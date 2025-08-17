Cine este femeia înjunghiată de fostul iubit, în centrul maternal din Călărași. Maria a căzut ca secerată în fața celor doi copii ai săi

Ies la iveală noi detalii despre femeia de 36 de ani din Călărași, ce a fost înjunghiată de fostul iubit în timp ce se afla într-un centru maternal. Totul s-a întâmplat sub ochii celor doi copii minori.

ADVERTISEMENT

Cine este femeia din Călărași, care a fost înjunghiată de fostul iubit

Atacul a avut loc duminică, 17 august, în jurul orei 13.00. Atunci, , din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceasta provine din satul Chiștelnița, raionul Telenești, Republica Moldova, conform

Aceasta era cazată într-un apartament social cu cei doi copii ai ei, o adolescentă de 14 ani și un băiețel de doar un an și o lună. În urma despărțirii dintre cei doi, bărbatul a primit dreptul de a păstra legătura cu cel mic și de a-l vizita.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, el nu a anunțat că vine în vizită și s-a întâlnit cu victima în curtea centrului maternal. În plină zi, sub ochii celor mici, după o criză de gelozie, acesta și a lăsat-o într-o baltă de sânge.

Maria a ajuns pe masa de operație, după care a fost transferată

Imediat după atac, aceasta a ajuns la SJU Călărași, acolo unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Aceasta avea brațul secționat, iar viața ei a fost pusă în pericol. De asemenea, avea răni în zona pieptului și picioarelor.

ADVERTISEMENT

De asemenea, medicii au solicitat un elicopter SMURD și au decis ca Maria să fie transferat la Spitalul Floreasca din Capitală pentru îngrijiri medicale de specialitate.

ADVERTISEMENT

„Leziune completă, pachet vasculo-nervos brahial. Brațul este tăiat, i-a tăiat artera brahială. Are o altă plagă la gambă și una la torace, în partea stângă. Pacienta va fi transportată la Spitalul Floreasca. Viața i-a fost pusă în pericol”, a declarat medicul Tomek Alexandru, cel care a operat-o pe Maria, conform