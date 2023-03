Cine este Florin Zgăvârdici, bătrânelul de 90 de ani care a făcut senzație la Românii au talent. A participat și în trecut la emisiune

Florin Zgăvârdici a venit la Românii au talent și a făcut senzație, la vârsta de 90 de ani. Bătrânelul a participat la emisiune și acum câțiva ani și a reușit să-i impresioneze pe jurați.

Cine este Florin Zgăvârdici de la Românii au talent. La 90 de ani a făcut senzație

Bătrânelul este originar din Iași și a participat la emisiunea de la Pro TV și în 2016. A venit cu nepoata sa la emisiune, iar familia sa nu a fost de acord să participe, având în vedere vârsta înaintată.

Florin Zgăvârdici a declarat că cel mai bine se simte pe scenă, așa că a decis să-și încerce încă o dată norocul la , spre bucuria celor patru jurați.

“Am mai fost în 2015, 2016 și am ajuns până în finală. A fost foarte frumos. Andi Moisescu mi-a spus ‘Te vreau în fiecare an să vii la noi’. Mă bucur că poate îmi închei cariera la Pro TV, la Românii au talent. Publicul ăsta, ăștia m-au ținut în viață”, a spus bătrânelul la Pro TV.

“Mă bucur din toată inima că ați revenit”, i-a spus Andra simpaticului concurent, atunci când l-a văzut pe scenă, înainte să-și înceapă momentul muzical.

În ciuda vârstei sale, Florin Zgăvârdici se simte tânăr și energic. Întrebat de Mihai Bobonete care este rețeta sa, acesta i-a răspuns imediat. “O viață normală, aș putea spune. (…) Nu mi-am bătut joc de mine. Am fost ponderat în toate”, a spus concurentul la Pro TV, în ediția difuzată pe 10 martie.

În plus, mulți dintre membrii familiei sale au fost longevivi. “Tatăl meu a avut 11 frați, 6 fete și 5 băieți. Bunica a murit la 97, doi băieți la 96, o fată la 102, una la 105, eu nu fac parte din familia aia?”, le-a spus concurentul juraților.

“Am o fată și un băiat. De la o fată am o fată, și de la o fată am un băiat.”, a mai spus concurentul, întrebat de Mihai Bobonete dacă are copii, nepoți și strănepoți. De asemenea, și soția acestuia trăiește, fiind în vârstă de 75 de ani.

Jurații, impresionați de prestația concurentului de 90 de ani

Așa cum era de așteptat, din partea celor patru jurați. Fiecare dintre aceștia a ținut să-i transmită câteva cuvinte frumoase la finalul numărului prezentat.

“Mie mi-a amintit de copilărie, de muzica cu care eu am crescut, de bunici mei și, bineînțeles, m-am bucurat de prezența dumneavoastră. Să vă țină DUmnezeu sănătos, că ne-ați făcut o mare bucurie venind aici să ne faceți o vizită atât de plăcută”, a spus Andra

“O să vă spun că toți anii de divertisment se văd. Am simțit imediat toate atuurile astea, le aveți în continuare. Vă ajută și urechea, tot. Se vede că ați iubit scena și că scena vă iubește în continuare”, i-a transmis Andi Moisescu bătrânelului.

“M-ați făcut să plâng. Frumoasă emisiune”, a spus concurentul la finalul numărului. De asemenea, bătrânelul i-a spus lui Mihai Bobonete că îl urmărește în serialul Las Fierbinți și că îl admiră foarte mult.

Domnul Zgăvârdici și-a început activitatea artistică între anii 1933 – 1957, atunci când au apărut brigăzile artistice și grupurile satirice la noi în țară. De-a lungul anilor, a făcut parte din mai multe formații de teatru.

Din 1965, a fost încadrat ca actor – prezentator, după care a primit mai multe medalii de aur la “Cântarea României”, acolo unde a participat la numeroase spectacole. Încă mai activează la Casa Armatei, iar soția îl îndeamnă să se retragă de pe scenă. Florin Zgăvârdici nu are de gând să renunțe prea curând la cariera sa.