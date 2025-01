Cine este fostul primar al Capitalei, prins de soție în timp ce o înșela: ”Am tăcut din gură”

Un bărbat care a condus destinele Bucureștiului a căzut în păcat și a fost prins de propria soție în timp ce o înșela cu o altă femeie. Informația a fost făcută publică după mulți ani, chiar de nevasta care a fost victima infidelității.

Fost primar al Capitalei, infidel soției sale

A fost , însă până la urmă au trecut peste el și au rămas împreună. Chiar și așa, durerea soției a rămas vie până în ziua de astăzi.

„L-am și prins, îți dai seama. Nu știam. La începutul relației (…) Știi cum e? Că o femeie simte, știi? Indiferent.

Am tăcut din gură, știi? M-am dus, dar s-a întâmplat că taxiul cu care eram atunci a luat-o pe o stradă unde era un restaurant italienesc și am văzut mașina lui.

Acuma femeia din mine, știi cum e? Am zis să mă duc să mă uit. Și eram la un separeu acolo, am băgat capul așa să mă uit și era cu o tipă la masă, de gât. Da, o știam.

M-am uitat așa la ei, n-am zis nimic. M-au luat plânsul și am plecat. Am văzut, dar n-am zis nimic. N-am făcut scandal, mi-era rușine.

Totuși, mă gândesc, primar general m-a pus să fac… Și am plecat, dar am apreciat că am venit după mine”, a declarat Oana Lis în cadrul emisiunii , moderată de Dan Diaconescu.

Oana și Viorel Lis au rămas împreună

Relația dintre fost primar al Capitalei, a rămas în atenția publică și după ce fostul politician a încetat să mai dețină o funcție publică.

Chiar dacă puțini ar fi pariat că blonda va rămâne alături de fostul edil, căsnicia a rezistat în ciuda faptului că banii s-au cam terminat și că Viorel Lis se confruntă cu probleme grave de sănătate.