Cine este fostul fotbalist român, cu un talent deosebit, dar care nu și-a atins niciodată potențialul maxim. „Era foarte bun”

Un fost portar a făcut o afirmație unică despre un fost coleg de echipă. A dezvăluit cine este, în viziunea sa, fostul fotbalist catalogat drept geniu. Acesta nu și-a atins potențialul maxim și în ultimii ani se confruntă cu probleme cu legea.

Sportivul care și-a ratat cariera, ajungând și la închisoare

Bogdan Stelea are numai cuvinte de laudă pentru Dănuț Lupu. și un parcurs profesionist pe care l-a urmat ani la rând. Din păcate, nu a ajuns pe culmile succesului.

A fost numit de mulți un geniu în domeniul său, aspect care este scos la lumină și de fostul portar al Generației de Aur. Sportivul de 58 de ani a transmis că fostul coleg ar fi putut să atingă performanțe notabile, însă a luat decizii greșite.

Din păcate, lipsa de disciplină a fost o piedică foarte mare în dezvoltarea sa profesională. De aproximativ 4 ani se confruntă și cu neplăceri de ordin juridic, după ce a fost prins la volan fără să dețină permis de conducere.

„Lupu era un fel de geniu, pentru că, dacă voia să facă lucruri, nu îl oprea nimic. Avea calități fizice și tehnice incredibile. Numai că nu era disciplinat. Dar când voia să facă, nu exista…

Adică, ca tehnică și fizic, ar fi putut să se ridice la nivelul lui Sabău, poate chiar mai decisiv în dribling. Dribla mereu perpendicular, se ducea spre poartă și accelera continuu.

Sabău se mai întorcea și își lua oameni în spate, dar Lupu nu. Lupu îi lua și se ducea cu ei în cârcă până aproape de poartă. Numai că nu avea disciplină și seriozitate. Dar era bun, foarte bun”, a spus Bogdan Stelea, în podcastul iAM Ștucan, scrie .

De ce a ajuns la închisoare fostul fotbalist

Fostul jucător de la Dinamo și Rapid, care , a fost condamnat la 7 luni și 10 zile de închisoare pentru că a condus pe drumurile publice fără carnet. A fost prins în anul 2022, perioadă în care a fost judecat și găsit vinovat.

Din pedeapsa primită din partea judecătorilor Dănuț Lupu a executat 6 luni, fiind eliberat în aprilie 2024. În prezent, riscă să ajungă din nou în spatele gratiilor din aceeași cauză. Decizia a fost luată după ce ar fi condus pentru a treia oară fără permis.

Anchetatorii susțin că fapta ar fi avut loc înainte de prima condamnare, în data de 18 iunie 2022. Mai mult, soția lui Dănuț Lupu este acuzată de mărturie mincinoasă. În aceeași situație se află și un prieten de-al fostului sportiv.

Mai mult, în vara lui 2025 a fost audiat într-un dosar de proxenetism și cămătărie. La momentul respectiv, Dănuț Lupu a trebuit să explice proveniența unor sume mari de bani.