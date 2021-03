Cine este femeia căsătorită cu doi bărbați și cum este relația lor: „Ne considerăm o familie”

Dacă pentru noi este greu să ne imaginăm că putem iubi mai multe persoane în același timp, iată că Alexia Shrout demonstrează că orice este posibil, fiind căsătorită cu doi bărbați! Femeia susține că relația dintre ei este cât se poate de bună.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexia, Doug și Jacob sunt de părere că iubirea liberă ar trebui să fie religia ce guvernează îmtreaga lume și speră ca poligamia să nu mai fie privită ca ceva ciudat, așa cum se întâmplă acum, notează okmagazine.ro.

Mai mult, aceștia cu și trei copii pe care îi cresc cu mândrie și cărora nu li se pare ciudată această relație. „Am trei părinţi şi m-am obişnuit cu ideea”, a spus unul dintre copii la un moment dat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cine este femeia căsătorită cu doi bărbați și cum este relația lor

Alexia, Doug și Jacob Shrout formează una dintre cele mai neobișnuite familii întâlnite vreodată, și asta pentru că există o soție și doi soți, care cresc trei copii. Aceștia susțin că relația lor este foarte bună și că s-au obișnuit cu situația, ba chiar dorm în același pat.

În cadrul unui interviu pentru New York Post, copiii au vorbit deschis despre cei trei părinți ai lor și despre cum se înțeleg cu ei. „Am trei părinţi şi m-am obişnuit cu ideea. Ştiu care este tatăl meu biologic dintre cei doi, dar şi celălalt tată îmi este foarte apropiat, aşa că nu îl pot privi ca pe un tată vitreg”, a declarat unul dintre ei.

ADVERTISEMENT

Jacob Shrout a declarat că oamenii îl întreabă adesea ce relație are cu Doug, iar acesta a răspuns că între ei nu există nicio atracție fizică și că amândoi o iubesc pe Alexia. Doug a recunoscut să îl iubește pe celălalt soț, dar nu simte nevoia de a întreține relații sexuale cu el.

„Mulţi mă întreabă: Deci celălalt bărbat ce îţi este ţie? Un fel de frate soţ sau cum? Nu chiar. El e pur şi simplu Doug”, a declarat Jacob, potrivit sursei citate mai sus.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Deşi există un alt bărbat în această relaţie, eu nu am nicio dorinţă sexuală faţă de el. Sunt cât se poate de hetero. Îl iubesc mult pe Jacob, dar clar nu am nevoie să fac sex cu el pentru a-i arăta dragostea”, a răspuns și Doug.

Cum a început relația celor trei

Cei trei ș-au „căsătorit” pe 16 iulie 2016, însă a fost doar o ceremonie spirituală cu 100 de invitați și, evident, fără acte. „Noi nu ne considerăm un threesome sau un throuple, cum ne spun mulţi, adică nu cuplu, ci trei. Noi ne considerăm o familie”, a declarat Alexia Shrout.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alexia a recunoscut că unii bărbați fac glume atunci când află că are doi soți și a povestit despre cum a început totul cu mulți ani în urmă. Ea și Doug formau un cuplu, iar Jacob a devenit prietenul cel mai bun al Alexiei, după care au intervenit și alte sentimente. Până la urmă, cei trei au decis că pot trăi împreună, în ciuda criticilor cum că nu formează o familie tradițională.

„Majoritatea bărbaţilor, atunci când află că am doi soți, fac glume: Şi, îl vrei şi pe al treilea? Eu eram într-o relaţie deschisă cu Doug atunci când l-am întâlnit pe Jacob, care mi-a devenit cel mai bun prieten.

ADVERTISEMENT

După trei ani, eu şi Jacob am început să ne dăm seama că dezvoltasem şi alt gen de sentimente unul pentru altul, iar eu am ales să îi spun adevărul lui Doug. Şi el mi-a zis: ok, atâta vreme cât mă iubeşti la fel ca înainte, atunci hai să vedem dacă putem face asta să funcţioneze. Şi aşa am început să trăim în trei”, a mai spus femeia.

Aceștia au trei copii, doi băieți și o fetiță, pe Skyler (15 ani), pe Donovan (12 ani) şi pe micuţa Tegan (doi ani și jumătate). Cei doi căieți sunt ai lui Doug, dar familia nu a spus cine este tatăl biologic al fetiței. Alexia consideră că Jacob și Doug sunt cei mai buni tați.

ADVERTISEMENT

Familia Shrout locuiește în Maumee, Ohio, Statele Unite ale Americii, iar Alexia lucrează ca artist de body piercing, așa cum se observă și în fotografiile cu ea.