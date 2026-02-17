Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl. Deține o avere impresionantă

ADVERTISEMENT

O legendă din tenis a obținut, recent, un ”job” în cadrul cunoscutului lanț de magazine Lidl. Fosta mare jucătoare va colabora cu acest gigant european din zona retail, care e prezent și în România.

Cine este fosta mare jucătoare de tenis care a primit un ”job” la Lidl

De-a lungul ultimilor ani, mai multe vedete din diferite sfere de activitate au fost cooptate de cunoscutul lanț de magazine Lidl pentru a ocupa poziția de ambasador de brand. Cel mai nou nume intrat pe această listă vine din zona sportului. E vorba de o fostă mare jucătoare de tenis.

Legendara Steffi Graf Da, Steffi Graf (56 de ani) a fost ”angajată” de Lidl ca ”brand ambassador” (ambasador de imagine) pentru linia lor de îmbrăcăminte sportivă Crivit.

Steffi Graf este . În prezent, aceasta și-a găsit un nou rol în publicitate după ce ani de zile a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor. Asta s-a întâmplat încă după retragerea ei din tenis, care a avut loc în 1999.

În noul ei rol pentru cunoscutul lanț de magazine, Graf va promova gama de articole sportive ale Lidl. Campania publicitară utilizează motto-ul ”Find your move” (”Găsește-ți mișcarea”) și se desfășoară în 30 de țări.

🎾 Stefanie Graf x CRIVIT : le match parfait ! Unis pour le sport et le mouvement, CRIVIT et Stefanie Graf officialisent un partenariat international déployé dans plus de 30 pays. Une vision commune : faire du sport une source de joie et d’équilibre, accessible à tous 💪 — Lidl France (@lidlfrance)

Steffi Graf a reușit o performanță unică în tenis

De-a lungul carierei sale, Steffi Graf a impresionat din punct de vedere al rezultatelor obținute. Germanca încă este singura jucătoare din istorie care a reușit un Golden Slam. Mai exact, (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon și US Open) la care s-a adăugat aurul olimpic în același an – 1988.

Cu 22 de titluri de Mare Șlem la simplu adunate în carieră, Graf se situează pe locul trei în topul jucătoarelor de simplu din istorie. Este depășită doar de legenda Margaret Court (24) și de Serena Williams (23).

În perioada 1988 – 1996, sportiva din Germania a câștigat 20 din cele 36 de turnee de Grand Slam organizate. În afară de victoria sa istorică, care cu greu va fi egalată vreodată, Graf a mai câștigat trei din cele patru turnee majore în anii: 1989, 1993, 1995 și 1996.

După ce a spus adio tenisului profesionist, Graf a preferat să stea relativ departe de atenția publicului. S-a concentrat pe viața de familie alături de soțul ei, celebrul Andre Agassi. Americanul, la rândul său, este de 8 ori câștigător al unui titlu de Grand Slam. Relația lor a început în 1999. S-au căsătorit în 2001.

Ce avere are legendara Steffi Graf

Cum era de așteptat, succesul i-a adus și sume importante de bani jucătoarei din Germania. Grație celor peste 100 de titluri la simplu, dintre care 22 de Gran Slam, Graf a acumulat peste 21 de milioane de euro. La această sumă se adaugă veniturile din contractele de publicitate.

estimează averea germancei la 140-145 de milioane de euro. Alte voci spun că, împreună cu soțul ei, Andre Agassi, cei doi ar avea o avere combinată care se apropie de 300 milioane de euro.