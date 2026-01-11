Sport

Cine este fostul fotbalist de la FCSB care se iubește cu Elena de la Mandinga. E mai mic cu 13 ani decât artista

Un cunoscut sportiv care a evoluat pentru FSCB și-a oficializat relația amoroasă cu o cântăreață mai mare cu 13 ani. A fost surprins cu Elena Ionescu.
Alexa Serdan
11.01.2026 | 07:51
Elena de la Mandinga are o relație cu un fotbalist. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Elena, solista formației Mandinga, este în culmea fericirii. S-a afișat cu actualul partener de viață, mai mic cu 13 ani decât ea. Iată cine este, de fapt, fostul fotbalist de la FCSB cu care se iubește câștigătoarea de la Survivor România.

Un fost jucător de la FCSB, relație cu Elena de la Mandinga

A aparținut de campioana FCSB în perioada 2020-2023, însă nu a bifat niciun meci pentru echipa mare. A jucat sub formă de împrumut pentru Metaloglobus și Unirea Constanța, în septembrie 2024 semnând cu CS Afumați.

Evoluează în Liga 2, însă o duce bine în planul amoros. Mai exact, este vorba de Alex Enache, în vârstă de 24 de ani, care a confirmat că are o relație cu frumoasa Elena Ionescu. Aceasta este nimeni alta decât solista de la Mandinga.

Cântăreața are 37 de ani, ceea ce înseamnă că este mai mare cu 13 ani decât cunoscutul sportiv. Cu toate acestea, cei doi nu iau în calcul diferența de vârstă și se bucură de momente de vis. Au petrecut sărbătorile de iarnă împreună.

S-au fotografiat extrem de relaxați și joviali atât în Poiana Brașov, cât și în Dubai. Fostul fotbalist de la FCSB și șatena au intrat în noul an cu zâmbetul pe buze, semn că trăiesc o poveste de dragoste de mai multă vreme.

„Amintiri din Dubai”, este mesajul pe care l-a lăsat artista, pe Instagram, în dreptul unor imagini din Emiratele Unite Arabe. Descrierea este însoțită de un emoticon în formă de palier, secțiunea de comentarii fiind luată cu asalt de fani.

„Frumoși”, „Sunteți superbi” sau „Vă stă foarte bine împreună! Ce frumos te privește în ultimă poză”, sunt o mică parte dintre remarcile lăsate de fanii Elenei de la Mandinga, pe rețelele de socializare.

Elena, fericită alături de fostul fotbalist de la FCSB

Fosta concurentă de la Survivor România este recunoscătoare pentru tot ce trăiește. Elena Ionescu a mărturisit că se simte iubită alături de fostul fotbalist de la FCSB. Cântăreața s-a afișat cu noul iubit, în ciuda faptului că spunea că va face asta doar dacă se va căsători.

„Sunt cu cineva, sunt liniștită și fericită și de aici înainte vedem ce-o vrea bunul Dumnezeu! De-a lungul timpului, am fost discretă cu viața mea personală, asta pentru că nu îmi doresc să se vorbească despre viața mea personală!

Sunt cu cineva de ceva timp, iar ceea ce am postat a fost, așa, pentru mine, cumva, nedorind să dau mai multe detalii până când nu voi concretiza această relație pentru viitor, adică să mă căsătoresc.

Că așa știi cum e, nu îmi place să se scrie despre persoanele pe care le cunosc sau cu care sunt în relație, în cunoaștere!”, a declarat în urmă cu ceva vreme, Elena Ionescu, pentru spynews.ro.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
