Cine este fostul fotbalist de la Manchester City care câștigă 35 de milioane de lire sterline pe an după ce s-a retras la 25 de ani

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Reece Wabara (34 de ani), fost fundaș la Manchester City, a renunțat la fotbal în 2017, la vârsta de 25 de ani, pentru a se concentra pe compania sa de modă, Maniere de Voir, iar decizia s-a dovedit a fi una extrem de inspirată. Afacerea fostului fotbalist este una de mare succes în prezent, având venituri anuale de peste 35 de milioane de lire sterline.

Fostul fotbalist al lui Manchester City s-a retras la 25 de ani și a devenit milionar

În 2013, când încă era sub contract cu Manchester City, Reece Wabara a decis să investească 15.000 de lire sterline într-o companie de modă, Maniere de Voir, fiind sfătuit de un prieten din copilărie, Lewis Morgan, co-fondator al Gymshark. În timp ce cariera sa de fotbalist a stagnat, brand-ul a crescut într-un ritm fabulos, iar Wabara a fost nevoit să se retragă în 2017 pentru a se putea concentra total pe afacere.

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„Am semnat cu Manchester City într-o perioadă de tranziție, au fost doi sau trei antrenori în perioada în care am fost acolo, dar și doi sau trei patroni. Știam că zilele mele la City sunt numărate și tatăl meu mi-a spus tot timpul că voi avea nevoie și de o doua opțiune pentru a rămâne relevant și stabil din punct de vedere financiar.

Am fondat MDV spre sfârșitul anului 2013 și am lansat o colecție, cu treninguri, tricouri, hanorace… le-am oferit fotbaliștilor pe care îi cunoșteam și a prins avânt. Tranziția de la fotbalist la proprietar al unei afaceri în modă a fost una graduală, iar abia atunci când cifrele și jocurile de culise din fotbal au început să mă macine, am fost nevoit să fac o alegere”, a declarat acesta pentru .

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Cât valorează afacerea lui Reece Wabara

În 2023, compania fondată de Reece Wabara, Maniere de Voir, a avut venituri de peste 35 de milioane de lire sterline, iar profiturile au fost de 6.6 milioane, dublu față de anul anterior. Afacerea a fost inclusă în clasamentul companiilor private cu cea mai rapidă creștere, iar averea lui Wabara ar fi fost la acel moment de 83 de milioane de lire sterline. Acesta ocupa locul 19 într-o ierarhie a celor mai bogați britanici sub vârsta de 40 de ani, fiind în acel moment mai bogat decât orice fotbalist activ din Premier League.

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Compania Maniere de Voir are 4 magazine pe mapamond, cel mai cunoscut dintre ele fiind cel aflat pe Oxford Street, una dintre cele mai populare locații din Londra. În august 2024, Wabara a plătit 9.4 milioane de lire sterline (peste 11 milioane de euro) unui prieten din copilărie pentru a achiziționa participația pe care acesta o avea în compania sa. Printre clienții celebri ai magazinului se numără fotbalistul și boxerul Anthony Joshua.

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Cum a decurs cariera de fotbalist a englezului

Reece Wabara a început fotbalul la Walsall și a ajuns la în 2007, la vârsta de 15 ani. În 2011 a făcut pasul la prima echipă, semnând un contract pe 3 ani cu „cetățenii”, salariul pentru acea perioadă fiind de aproximativ un milion de lire sterline. A debutat în tricoul lui City în ultima etapă a sezonului 2010-2011, intrând în locul lui Pablo Zabaleta într-un meci cu Bolton Wanderers. Avea să rămână singurul meci al lui Wabara pentru echipa din Manchester, acesta fiind împrumutat în următorii ani la Ipswich Town, Oldham Athletic, Blackpool și Doncaster.

După plecarea de la City, în 2014, a semnat definitiv cu Doncaster, iar mai apoi a evoluat pentru Barnsley, Wigan și Bolton Wanderers înainte de a renunța la fotbal în 2017 pentru a se concentra pe afacerea sa de succes. Fundașul a reprezentat Anglia la nivel U20, fiind convocat la Cupa Mondială din 2011, unde a jucat în toate cele 4 meciuri, englezii fiind eliminați în optimi de Nigeria.

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