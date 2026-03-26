Cine este Florinel, șoferul din Neamț care a curmat patru vieți și a lăsat în urmă un bebeluș orfan. Detalii din familie: „Stătea cu mama lui la o altă casă”

Florinel este șoferul implicat în accidentul din Neamț care a curmat patru vieți și a lăsat un bebeluș de doar cinci luni fără părinți. În timp ce ancheta scoate la iveală detaliile coliziunii, ies la suprafață și informații despre viața personală a bărbatului.

Cine este Florinel, șoferul implicat în tragedie care a curmat patru vieți în Neamț

FANATIK a aflat, de la surse oficiale din cadrul anchetei, detalii esențiale despre tragedia produsă în județul Neamț. Potrivit informațiilor obținute de redacție, accidentul cumplit s-a petrecut pe DN 15D, în localitatea Dulcești, și a implicat două autoturisme, un BMW condus de bărbatul care ar fi provocat impactul și un Ford. Coliziunea frontală s-a produs în timpul unei manevre de depășire, iar în doar câteva clipe totul a degenerat într-o tragedie de proporții, în urma căreia BMW-ul a fost cuprins de flăcări.

Bilanțul este devastator: patru oameni și-au pierdut viața pe loc. Printre persoanele decedate se numără părinții unui bebeluș de doar cinci luni, o tânără de 27 de ani și un bărbat de 38 de ani, aflați în autoturismul de lux, dar și o femeie de 39 de ani și un tânăr care împlinise 20 de ani chiar în ziua tragediei, aflați în Ford. Tinerii părinți au fost găsiți carbonizați, potrivit informațiilor din anchetă, iar echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Lupta pentru viața bebelușului și detaliul cutremurător al ultimei îmbrățișări

Din datele existente în acest moment, micuțul de doar cinci luni care a supraviețuit impactului a suferit arsuri pe aproximativ 37% din suprafața corpului, fiind transportat de urgență la o clinică din București, unde medicii depun eforturi continue pentru a-i salva viața. , în ultimele clipe înainte de impact și de izbucnirea incendiului, mama copilului și-ar fi strâns bebelușul la piept, încercând să-l protejeze cu propriul corp de forța coliziunii și de flăcările care au urmat. Gestul ei disperat i-ar fi oferit micuțului o șansă la viață, dar, în același timp, l-a lăsat orfan.

În același autoturism de lux se afla și o femeie de 68 de ani, mătușa șoferului, care a reușit să iasă pe propriile picioare din mașina cuprinsă de flăcări. Deși rănită, aceasta era conștientă în momentul în care a fost preluată de echipajele medicale. În celălalt vehicul, marca Ford, pe lângă tânărul de 20 de ani și mama acestuia, mai era o adolescentă de 17 ani, care a supraviețuit impactului devastator.

Detalii cutremurătoare din comunitatea Trifești. Ce se știe despre familia tinerilor părinți

În acest context dureros, reporterii FANATIK au stat de vorbă cu primarul comunei Trifești, Dan Marian Lupu, localitatea de unde proveneau tinerii părinți care și-au pierdut viața și au lăsat în urmă un bebeluș de doar cinci luni. Edilul a oferit detalii despre situația micuțului rămas orfan, aflat acum într-un moment critic al vieții sale, dar și despre persoanele în grija cărora ar putea ajunge. „Tatăl bărbatul de 38 de ani decedat locuiește în Trifești. Din ce știu, mama lui era despărțită de tatăl lui și locuiau separat.

Decedatul stătea cu mama lui la o altă casă. Ei aveau două case în Trifești, casa părintească și tot în comuna noastră au cumpărat o casă împreună cu mama lor. Din ce știu, sper că nu greșesc, lucrau în străinătate. Nu știu exact în ce domeniu”, sunt informațiile exclusive aflate de FANATIK de la primarul comunei unde aveau domiciliul părinții copilului de cinci luni, rămas orfan.

Cine era Florinel, bărbatul care ar fi provocat tragedia în urma căreia un bebeluș a rămas orfan

De asemenea, șeful administrației locale din Neamț ne-a oferit și detalii suplimentare despre identitatea tânărului tată și despre situația familială a celor doi părinți, precizând că aceștia nu erau căsătoriți. Totodată, acesta a vorbit și despre modul în care erau cunoscuți în comunitate și despre faptul că, până în acest moment, familia nu a solicitat sprijin din partea autorităților locale: „Cred că numele lui este Florinel Pricop.

Nu știu exact dacă și mama micuțului purta același nume de familie, pentru că a mai fost căsătorit în altă localitate. Sunt de multișor împreună, dar cei doi tineri decedați nu erau căsătoriți. Copilul îl au împreună. Situația lor materială este bunișoară. Proveneau dintr-o familia muncitoare, liniștită. Momentan nu ne-a cerut nimeni ajutorul, dacă apelează la noi, vom vedea cum putem să le fim alături”, ne-a mai dezvăluit edilul din comuna Trifești, județul Neamț.

Ancheta, realizată inclusiv cu tehnologie 3D de ultimă generație la fața locului

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Neamț, în jurul orei 19:00. Polițiștii au precizat modul în care s-a produs impactul frontal, dar și urmările devastatoare, respectiv victimele decedate și persoanele rănite, intervenția fiind documentată inclusiv cu echipamente speciale de scanare 3D. În acest context, IPJ Neamț a transmis următoarele: „La data de 25 martie a.c., în jurul orei 19:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost informați cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 15 D, în afara localității Dulcești.

În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat faptul că, în timp ce un bărbat de 38 de ani, din Trifești, conducea un autoturism, din direcția Dulcești către Horia, pe un sector de drum în curbă la dreapta, s-ar fi angajat în depășirea unui alt autoturism, ar fi încălcat marcajul longitudinal continuu și ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism, condus condus de un bărbat, în vârstă de 20 de ani, din Văleni.

În urma coliziunii, ambele autoturisme au fost proiectate în afara părții carosabile, primul autoturism intrând în coliziune cu un arbore și luând foc. În urma accidentului a rezultat decesul celor doi conducători auto și a altor două persoane, cu vârste de 27, respectiv 39 de ani, din ambele autoturisme. Trei persoane, cu vârsta de 5 luni, 17, respectiv 68 de ani au fost transportate la spital. În cadrul cercetării la fața locului a fost utilizat dispozitivul FARO 3D. Continuăm cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpa, respective vătămare corporală din culpă. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț și Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț”, se arată în comunicatul transmis de cei de la IPJ Neamț.