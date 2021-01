Cine este femeia împușcată mortal de poliție în Capitoliu. Ashli Babbitt a fost militar timp de 14 ani

Femeia împușcată mortal miercuri în Capitoliu, în timpul protestelor din SUA, este Ashli Babbitt, un fost militar de carieră și aprigă susținătoare a lui Donald Trump.

Susținătoarea președintelui în funcție a fost membră a Forțelor Aeriene din California. Cu doar o zi înainte de tragedia din Capitoliu, aceasta a scris pe Twitter că ”nimic nu ne va opri” și ”furtuna este aici”.

În total, patru persoane și-au pierdut viața în urma evenimentelor de miercuri de la Washington, iar alte 14 au fost rănite.

Timp de 14 ani, Babbitt, care a fost în slujba Forțelor Aeriene Americane și a participat la patru tururi de serviciu în zone de conflict. Aceasta era căsătorită și locuia lângă San Diego, a spus soțul ei Aaron pentru KUSI-TV, scrie publicația New York Post.

#KUSINews has confirmed the identity of the woman shot and killed inside US Capitol.

More info: https://t.co/xW9Ssd9bKD pic.twitter.com/DS6zjFOdDF

— KUSI News (@KUSINews) January 7, 2021