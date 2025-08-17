News

Cine este femeia înjunghiată de fostul iubit, în centrul maternal din Călărași. Maria a căzut ca secerată în fața celor doi copii ai săi

Ea este femeia din Călărași, înjunghiată de fostul partener de viață într-un centru maternal. Rănile au fost atât de grave, încât Maria a fost transferată la București
Codrina Menţel
17.08.2025 | 19:19
Cine este femeia injunghiata de fostul iubit in centrul maternal din Calarasi Maria a cazut ca secerata in fata celor doi copii ai sai
Cine este femeia înjunghiată de fostul iubit, în centrul maternal din Călărași. Maria a căzut ca secerată în fața celor doi copii ai săi. Foto: marinbadea.ro/ calarasipress.ro/ colaj Fanatik

Ies la iveală noi detalii despre femeia de 36 de ani din Călărași, ce a fost înjunghiată de fostul iubit în timp ce se afla într-un centru maternal. Totul s-a întâmplat sub ochii celor doi copii minori.

ADVERTISEMENT

Cine este femeia din Călărași, care a fost înjunghiată de fostul iubit

Atacul a avut loc duminică, 17 august, în jurul orei 13.00. Atunci, Maria se afla într-un centru maternal din municipiul Călărași, din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului. Aceasta provine din satul Chiștelnița, raionul Telenești, Republica Moldova, conform marinbadea.ro.

Aceasta era cazată într-un apartament social cu cei doi copii ai ei, o adolescentă de 14 ani și un băiețel de doar un an și o lună. În urma despărțirii dintre cei doi, bărbatul a primit dreptul de a păstra legătura cu cel mic și de a-l vizita.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, el nu a anunțat că vine în vizită și s-a întâlnit cu victima în curtea centrului maternal. În plină zi, sub ochii celor mici, după o criză de gelozie, acesta a atacat-o și a lăsat-o într-o baltă de sânge.

Maria a ajuns pe masa de operație, după care a fost transferată

Imediat după atac, aceasta a ajuns la SJU Călărași, acolo unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Aceasta avea brațul secționat, iar viața ei a fost pusă în pericol. De asemenea, avea răni în zona pieptului și picioarelor.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

De asemenea, medicii au solicitat un elicopter SMURD și au decis ca Maria să fie transferat la Spitalul Floreasca din Capitală pentru îngrijiri medicale de specialitate.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

„Leziune completă, pachet vasculo-nervos brahial. Brațul este tăiat, i-a tăiat artera brahială. Are o altă plagă la gambă și una la torace, în partea stângă. Pacienta va fi transportată la Spitalul Floreasca. Viața i-a fost pusă în pericol”, a declarat medicul Tomek Alexandru, cel care a operat-o pe Maria, conform calarasipress.ro.

ADVERTISEMENT
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade....
Fanatik
A supraviețuit în mod miraculos timp de 2 zile în spatele unei cascade. Cum a fost salvat bărbatul
Un nou caz de violență asupra femeilor: Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită...
Fanatik
Un nou caz de violență asupra femeilor: Un bărbat și-a înjunghiat fosta iubită într-un centru maternal din Călărași
Un bărbat din China i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de...
Fanatik
Un bărbat din China i-a cerut divorțul soției pentru o iubită generată de AI. Pensionarul are 75 de ani
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!