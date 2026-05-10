Cine este fostul jucător de la Dinamo ajuns ospătar în Spania: ”Se făceau bani mulți”

Există foarte multe povești în fotbal, extrem de spectaculoase, cu foști sportivi care, după ce renunță la activitatea competițională, aleg alte domenii. Cine este fostul jucător de la Dinamo, o figură destul de cunoscută în spațiul media al ultimilor ani, care a ales să lucreze ca ospătar în Spania, după ce s-a retras.

De-a lungul timpului, mai mulți jucători trecuți pe la Dinamo au ales, după retragere, să ia calea străinătății. A fost și cazul lui Sorin Răducanu, 63 de ani. Acesta a avut o carieră destul de lungă în ”Ștefan cel Mare”. A îmbrăcat tricoul alb-roșilor în 1984-1986 şi 1990-1991, fiind antrenat o perioadă chiar de marele Mircea Lucescu.

Puțină lume știe că Răducanu, după ce a pus ghetele în cui, a avut un alt tip de job. Într-un interviu acordat recent la o publicație din România, fostul atacant de la Dinamo a dezvăluit că a lucrat o perioadă de timp ca ospătar în superba destinație de vacanță Palma de Mallorca. S-a întâmpla asta după ce s-a retras din activitate.

În 2010, Răducanu lăsa Spania și revenea în țară. A candidat la un moment dat și pentru . Fără succes însă. ”M-au sunat acum câteva zile doi foști colegi să mă duc pe acolo (n.r. prin Mallorca). Nu mă duc, fraților… în primul rând, nu mă mai urc în avion. La revedere! Să nu mai aud, îmi ajunge cât am zburat! Finalul șederii mele la Mallorca mi-a lăsat un gust amar, dar vrea fiica mea să se ducă! Dacă ne-au invitat oamenii, e și o prietenă a noastră… E frumos acolo, da.

Am fost acolo la muncă, mi-am văzut de treaba mea, am sărbătorit cu ei, am fost apreciat. Am lucrat ca ospătar. Era un bar… era cea mai mare terasă din Europa, există și acum. Se numește Bierkonig, adică Regele Berii, unde vin nemți pe bandă rulantă. Din martie până… și iarna sunt acolo! Dădeam numai băuturi noi, se făceau bani mulți ca ospătar. Dar eu nu am mai suportat”, spune Răducanu, conform .

Ce carieră a avut Sorin Răducanu

Născut pe 25 august 1962, Sorin Răducanu este absolvent al Academiei Naţionale de Educaţie Fizică şi Sport (1991), specializarea fotbal. A jucat în cariera sa la Dinamo Victoria București (1980-1981), Gloria Reşiţa (1982-1984), Dinamo Bucureşti (1984-1986 şi 1990-1991), FC Olt, FCM Braşov, Sportul Studenţesc (1987-1900), Aris Limassol (1991-1992) şi Wuppertaler SV (1993-2000). Cu nemții, Răducanu a promovat din liga a 6-a până în 2. Bundesliga.

În 2014, a candidat, fără succes, la președinția FRF. S-a luptat atunci cu nume grele, ca Gică Popescu, Gheorghe Chivorchian, Vasile Avram, Marcel Puşcaş și cel care avea să câștige scrutinul, Răzvan Burleanu.