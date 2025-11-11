Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca „principal” din 2017 și poate fi confundat cu ușurință cu tehnicianul care a lucrat la Chelsea

ADVERTISEMENT

Portughezul Filipe Amaral Rino Coelho (45 de ani), cunoscut ca Filipe Coelho, este noul antrenor principal al Universității Craiova! Gruparea din Bănie a confirmat oficial pe faptul că lusitanul va prelua echipa după despărțirea de Mirel Rădoi, care s-a produs în urma eșecului suferit pe teren propriu duminică împotriva UTA-ei (1-2).

Cine este Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova. Nu a mai activat ca principal din 2017

Născut la Oeiras, în Portugalia, Filipe Coelho a activat ca antrenor principal doar la formații din ligile inferioare portugheze, Vilafranquense (2013 – 2015 și noiembrie 2016 – decembrie 2017), Casa Pia (septembrie 2015 – iunie 2016) și Leixoes (iulie – noiembrie 2016). Singura experiență în divizia secundă a fost cea de la Leixoes, unde a rezistat timp de doar câteva luni.

ADVERTISEMENT

Începând din 2017, Coelho a activat exclusiv ca antrenor secund în staff-ul fostului selecționer al Portugaliei, Paulo Bento. Mai întâi, cei doi au colaborat la formația chineză Chongqing Lifan (decembrie 2017 – iulie 2018), iar în ultimii 7 ani au lucrat la echipe naționale. Din august 2018 până în decembrie 2022 au condus prima reprezentativă a Coreei de Sud, alături de care au cucerit un trofeu, Campionatul Asiei de Est în 2019, obținând și calificarea la Cupa Mondială din 2022.

Noul antrenor al Craiovei a fost prezent la Cupa Mondială în 2022

În Qatar, Coreea de Sud a terminat pe locul 2 într-o grupă dificilă, cu Portugalia, Uruguay și Ghana, obținând un succes dramatic, 2-1, contra echipei lui Cristiano Ronaldo. Parcursul s-a încheiat însă în faza optimilor, după un eșec clar contra Braziliei, 1-4. După turneul final, Bento a decis să părăsească naționala, alături de staff-ul său, din care făcea parte și Filipe Coelho.

ADVERTISEMENT

În iulie 2023, Coelho l-a urmat din nou pe Paulo Bento în momentul în care acesta a preluat naționala Emiratelor Arabe Unite în vederea preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, însă de această dată mandatul a fost unul nereușit, , urmând a fi .

ADVERTISEMENT

Noul antrenor al Craiovei nu este singurul tehnician din fotbalul mondial care este cunoscut drept Filipe Coelho. Filipe Emanuel Curto Coelho, un antrenor de 40 de ani, activează momentan ca secund în Ligue 1, la Strasbourg, după ce în trecut a lucrat în academiile cluburilor Benfica, Estoril și Chelsea. La gruparea londoneză a condus echipa U21, în perioada 2024-2025.

Când va debuta Filipe Coelho pe banca Universității Craiova

va avea un start dificil pe banca grupării din Bănie. Portughezul va debuta vineri, 21 noiembrie, când Universitatea va juca pe terenul lui FC Argeș în etapa a 17-a din Superligă. Apoi, pe 27 noiembrie, acesta se va afla în premieră pe bancă la un meci de cupă europeană, când oltenii vor primi vizita celor de la Mainz în Conference League.