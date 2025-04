Cine este femeia pe care Papa Francisc a vrut să o ia de soție. S-a făcut preot după ce aceasta l-a refuzat

O prietenă din copilărie este femeia care recunoaşte că Papa Francisc a cerut-o în căsătorie în urmă cu foarte mulți ani. Aceasta ar fi refuzat însă propunerea, iar Jorge Mario Bergoglio, numele fostului cardinal de Buenos Aires, a decis să se facă preot.

Ea este femeia cerută în căsătorie de papa Francisc, la vârsta de 12 ani. Fiind refuzat, acesta a decis să se facă preot

Papa Francisc s-a născut pe 17 decembrie 1936 la Buenos Aires, Argentina, sub numele de Jorge Mario Bergoglio. A fost ales papă pe 13 martie 2013 de către conclavul cardinalilor şi a condus Biserica Catolică până la moartea sa, în 21 aprilie 2025.

ADVERTISEMENT

după papa Grigore al III-lea (731-741). De asemenea, a fost primul papă originar de pe continentul american și primul papă iezuit.

Jorge Mario Bergoglio a fost la un ”Da!” distanță de avea un alt destin. O femeie din Argentina, pe numele ei Amalia Damonte, dezvăluie că Papa Francisc a cerut-o în căsătorie în urmă cu foarte mulți ani.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu acordat în 2013 publicației , Amalia dezvăluie relația pe care a avut-o cu actualul Papă. Aceasta a fost o prietenă din copilărie a acestuia. Cei doi au crescut împreună într-un cartier din Buenos Aires.

În urmă cu 12 ani, când Jorge Mario Bergoglio , Amalia Damonte a dezvăluit un eveniment petrecut în perioada copilăriei. Femeia spune că a refuzat cererea în căsătorie primită din partea actualului părinte. S-a întâmplat la vârsta de 12 ani, iar acel refuz ar fi putut să îl determine pe Jorge Bergoglio (numele real al papei Francisc) să devină preot.

ADVERTISEMENT

”Noi eram doar copii! Relația noastră a fost complet nevinovată. Am crescut împreună, dar am început să-l cunosc mai bine când am împlinit 12 ani. Vremurile de atunci erau diferite. Ne-am îndrăgostit unul de altul”, spunea Amalia.

ADVERTISEMENT

Amalia: ”Din fericire pentru el, am spus nu!”

Apoi, în 1948 sau 1949, viitorul papă i-a trimis Amaliei Damonte o scrisoare în care îi spunea că vrea să se căsătorească cu ea. ”Într-o zi mi-a spus: ‘Dacă nu pot să mă căsătoresc cu tine, voi deveni preot’. Din fericire pentru el, am spus nu!”, dezvăluie femeia.

Iubirea dintre cei doi, aflați încă la o vârstă extrem de fragedă, nu s-a concretizat. ”Aveam doar 12 sau 13 ani, nu mai mult. Era minunat. Era un băiat foarte îngrijit. A fost o singură scrisoare şi m-a costat o palmă primită de la tatăl meu”, a spus ea.

”Și ce i-ai răspuns Amalia? Nu ai vrut să te căsătorești cu el?”, a fost întrebarea reporterului La Stampa. ”Am fost fericiți împreună, dar familia mea s-a opus ca noi să ne căsătorim. Părinții mei sunt imigranți piemontezi, la fel și ai lui.

Cele două familii erau foarte unite. Se cunoșteau de înainte să ne naștem noi, posibil din Italia. Duminica ne întâlneam și mâncam paste împreună, iar tatăl meu a intuit că era ceva între noi. Nu era încântat de asta. Credea că suntem prea tineri. I-a interzis să mă curteze și Jorge s-a oprit imediat”, a răspuns Amalia.

Cum a trăit Amalia momentul în care fostul iubit a devenit Papă: ”Am înghețat în fața televizorului”

Amalia Damonte, în vârstă de 76 de ani în momentul acordării interviului (2013) a mai spus că a fost șocată atunci când fostul ei iubit din copilărie a devenit papă.

”Pur şi simplu am îngheţat în faţa televizorului. Nu-mi venea să cred că Jorge a devenit papă. A fost o bucurie imensă. În momentul în care am auzit vestea, am spus cu voce tare ‘Dumnezeu să te binecuvânteze’. Sper din toată inima că va face mult bine ca Papă”, a mai afirmat Amalia.

Drumurile lor s-au despărțit definitiv. Jorge a luat calea bisericii, iar Amalia și-a văzut de viață. ”Am luat drumuri diferite. Am devenit contabilă, m-am căsătorit, am devenit văduvă și m-am recăsătorit. Acum am trei copii și șase nepoți”, a mai spus femeia din Argentina.