Cine este Florica Baboi, câștigătoarea Chefi la cuțite 2022? Cu câți bani rămâne după ce va lua premiul de 30.000 de euro

Încă un sezon, al zecelea, de Chefi la cuțite a ajuns la final! După zeci de ediții presărate cu emoții, lacrimi și tensiuni, Florica Baboi, din echipa lui chef Sorin Bontea, este fericita câștigătoare a premiului în valoare de 30.000 de euro. La prima vedere, suma pare colosală, dar, în realitate, nu va intra în totalitate în conturile câștigătoarei.

Cine este Florica Baboi, câștigătoarea Chefi la cuțite 2022? Nu și-a dorit să facă parte din echipa lui Sorin Bontea

Pe 1 decembrie, chiar de Ziua Națională a României, Antena 1 a difuzat și marea finala a concursului culinar Chefi la cuțite. Pentru titlu, dar și pentru marele premiu deloc de neglijat, de 30.000 de euro s-au luptat Adrian Stroe – cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu -, Raluca Todea – din echipa lui Florin Dumitrescu – și Florica Baboi- „învățăcelul” lui Sorin Bontea.

ADVERTISEMENT

Încă din momentul în care Gina Pistol i-a strigat numele Floricăi Baboi, La fel ca în cazul , unii telespectatori au considerat că nu își are locul în finală și că este protejata trustului de televiziune.

În ciuda faptului că inițial nu și-a dorit să facă parte din echipa lui Bontea, ci a lui Cătălin Scărlătescu, sub îndrumarea primului, ea reușit să devină câștigătoarea Chefi la cuțite 2022.

ADVERTISEMENT

Florica Baboi are 37 de ani, este nascută la Satu Mare, iar meseria sa de bază este cea de bucătar. Viața, însă, a dus-o departe de meleagurile natale. În audiții, ea a povestit că a decis să părăsească România pentru un trai mai bun.

A plecat în Viena, apoi în Italia și, într-un final, acum opt ani, a ajuns la Paris acolo unde în prezent lucrează ca organizator de evenimente. Ea a și explicat motivele pentur care a plecat din România.

ADVERTISEMENT

„Din cauză că nu au fost bani. Cam prin 2002 am plecat și am lucrat la seră, în agricultură. Cam vreo trei ani, cu greu. Munceam de la 3 dimineața până seara la câte 10-11, lucram non stop câte 20 de ore pe zi”, a povestit Florica Baboi în preselecții.

Florica Baboi: „Bucătăria cere sacrificii”

Pasiunea pentru bucătărie și-a descoperit-o în Italia. S-a angajat la curățenie într-un restaurant, iar mai apoi a ajuns să lucreze în bucătărie. După ce a urmat cursurile unei școli de specialitate din Torino, i-a luat locul bucătarului.

ADVERTISEMENT

„A plecat în concediu și eu i-am luat locul”, a dezvăluit câștigătoarea sezonului zece al show-ului Chefi la cuțite.

ADVERTISEMENT

Când n-a mai fost mulțumită de salariu, și-a convins soțul să plece în Franța. A pornit din nou de jos, de la curățenie, și a ajuns să fie șefă peste cei șapte bărbați din bucătăria unui restaurant francez.

„N-a fost deloc ușor. Fiind măritată, fiind cu copiii… bucătăria cere sacrificii. Doi ani de zile, sâmbăta și duminica nu le-am petrecut cu familia, eram în restaurant”, și-a amintit Florica Baboi.

Câștigătoarea Chefi la cuțite, poveste de dragoste inedită alături de soțul său

În toată această călătorie, Florica Baboi nu a fost singură, ea l-a avut alături pe soțul său. Povestea lor de dragoste durează de mai bine de două decenii. S-au cunoscut în adolescență și, în ciuda faptului că părinții s-au opus, s-au căsătorit.

Deși nu i-a fost mereu ușor să o susțină, fiind nevoit să străbată Europa din dorința Floricăi Baboi de a evolua, nu a lăsat-o niciodată singură. Împreună și-au clădit micul lor univers și sunt părinții a trei copii: o fată în vârstă de 18 ani, un băiețel de 12, și un bebeluș de doar patru luni, la momentul preselecțiilor.

„Suntem de 21 de ani împreună. Este o adevărată realizare în viața. Casele, mașinile trec și vin, dar anii de căsnicie sunt cei mai importanți.

Eu am avut 15, soțul 18. Părinții nu au fost de acord ca noi să ne luăm. Soțului meu trebuie să-i fac un monument, săracul de el, că m-a suportat și mă suportă în fiecare zi. Cu o femeie ca mine nu e ușor”, spunea Florica Baboi.

Câți bani a câștigat, de fapt, Florica Baboi de la Chefi la cuțite și în ce ar putea investi premiul

Se poate spune că Florica Baboi și-a prezis viitorul. La începuturile sale în competiția de la Antena 1, ea a spus că nu este întâmplător că s-a înscris în sezonul 10, căci este numărul său norocos.

„Nu știu dacă aș putea ajunge până acolo, dar încercarea moarte nu are. Eu sunt născută pe 10 și mă gândesc că e numărul norocos, deci mă gândesc că o să fiu eu”, spunea Florica Baboi.

Totuși, nu toți cei 30.000 de euro, echivalentul a aproximativ 147.000 de lei, vor ajunge în posesia câștigătoarei Chefi la cuțite. Conform legislației din România, doar premiile sub 600 de lei nu se impozitează.

Astfel, din suma inițială vor fi scăzuți cei 600 de lei, iar din venitul net obținut anterior se mai rețin 16%, conform . Prin urmare, suma care va ajunge în conturile Floricăi Baboi va fi de aproape 25.000 de euro, în jur de 123.00 de lei.

De menționat este însă și faptul că Florica Baboi nu se va putea bucura imediat de bani, având în vedere că sezonul trecut,

Când vine vorba despre investirea premiului, Florica Baboi ar putea folosi banii pentru a-și dezvolta și mai mult propria afacere. Câștigătoarea concursului de la Antena 1 și soțul său organizează evenimente pentru românii din Franța.

„Mi-am deschis firma proprie, fac nunți, botezuri de tot felul, pentru români. Cel mai mare eveniment l-am făcut de 560 de persoane”, a dezvăluit Florica Baboi.