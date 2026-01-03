Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament secret în stațiunea de lux Crans-Montana, în apropiere de locul incendiului

ADVERTISEMENT

Crans-Montana nu este o stațiune extrem de populară printre români. Orășelul din cantonul Valais care a dat numele forumului economic celebru în toată lumea, este atât de exclusivist încât puțini sunt românii care își permit să-și petreacă vacanțele de schi aici.

Cine este fostul ministru român care ar deține un apartament în Crans-Montana, Elveția

Există totuși un politician român care ar deține, în secret, un apartament în stațiunea unde s-a produs incendiul soldat cu cel puțin 40 de morți și 119 răniți.

ADVERTISEMENT

În anul 2011, Daniel Bălășescu, un fost viceprimar al orașului Slatina, îi scria premierului de la acea vreme o scrisoare în care cerea intervenția corpului de control pentru verificarea unei averi de milioane de euro ținută la secret de Darius Vâlcov, ex-ministru al finanțelor.

Scrisoarea sub formă de denunț care pomenea de un apartament pe care Vâlcov l-ar deține în stațiunea Crans-Montana, a ajuns în presa centrală în 2015, atunci când . Tot atunci au apărut și primele relatări incredibile din dosar, despre adevărate averi ascunse în pereții caselor sau în cimitire.

ADVERTISEMENT

Ce denunț a făcut viceprimarul orașului Slatina despre fostul ministru

La acel moment, dezvăluirea făcută de fostul viceprimar, despre ”10 milioane de euro zidiți” în peretele apartamentului din Elveția a surorii lui Darius Vâlcov, nu a mai părut o simplă poveste SF.

ADVERTISEMENT

”Domnule Prim-Ministru,

Revin asupra sesizării mele anterioare cu noi dezvăluiri care privesc atât Corpul de Control din subordinea d-voastră, cât şi instituţiile care se ocupă de siguranţa naţională (SRI şi SIE), precum şi Parchetul General, în legătură cu clanurile de tip mafiot şi grupările infracţionale din judeţul Olt, coordonate de primarul Slatinei, Darius Vâlcov. Astfel, în ceea ce priveşte averea acestuia:

ADVERTISEMENT

– Deţine un apartament în Bruxelles (Belgia), central, pe numele Vâlcov Roxana, sora acestuia.

– Deţine un apartament în Strassbourg (Franţa) pe numele Vâlcov Roxana, sora acestuia, şi o casă la 23 de kilometri de Strassbourg, pe acelaşi nume.

– Deţine un apartament central în staţiunea Crans Montana, lângă Chamonix, Elveția, la 2 minute de mers pe jos de partia de schi. Tot aici îşi ţine şi mai mult de 10 milioane euro cash, zidiţi în peretele despărţitor din gipscarton care separă bucătăria de living, pe numele aceleiaşi Vâlcov Roxana, sora acestuia.

– Deţine un apartament central în Monte Carlo (Monaco), vecin cu Niro, patronul depozitelor NIRO din Bucureşti.

– Deţine două apartamente de lux în Bucureşti (unul în Piaţa Alba lulia şi celălalt în Moşilor) pe numele vărului său, Langa Bogdan, plus alte patru proprietăţi în Bucureşti pe numele aceluiaşi Langa Bogdan.

Darius Vâlcov ar fi avut o avere ”secretă”

– Deţine o vilă cumpărată în 2010 în Poiana Braşov pe numele lui Langa Bogdan, şi el cărăuş de bani cash către EIveţia.

– Deţine restaurantul Dolce Vita, din Slatina, prin interpusul Ilinca Octavian.

– Deţine locaţiile a patru foste puncte termice pe numele interpusului Ilinca Octavian.

– Deţine 8 hectare teren intravilan la intrarea în Slatina, pe partea stângă (reper: Dir. Silvică), prin SC Salubris”, scria Bălășescu în ”denunțul” său, potrivit .

