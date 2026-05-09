Cine este fostul jucător de la Dinamo și de la națională care speră să ajungă președinte al FRF: ”Vreau să ajut fotbalul românesc”

Ambiții mari pentru un fotbalist care a adunat în cariera sa aproape 500 de meciuri și a marcat peste 60 de goluri la toate echipele și nivelurile la care a evoluat. Cine este fostul jucător de la națională, dar și de la echipe precum Dinamo, Poli Timișoara sau Farul Constanța care țintește ca, în viitor, să ajungă președinte al FRF.

Viitorul președinte la FRF? Fostul jucător de la Dinamo și de la națională care țintește pe viitor funcția lui Răzvan Burleanu

Funcția de președinte al Federației Române de Fotbal (FRF) este o ”pasăre” extrem de rară în peisajul românesc post-decembrist. În democrație, doar trei persoane au ocupat această poziție de vârf în fotbalul românesc: Mircea Pascu (ianuarie 1990 – februarie 1990), Mircea Sandu (august 1990 – martie 2014) și Răzvan Burleanu (martie 2014 – prezent).

În viitorul relativ apropiat, acolo dorește să ajungă un fost jucător important din prima ligă și de la echipa națională. . Retras nu cu mult timp în urmă din activitatea competițională, fotbalistul care are și 12 goluri în 57 de selecții la prima reprezentativă, are ambiții mari pe care tocmai și le-a declarat.

”Să țineți minte aici, să rămână salvat. Peste zece ani, cu siguranță, voi fi în conducerea unui club mare din România sau la Federație. Pentru că asta îmi doresc, să ajut fotbalul românesc cu experiența pe care o am și pe care o s-o acumulez în toată această perioadă. De asta și studiez și vreau să merg pe această parte de conducere a unui club”, a spus Torje, la .

Care a fost cel mai mare vis al lui Gabi Torje

Un fotbalist văzut a avea un mare potențial, Gabi Torje a debutat pe prima scenă a fotbalului românesc în primăvara lui 2006. A intrat pe teren într-un duel de pe Bega, între Poli Timișoara și FC Argeș, scor final 0-0. Nu a stat decât 41 de meciuri în tricoul bănățenilor. A urmat transferul la Dinamo pentru două milioane de euro, în iarna lui 2008.

Forma bună arătată în Ștefan cel Mare l-a adus pe Torje pe radarul echipei din Europa. În 2011, Gabi Torje făcea pasul de la România la Serie A. Acesta semna cu Udinese, în schimbul sumei uriașe de 5 milioane de euro. De aici, atacantul a mai trecut prin La Liga, la Granada și Espanyol. Torje a mai fost legitimat în carieră la Konyaspor, Osmanlispor, Terek Grozny, Karabükspor, Sivasspor, AE Larisa, Bandirmaspor, Farul Constanța, Genclerbirligi, Concordia Chiajna și Muscelul Câmpulung. De notat că, în acest interval, a mai trecut în două rânduri la Dinamo.

Tot pentru sursa citată, Torje a mai dezvăluit care a fost visul său. ”Să joc în Spania, în Italia, la echipa națională… Și l-am îndeplinit. Dar eu nu am specificat atunci Barcelona, Real, Juventus, Inter… Și să joc la un Campionat Mondial cu România… Și, de obicei, când atingi ce ți-ai dorit, cam pe acolo rămâi. Cumva, vine un capac de sus și îți oprește tot”.

Ce ”job” are Gabi Torje în prezent

Anul trecut, Gabi Torje s-a retras din fotbal, după ce înțelegerea sa cu Muscelul Câmpulung a ajuns la final. Din 2026, fostul jucător de la Dinamo a făcut pasul către cariera de director sportiv. A luat-o de la nivelul de jos. Din martie, Torje este noul director sportiv al celor de la CSM Oltenița, formație aflată în Liga 4.

În paralel, . Publicul îl poate urmări în emisiunile de după meciurile din SuperLiga, din UEFA Champions League sau după disputele echipei naționale. Apoi, tot pe plan media, Gabi Torje a mai dat o lovitură importantă. Acesta va lua startul în sezonul 10 al Asia Express. Vorbim de un reality-show câștigat în ediția precedentă de către doi foști fotbaliști, Gabriel Tamaș și Dan Alexa.