Cine este fostul specialist din MApN, ajuns directorul unei mari companii de stat. Și-a băgat în faliment propriile firme în doar câțiva ani

În anul 2024, cifra de afaceri a companiei de stat Informatica Feroviară SA (deținută de CFR SA) a crescut cu 20% ajungând la peste 42 de milioane lei, în timp ce profitul acesteia s-a dublat, ajungând la peste 4,7 milioane lei, de la doar 1,9 milioane în anul 2023. Anul 2023 a fost și anul în care compania s-a ales cu un nou director general, Radu Alexandru, fost specialist al armatei, cu experiență în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan, dar și cu aproape zece ani de antreprenoriat în privat.

Din Irak și Afganistan, la conducerea unei companii de stat

Între anii 2006 și 2011, Radu Alexandru a fost șeful compartimentului de comunicații și informatică al MApN, practic unul dintre departamentele care are în atribuții un domeniu esențial al oricărei armate moderne, comunicațiile și tehnologia informației. Numirea avea să vină după absolvirea academiei militare din Sibiu, plus alte două cursuri de specialitate la Centrul de pregătire pentru comunicații și informatică „Decebal”.

În perioada de activitatea în cadrul MApN a avut două tururi de câte șase luni în Irak și Afganistan, unde a avut rol de ofițer de informații – specializat în domeniul protecției informațiilor clasificate (INFOSEC), fiind și decorat după misiunea îndeplinită în Afganistan, finalizată în februarie 2010.

În anul următor, în martie 2011, se pare că renunță la cariera militară. Urmează doi ani de pauză în

Drumul scurt până la conducerea companiei de stat

După cei șapte ani în privat, Radu Alexandru face un salt impresionant în administrația centrală și într-un domeniu în care nu pare să fi avut vreo pregătire sau experiență anterioară, proiectele pe fonduri nerambursabile în cadrul unui minister. Mai exact este vorba de Ministerul Sportului, unde este numit la conducerea serviciului Proiecte Fonduri Nerambursabile în decembrie 2022. Vorbim de perioada imediat următoare după alegerile parlamentare din 2020, când Ministerul Sportului avea să fie condus de Eduard Novak.

Radu Alexandru avea să reziste în Ministerul Sportului tot atâta timp cât și ministrul UDMR, până în decembrie 2022.

Din decembrie 2022, acesta ajunge consilier al directorului general al CFR SA. Printre atribuțiile noii funcții enumeră și acțiunile pentru prevenirea corupției în cadrul companiei naționale a Ministerului Transporturilor. „Participarea la investigarea activităţilor specifice, cu factori de risc, pretabile la apariţia fenomenului de corupţie și la asigurarea măsurilor sau, după caz, la elaborarea propunerilor pentru simplificarea procedurilor în vederea prevenirii corupţiei”.

Menționarea acestui aspect este interesantă, în condițiile în care acesta a fost consilierul directorului CFR SA Alexandru Simu, pentru fapte de corupție într-un dosar făcut public în mai 2023.

Patronul buticurilor de la metrou

Compania Informatica Feroviară SA se ocupă cu crearea de aplicații informatice specializate pentru sectorul feroviar, având drept principal client chiar CFR SA. Radu Alexandru ajunge la conducerea acestei companii întâi din poziția de consilier al directorului CFR, fiind numit în Consiliul de Administrație al companiei între aprilie și octombrie 2023. Din octombrie avea să fie numit director general al InfoFer, poziție pe care o deține și în prezent.

Practic, după trei ani la Guvern și CFR, specialistul în comunicații și tehnologia informației ajunge în fruntea companiei de aplicații informatice a CFR. Este și perioada în care sau de directorii companiei.

În cei șapte ani în mediul privat acesta menționează că a condus trei firme. Prima dintre ele este SC Catfresh Fruct SRL, unde a fost director general între ianuarie 2013 și septembrie 2020, cu o pauză de 2 ani între 2015 și 2017. Astăzi firma apare ca fiind radiată din august 2021 și avându-l pe Radu Alexandru ca unic asociat.

Această firmă a fost înființată în anul 2003 de un anume Cezar Pâslariu și, așa cum sugerează și numele, a gestionat activitatea mai multor buticuri. Totuși, trebuie subliniat că este vorba de buticuri aflate în stațiile de metrou. În anul 2005 firma își deschide un punct de lucru în stația Universitate, iar apoi în anul 2008 în stația Eroilor.

