Cine este Flavia Groșan, medicul minune anti COVID-19! „Fac ce știu eu mai bine. Să vindec oameni”

FANATIK îți spune cine este Flavia Groșan, medicul minune anti COVID-19! Concret, aceasta a devenit vedetă după ce a transmis că există și o altă variantă de tratare decât cea oficială pentru coronavirus. Mulți au criticat-o și i-au făcut plângeri, dar, în același timp, alții nu au ezitat să o aplaude la scenă deschisă pentru curajul de a vorbi.

Culmea, femeia susține că, de fapt, nu a făcut nimic deosebit și că toată viața și-a închinat-o slujirii pacienților. Lucru pe care îl face și acum pe timp de pandemie.

Aceasta a povestit cum a început drumul ei în medicină. A terminat facultatea în 1991 și încă de la început a fost nevoită să muncească din greu.

Cine este Flavia Groșan, medicul minune împotriva coronavirus

”În 1991 am terminat facultatea. M-am dus la primul Rezidențiat, pe care nu l-am luat pentru că munceam foarte mult ca și stagiară. Tot timpul am muncit foarte mult. M-am dus la concurs pentru dispensarele care erau atunci.

A fost un concurs cu patru persoane pe loc, într-un sătuc superb. Am stat un an acolo, apoi am luat Rezidențiatul și apoi am început.

Am vrut să fiu și eu cadru didactic universitar, m-am dus la concurs. Am fost preparator cinci ani, șef de lucrări încă cinci ani, apoi am zis stop! (…)

Pacientul a fost prioritatea mea, atât m-a interesant (…) Pe unde am plecat am lăsat ceva în urmă”, a povestit medicul Flavia Groșan la Antena 3.

Copiii nu i-au urmat drumul, iar în prezent lucrează la o firmă de IT pe care au înființat-o și locuiesc în Londra. Medicul spune că este copleșit de mesajele pe care le-a primit pe rețelele de socialziare.

Nu a apucat să le citească pe toate și pentru că cea mai mare parte a timpului o petrece la consultații online, dar și urmărind contrele schemei sale de tratament din mass media.

”Sunt copleșită! Aseară am stat până la ora 11 cu un ochi la televiziune și consultam online (…) Toți suntem luați prin surprindere. Nu ați auzit până acum de noi, am stat și ne-am făcut treaba toți (…) Nimic fără Dumnezeu și Dumnezeu lucrează prin oameni”, a mai dezvăluit aceasta.

Aceasta a mai transmis că nu are timp de studiile clinice pe care i le solicită alții. “Acum o ora am terminat consulturile. Nu am avut timp sa-mi vad minunatele aparitii publice. Am inteles ca cineva imi solicita studii clinice asupra schemei mele minune?

Prieteni, vorbim sa ne aflam in treaba. Eu cu asistenta mea avem timp de studii clinice? Pacientul acum are febra, tuseste, saturatie scazuta. Acum. El nu sta dupa studiile mele clinic. Si chiar nu pricep ce studii clinice vor unii, cand in schema folosesc medicamente studiate si rasstudiate, aprobate de zeci de ani, si pe care le gasesti pe toate rafturile din farmacie. Isuse Cristoase.

Ultimul pacient a fost un Covid pozitiv, reprezentat de sotia lui, care mi-a cerut ajutorul. I am indrumat in spital. Nu cred ca vreti sa stiti raspunsul…. Ce ar fi sa ma lasati in pace sa fac ce stiu eu mai bine. Sa vindec oameni. Faceti o dumneavoastra mai bine ca mine. Si o sa ma inclin in fata rezultatelor dumneavoastra”, a scris Flavia Groșan pe Facebook