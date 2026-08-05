Cine este Filip Stojilkovic. Noul atacant al Rapidului a ajuns în România și l-a impresionat deja pe Pancu: „Foarte bun!”

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Filip Stojilkovic (26 de ani) a ajuns în România pentru a face vizita medicală. Dacă totul va fi bine, elvețianul va deveni noul jucător al celor de la Rapid. Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, el va veni doar sub formă de împrumut, iar giuleștenii vor avea posibilitatea de a activa clauza de transfer definitiv, pentru un milion de euro.

Cine este Filip Stojilkovic, noul atacant al Rapidului

pentru împrumutul lui Filip Stojilkovic, iar dacă va vrea să-l transfere definitiv Momentan, elvețianul aparține de Pisa, formație ce a revenit în Serie B după doar un sezon de la promovarea în Serie A.

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Stojilkovic a fost unul dintre jucătorii veniți în iarna lui 2026 pentru a forța salvarea Pisei de la retrogradare, însă în cele 13 meciuri jucate în Serie A nu a reușit să contribuie cu vreun gol sau o pasă decisivă. În ianuarie, italienii au plătit în schimbul său 3 milioane de euro, de la formația poloneză Cracovia.

A fost crescut de Zurich, dar a strălucit la Aarau și Sion

Filip Stojilkovic a crescut de-a lungul anilor în academia lui Zurich, iar la un moment dat chiar a fost cumpărat de academia nemților de la Hoffenheim. Nemulțumiți de el, l-au lăsat să plece liber de contract la elvețienii de la FC Wil, pentru care a marcat 8 goluri și a dat 4 pase decisive.

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După doar jumătate de an, micuța echipă elvețiană făcea un profit de 400.000 de euro, după ce l-a vândut la Sion. În a doua jumătate a campionatului a mai dat doar un gol și o pasă decisivă, iar în următorul sezon a fost împrumutat la Aarau, unde a explodat. Cu 15 goluri și 5 assisturi într-un sezon, el s-a întors la Sion și a făcut încă un sezon bun, cu 11 goluri și 3 assisturi.

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Prestațiile sale bune l-au adus din nou în atenția nemților, iar Darmstadt a plătit 2 milioane de euro în schimbul său. El nu a confirmat nici de această dată în Germania și după trei ani a ajuns în Polonia, la Cracovia, pentru doar 500.000 de euro. În acest moment, cota sa de piață este de 2,5 milioane de euro, ceea ce l-ar face al doilea cel mai scump vârf de atac din țară, în spatele lui Daniel Bîrligea (4,5 milioane de euro) și în fața lui Jovo Lukic (2,2 milioane de euro).

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Ce a spus Daniel Pancu despre noul transfer al Rapidului

Daniel Pancu a vorbit la conferința de presă despre Filip Stojilkovic, iar un aspect pentru care el crede că a ales să vină împrumut în România, deși ultima dată a evoluat în Serie A, este atmosfera pe care fanii giuleșteni o fac la stadion: „Sper să treacă bine vizita medicală, e un jucător foarte bun, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici.

Cred că e un detaliu de care a ținut cont Filip Stojilkovic în alegerea lui de a fi alături de noi și a avea un an reușit împreună. Dacă se adaptează, conducerea va fi super încântată de efortul pe care l-a făcut, vă spun sigur. L-am văzut în multe meciuri”, a declarat Daniel Pancu.

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