Cine este fotbalistul lăudat de MM Stoica, după U Craiova – FCSB 2-2: „El a jucat bine. Au fost alții care nu s-au ridicat la nivelul dorit”

Jucătorul lăudat de MM Stoica, după Universitatea Craiova - FCSB 2-2. Pe cine a lăudat președintele campioanei României, de fapt.
Mihai Dragomir
13.02.2026 | 12:50
Mihai Stoica l-a contrazis pe Gigi Becali după U Craiova - FCSB 2-2. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB a jucat joi seară cu Universitatea Craiova în Cupă, iar unul dintre jucătorii bucureștenilor a fost criticat dur de Gigi Becali după meci. Mihai Stoica a sărit în apărarea fotbalistului. Pe cine a lăudat, de fapt.

Mihai Stoica i-a luat apărarea lui Octavian Popescu după Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Cupa României este o competiție încheiată pentru FCSB după 2-2 cu Universitatea Craiova joi seară, în deplasare. Bucureștenii au încheiat faza grupelor în afara locurilor calificabile în faza sferturilor.

Mihai Stoica, cel care l-a distrus pe arbitrul Horațiu Feșnic în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, a sărit în apărarea lui Octavian Popescu, criticat tot mai dur în spațiul public. În opinia lui MM, Tavi s-a achitat de sarcini.

„Meciul a fost decis de ratările monumentale ale lui Octavian Popescu și Stoian. Mie mi-a plăcut Tavi Popescu, a fost activ ieri. Au fost alți jucători care nu s-au ridicat la nivelul dorit. El a jucat, a fost activ, a fost foarte bine defensiv.

Nu uitați că acolo, în zona aia, în a doua parte a meciului, au jucat Mora și după aia Teles, proaspăt. Doar că totul a fost perfect la faza aia, mai puțin execuția finală asta, din păcate.

Era exact execuția lui, cu interiorul la colțul lung. Din nefericire, mingea s-a dus cam drept. Nu prea a reușit să imprime spinul. Dar nu cred că a jucat slab”, a spus Mihai Stoica la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali l-a pus la zid pe Octavian Popescu după Universitatea Craiova – FCSB 2-2

Gigi Becali a fost extrem de dezamăgit de prestația lui Octavian Popescu în meciul contra Universității Craiova și l-a făcut praf după meci. Latifundiarul din Pipera nu îl mai consideră „fotbalist”.

„De Octavian Popescu ce să mai zic… săracul nici măcar nu mai este fotbalist. Pe Octavian Popescu îl compari cu Toma? Acum un an era geniu, dar acum nu mai e. Acum un an îmi spunea Florinel Coman că este conștient că nu poate juca în fața lui”, a spus Gigi Becali, după meci, la TV Digi Sport.

  • 850.000 de euro este cota lui Octavian Popescu în prezent
  • 2 este numărul paselor de gol oferite de Octavian Popescu în acest sezon în 29 de meciuri la FCSB
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
