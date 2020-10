Cine este fosta concurentă de la Puterea dragostei care a petrecut o noapte cu Iancu Sterp. A recunoscut tot

Iancu Sterp, fost concurent la „Puterea Dragostei”, s-a despărțit de Denisa, iar, în momentul de față, este un bărbat singur. Deși a fost văzut în compania mai multor femei, momente care au iscat și bârfe, acesta nu a mai început nicio altă relație. Totodată, recent, au ieșit la iveală informații conform cărora ar fi petrecut o noapte în compania unei foste concurente de la emisiunea respectivă, Simona Braboveanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Informațiile au fost dezvăluite chiar de Simona, pe contul de Instagram. Aceasta a vorbit cu urmăritorii ei prin intermediul sesiunilor de întrebări și răspunsuri. Oamenii au adus în discuție personaje celebre precum Nikolas Sax, Iancu Sterp sau Jador.

Una din intrebările celor ce îi urmăresc activitatea suna așa: „Te-ai culcat cu Iancu?”. Șatena a răspuns fără să ezite, afirmativ. Dar a lămurit situația, spunând că nu s-a întâmplat nimic între ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Iancu Sterp și fosta concurentă, Simona Braboveanu, au petrecut o noapte împreună

“Am dormit cu Iancu în același pat, la ziua Siminei, dar nu s-a întâmplat nimic între noi. Am dormit și cu Bobicioiu, la munte, în același pat și nu s-a întâmplat nimic între noi pentru că noi suntem prieteni foarte buni și nu au gesturi d-alea urâte.”, a spus fosta concurentă.

Cu un an în urmă, la finalul primului sezon din „Puterea Dragostei”, Culiță Sterp, fratele lui Iancu, și Simona Braboveanu au format un cuplu, pentru doar două săptămâni.

ADVERTISEMENT

„Îmi place de ea, este deosebită, poate vom avea un viitor împreună”, spunea Culiță, în timpul emisiunii, potrivit wowbiz.ro.

Toată relația a durat doar două săptămâni, iar cei doi au povestit care au fost motivele care i-au făcut să-și dea seama că nu se potrivesc. „Am cunoscut-o pe Simona cât de cât în emisiune și am constatat că este genul de femeie care vrea să conducă un bărbat, iar eu sunt genul de bărbat care nu dorește să fie condus într-o relație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În concluzie, nu îmi place așa, nu ne potrivim. Nu mă regăsesc în tiparul de bărbat dorit de Simona… Am încercat mai mult, dar… Nu am putut rămâne cu ea după ce am ieșit din casă! Mi-a fost imposibil”” , a spus cântărețul, potrivit sursei anterioare.

„Am fost împreună și mi-a părut rău că nu a mers. Eu, ca să vă spun drept, în casă, doar de Culiță mi-a plăcut. M-am îndrăgostit de el rău de tot! Acesta este adevărul, de ce să vă mint. Însă, nu a fost să fie, lui îi plăceau fetele, iar eu l-am vrut doar pe el”, a mărturisit și femeia, pentru aceeași sursă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona a lămurit situația și cu privire la Nikolas Sax, ea a spus că cei doi sunt doar prieteni, iar zvonurile că ar exista un alt tip de relație între ei au apărut ca urmare a timpului pe care cei doi îl petreceau împreună.