fezabilă, ar fi aceea de a cere Curții Supreme, cu înclinații conservatoare, să recunoască statutul de persoană a fătului în cadrul Constituției. Pare improbabil, dar acestea sunt șansele cu care Hawkins este obișnuită.

Luna trecută, în Northville, Michigan, Hawkins se afla într-o mică sală de conferințe de la primul etaj, în fața ei fiind așezate rânduri ordonate de potențiali donatori. Și-a început discursul cu o anecdotă de la începutul carierei sale.

Un mentor pro-viață îi oferise lui Hawkins un sfat nesolicitat: să nu mai spună “când” Roe vs. Wade va fi răsturnată. Presupunând dispariția lui Roe, a avertizat el, ea părea “prea imatură, prea naivă”. Hawkins l-a ignorat. Ea le-a spus angajaților săi să-și dubleze eforturile, să își intensifice mesajele care promiteau să trimită pe Roe la “coșul de gunoi al istoriei”. “Întotdeauna îi spun echipei noastre: ‘Învingătorii anticipează victoria’.”