Firma nu mai trimite notificări la Registrul Comerțului privind acționariatul până în anul 2014, atunci când asociat unic apare Radu Alexandru, specialistul în comunicații al armatei române, care informa acum deschiderea unui nou punct de lucru în stația Eroilor. Este vorba de un butic unde se comercializau fructe și alte produse alimentare.

Firma intră în faliment cu noua conducere

În anul 2013, când Radu Alexandru ajunge la conducerea firmei, Catfresh Fruct SRL avea să declare o cifră de afaceri de 725.000 lei, dar și pierderi de aproape 20.000 lei. În anul următor, cifra de afaceri a firmei avea să scadă la 291.000 lei, cu pierderi declarate de 159.000 lei. Începând cu anul 2015 și până la falimentul din 2020, firma avea să declare zero cifră de afaceri.

În anul 2013, firma avea 17 angajați, însă în doar doi ani avea să rămână cu un singur angajat. Practic, între 2016 și 2020, firma a figurat cu un singur angajat.

Cum își descrie în CV-ul său Radu Alexandru activitatea în fruntea propriei companii: „stabilirea obiectivelor de dezvoltare ale firmei în concordanță cu strategia elaborată de Consiliul de Administratie” sau „Identificarea și atragerea resurselor necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri”. Vorbim de o firmă care gestiona unul sau două buticuri din stațiile de metrou.

Mai merită menționată și „Dezvoltarea de relații pozitive cu persoane-cheie în vederea întăririi poziției societăți”, dar și, mai ales pentru că vorbim de o firmă cu un singur angajat și fără cifră de afaceri: „Dezvoltarea mijloacelor de motivare a personalului din subordine”, sau „Negocierea și concilierea situațiilor conflictuale apărute în relațiile interpersonale”.

În anul 2014, firma avea în conturi mai puțin de 4.000 de lei.

Profit uriaș adus de buticurile de la metrou

Tot între anii 2013 și 2020 Radu Alexandru este director general la o a doua firmă: SC A&C Fresh Market SRL. Firma a fost înființată în anul 2013 și este activă și în prezent, însă Radu Alexandru s-a retras din firmă în anul 2020, atunci când a acceptat postul de la Ministerul Sportului.

Firma a fost înființată de către Radu Alexandru (95%) și o anume Pâslariu Ecaterina (5%). Domeniul de activitate era comerțul cu amănuntul, în special produse alimentare, băutură și tutun. În anul 2014, firma anunța șase puncte de lucru, mai exact șase buticuri, trei la stația de metrou Universitate și alte trei la Eroilor.

Această firmă merge mult mai bine, și între 2015 și 2021 are o cifră de afaceri de aproape și peste un milion de lei. În ultimii trei ani firma a ajuns la o cifră de afaceri de doar 250.000 lei, cu un profit anual de circa 100.000 lei.

Cel mai bun an al firmei a fost 2019, atunci când a declarat un profit net de 1,1 milioane lei.

„Asigurarea climatului de muncă eficient în cadrul organizației” și „Monitorizarea circulației informațiilor” sunt câteva dintre atribuțiile pe care Radu Alexandru le menționează că le-a îndeplinit în fruntea firmei.

Patron al unui restaurant italian

Cea de-a treia firmă pe care a condus-o Radu Alexandru a fost Montefiore SRL, unde a fost asociat cu aceeași Pâslariu Ecaterian. Firma a fost înființată în anul 2018 și radiată trei ani mai târziu, și a gestionat activitatea unui restaurant cu același nume, ce a funcționat pe Splaiul Unirii.

Datele de la Ministerul Finanțelor arată că această firmă nu a depus bilanțuri decât în anii 2018 și 2019. Rezultatele au fost spectaculoase, în primul an de activitate fiind declarat un profit de 164.000 lei la o cifră de afaceri de 430.000 lei. Anul următor cifra de afaceri a trecut de 1,8 milioane lei, cu un profit net de peste 430.000 lei.

În ciuda acestor cifre, se pare că restaurantul și-a încetat activitatea după anul 2020.

Printre responsabilitățile menționate în CV în perioada în care a condus această firmă, Radu Alexandru menționează chiar colaborarea cu autoritățile naționale. „Colaborarea cu autoritățile locale, regionale si naționale în vederea îndeplinirii obiectivelor macroeconomice și a celor organizațional”.