Cine este fermierul român care a anunțat închiderea conturilor la băncile austriece. E primul om de afaceri care a solicitat boicot total

În spațiul public din România încep deja să fie anunțate primele măsuri ale cetățenilor contra afacerilor austriece din țara noastră, în contextul scandalului reprezentat de aderarea la Schengen.

Dimitrie Muscă, fermierul român care a anunțat închiderea conturilor la băncile austriece după decizia în cazul Schengen

a iscat multe reacții publice extrem de dure.

Au existat deja și luări de poziție. Un agricultor din vestul țării a decis să protesteze față de Austria prin mijloacele pe care le-a găsit la îndemână.

Dimitrie Muscă declară că și-a închis conturile bancare la o instituție financiară cu capital austriac. Acesta a mai decis să boicoteze și benzinăriile OMV Petrom.

”Sunt foarte supărat după ce am văzut încă de dimineață toate dezbaterile care au avut loc privind intrarea României în Schengen și a faptului că Austria este singura țară care nu vrea să ne dea votul.

Clar am decis – și am dat drumul – de a închide conturile bancare de la cele două societăți, Combinatul Agroindustrial Curtici și Combinatul Agroindustrial Olari, de la banca cu capital austriac. De asemenea, am decis că nu vom mai lucra cu OMV Petrom deși am consum foarte mare de motorină la peste 7.000 de hectare de teren agricol și zeci de mii de porci.

Nu voi mai cumpăra nimic din ceea ce produce Austria! Fac un îndemn: trebuie să fim și buni români, buni patrioți. Noi nu trebuia să ajungem aici, dar asta este situația la ora actuală și este momentul să ne trezim”, a spus Dimitrie Muscă, conform .

Rareș Bogdan, primul politician care a cerut închiderea conturilor la băncile austriece

Rareș Bogdan, europarlamentarul PNL care s-a aflat, miercuri, la Viena, încercând să-l convingă pe cancelarul , a avut o reacție dură după votul din Consiliul JAI.

Politicianul a făcut un apel la companiile autohtone și le-a cerut să își închidă conturile la băncile austriece din țara noastră.

”Astăzi (n.r. joi) împotriva intereselor României și a românilor a fost Austria.

Companiile de stat din România care în momentul acesta au carduri bancare prin care rulează zeci, sute de milioane de euro lunar prin Raiffeisen și Erste, sunt obligate de către fiecare român în parte să-și închidă de la Raiffeisen și de la Erste”, a afirmat acesta, la .