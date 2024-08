Cine este femeia cu care Ben Affleck a fost văzut după despărțirea de Jennifer Lopez. Are părinți celebri

Cine este „Kick” Kennedy, presupusa iubită a lui Ben Affleck. Cei doi au fost surprinși împreună de mai multe ori de când Jennifer Lopez a anunțat că a depus actele de divorț. Femeia are un trecut cel puțin interesant.

Cine este „Kick” Kennedy, femeia în compania căreia Ben Affleck a fost surprins după despărțirea de Jennifer Lopez

La câteva zile după ce , starul din Gone Girl a și fost surprins în compania unei alte femei. Nu este vorba despre oricine și despre Kick Kennedy, fiica controversatului politician Robert F. Kennedy Jr., din prima căsătorie cu Emily Ruth Black.

Mai multe surse au dezvăluit pentru că Ben și Kick au început să petreacă timpul unul în compania celuilalt și merg în „aceleași locuri”. De altfel, acestea au adăugat că „dintre vedete, Kick a avut întotdeauna un crush pentru Ben”.

De altfel, publicația a descris-o ca fiind o fire petrecăreață, căreia îi place să se distreze. Dar au fost și persoane care au afirmat că între ea și încă nu este mai mult decât o simplă prietenie.

Kick are 36 de ani, iar numele său complet este Kathleen Alexandra Kennedy. Porecla i se datorează prin prisma asemănării sale cu mătușa tatălui ei, Kathleen „Kick” Agnes Kennedy, sora Președintelui John F. Kennedy.

Ambele au aceeași personalitate „nestăvilită”, care pe originala Kick a condus-o la excluderea din familie, căci a decis să încalce regulile și să se căsătorească cu un nobil englez, de religie penticostală.

Mai are cinci frați și a avut o copilărie de film

Femeia în compania căruia a fost văzut Ben Affleck mai are cinci frați. Bobby, s-au născut din relația lui RFK Jr. cu Emily Ruth Black. Iar restul: Conor Kennedy, Kyra Kennedy, Aidan Kennedy și William „Finn” Kennedy sunt copii pe care RFK Jr i-a avut cu a doua lui soție, Mary Richardson.

Kick Kennedy a povestit că a avut parte de o copilărie neobișnuită, dar că mereu i-a plăcut să fie înconjurată de animale și mediu, dar și de explorare. „Mi se părea destul de normal să alerg prin pădure construind forturi, cu cioara mea domesticită care fusese antrenată să spună ‘Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy’, sau să am o rană făcută de un aligator etc. Colegii mei de clasă s-au grăbit să îmi explice că nu era normal. Cred că erau puțin speriați”, a povestit Kick pentru publicația Resident în 2014.

Una dintre cele mai ciudate experiențe pe care a povestit-o a fost aceea când, copil fiind, a auzit vestea că o balenă moartă eșuase pe plaja de lângă conacul familiei, în Cape Town. Tatăl său a alergat cu o drujbă și a tăiat capul acesteia și l-a fixat pe acoperișul microbuzului cu care obișnuiau să meargă.

Ulterior, a condus vehicul, alături de ea și fratele său, timp de cinci ore, până la casa lor din Mount Kisco, New York. În tot acest timp, Kick Kennedy, care avea șase ani, a observat cum „sucul de balenă curgea pe geamurile mașinii”.