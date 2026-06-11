Cine este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială. Kylian Mbappe poate trece pe primul loc în topul marcatorilor la ediția din 2026

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Cupa Mondială din 2026, una cu 48 de echipe și 104 partide, se așteaptă să fie și una extrem de spectaculoasă, în care să fie egalate sau chiar depășite mai multe recorduri. Cine este, în prezent, fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri all-time la turneele finale de CM. Cifrele sale tremură, întrucât din spate vin Lionel Messi (38 de ani) și, mai ales, Kylian Mbappe (27 de ani).

Cine este fotbalistul care a marcat cele mai multe goluri la Cupa Mondială

Între 11 iunie și 19 iulie, în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, are loc un Campionat Mondial de Fotbal al premierelor. Din start, amintim 3 mari noutăți: este organizat în trei țări, are la startul său 48 de echipe (față de 32 la precedentele) și automat mai multe meciuri: 104. Urmează, așadar, peste o lună de fotbal pentru miliarde de fani de pe planetă.

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Turneul final de peste ocean se anunță unul cu miză uriașă pentru o parte dintre staruri. Marii atacanți a planetei încă se luptă să doboare recordul germanului Miroslav Klose, 47 de ani. în cele 24 de apariții ale sale în tricoul primei reprezentative. În emisiunea ”Oldies but Goldies” de la FANATIK a fost prezentată ierarhia all-time al marcatorilor de la Mondiale.

”Miro” Klose este urmat în acest top de brazilianul Ronaldo (49 de ani), care are 19 reușite în 19 meciuri, și de un alt neamț, Gerd Muller (1945-2021) cu 14 goluri în 13 meciuri. Ca medie, cel mai bun marcator din istoria Cupelor Mondiale este francezul Just Fontaine (1933-2023). În 1958 a dat 13 goluri în 6 meciuri.

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Kylian Mbbape și Lionel Messi pot trece pe primul loc în topul marcatorilor la ediția din 2026

și Kylian Mbappe (27 de ani) care vor fi pe teren la Cupa Mondială 2026 cu Argentina și Franța. Cei doi au șansa de a-l egala sau a-l depăși pe Miroslav Klose în topul marcatorilor all-time la turneele finale.

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În acest moment, campionul mondial en-titre cu Argentina are 13 goluri în 26 de apariții la turneul final. Dincolo, Mbappe, mult mai tânăr, a marcat 12 goluri în 14 meciuri. Diferența dintre cei doi este aceea că francezul încă mai are la dispoziție 2-3 Mondiale în care să depășească și să îmbunătățească recordul lui Klose.

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1,50 este cota MAXBET că „Kylian Mbappe va marca mai multe goluri decât Lionel Messi” la CM 2026. Argentinianul are o cotă de 2,40 să se impună în fața francezului

Cele mai multe prezențe la Cupa Mondială

În ierarhia celor mai multe prezențe la Campionatele Mondiale de Fotbal, pe locul 1 sunt eternii rivali Leo Messi și Cristiano Ronaldo, cu 6 turnee finale, dacă îl punem și pe cel din 2026. La egalitate cu ei este și Guillermo Ochoa (40 de ani), portarul Mexicului. Cu 5 turnee, urmează în ierarhie: Modric, Nagatomo, Muslera și Neuer.