Darius Vâlcov ar fi vrut să meargă în Elveția, în 2019

Darius Vâlcov are, într-adevăr, o soră în Elveția, care lucrează ca medic la un spital din Bruxelles. În 2019, când se afla sub control judiciar, Darius Vâlcov le-a cerut judecătorilor permisiunea să plece cu fiica lui, în Elveția, la schi. El a motivat atunci că va fi găzduit de sora lui, care locuia de mai bine de zece ani în Elveția.

”Nu era o plecare gen, ca sa zic asa, Mazăre, Udrea, Bica și alte persoane din astea, așa cum, sunt convins, că i-a fost sugerat procurorului de caz. (…) Vâlcov nu se mai află sub imperiul măsurilor preventive de aproape trei ani.

Dacă Vâlcov ar fi vrut să plece din țară, pentru că avem o hotărâre care nu este definitivă, eu cred ca ar fi putut să o facă de o mie de ori până acum”, spunea avocatul lui Darius Vâlcov, la acea vreme.

Procurorii l-au acuzat pe Vâlcov că ascundea sute de opere de artă, inclusiv în pereții imobilelor

Până la urmă, inevitabilul s-a produs, iar Darius Vâlcov a fugit din țară înainte să fie condamnat la 6 ani de închisoare pentru trafic de influență și spălare de bani. În 2023, el a fost extrădat din Italia în vederea ispășirii acestei pedepse.

Prejudiciul din acest dosar, în valoare de 6,2 milioane lei (1,25 milioane euro) nu a fost recuperat. În 2024, ANAF încă se afla în căutarea unui expert autorizat pentru evaluarea celor 172 de opere de artă confiscate de DNA. Acestea fuseseră găsite la percheziții, ascunse sub paturi și chiar în pereți.

Totuși, averea pe care Vâlcov ar fi avut-o pe numele surorii sale din Elveția nu a ajuns în atenția procurorilor, iar autoritățile statului nu au dispus verificări, la solicitarea fostului viceprimar. Practic, afirmațiile acestuia nu au putut fi verificate.

Cât costă un apartament în Crans-Montana. Prețurile ajung la 20 de milioane de euro

Crans-Montana nu este o stațiune prea populară în rândul românilor, care preferă destinații de schi mai accesibile din România, Austria sau Italia. În general, Crans-Montana atrage turiștii și rezidenții de lux, datorită caracterului său exclusivist și prețurilor ridicate. Există, totuși, câțiva români care lucrează sezonier la localurile de aici.

Apartamentele în Crans-Montana sunt extrem de scumpe. Un studio pleacă de la 365.000 de euro, un apartament cu două camere costă 510.000 euro iar unul cu trei camere ajunge la 750.000 de euro. În fine, apartamentele cu patru sau cinci camere, pot ajunge să coste, în funcție de locație, la 1,5 milioane euro, un penthouse costă 4,5 milioane euro iar apartamentele ultra-lux pot depăși 20 de milioane de euro.

Tragedia de la Crans-Montana. Zeci de tineri au ars de vii în noaptea dintre ani

În noaptea de Revelion, stațiunea Crans-Montana a fost martora celei mai mari tragedii din istoria recentă a Elveției. Cel puțin 40 de persoane au murit și 119 au fost rănite, multe fiind în stare critică cu arsuri severe, după .

Anchetatorii suspectează că incendiul a izbucnit după ce artificii (lumânări-fântână) atașate de sticle de șampanie au fost ținute prea aproape de tavan, aprinzând panourile acustice. Flăcările s-au propagat extrem de rapid pe tavan, provocând o aprindere generalizată bruscă a întregii încăperi, lăsând puține șanse de evacuare celor aproximativ 200 de participanți.

Majoritatea celor prezenți erau tineri și adolescenți. Din cauza gravității arsurilor, identificarea victimelor este un proces dificil, necesitând probe ADN.

Procuratura din Valais a deschis o anchetă pentru a verifica dacă barul respecta normele de siguranță la incendiu, dacă căile de evacuare erau blocate și dacă numărul de persoane prezente depășea capacitatea legală. Proprietarii francezi ai localului au fost audiați, declarând că stabilimentul fusese inspectat recent și respecta toate reglementările.