Sport

Cine este fotbalistul de clasă mondială, cotat la 100 de milioane de euro, care și-a transformat porecla într-o afacere bănoasă

Un super fotbalist din Europa, cotat în prezent la 100 de milioane de euro, și-a transformat porecla într-o afacere bănoasă. Produsele sale ajung până în Statele Unite.
Adrian Baciu
12.07.2026 | 12:00
Cine este fotbalistul de clasa mondiala cotat la 100 de milioane de euro care sia transformat porecla intro afacere banoasa
Cole Palmer, fotbalistul de clasă mondială, cotat la 100 de milioane de euro, care și-a transformat porecla într-o afacere bănoasă. Sursa foto: hepta.ro / colaj Fanatik
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Cole Palmer (24 de ani), fotbalistul de clasă mondială legitimat la Chelsea, cotat la 100 de milioane de euro de site-urile de specialitate, dar care, în mod surprinzător, nu a prins lotul Angliei la Cupa Mondială, s-a lansat în afaceri. Cum va scoate acesta adevărate averi din porecla sa, pe care a transformat-o într-un veritabil brand.

Super fotbalistul de 100.000.000 de euro care vinde gheață la 30 de lei punga. Și-a pus porecla pe un brand

În plin Campionat Mondial, cu Anglia încă în cărți pentru un nou titlu major după 60 de ani, un fotbalist de clasă britanic profită de timpul liber pentru a mai pune câteva zerouri la averea sa. Recunoscut pentru calmul său și talentul de a face lucruri neașteptate, Cole Palmer a anunțat un parteneriat strategic pe mai mulți ani cu platforma de comerț rapid Gopuff.

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Tânărul fotbalist de 24 de ani a lansat, în parteneriat cu compania de mai sus, propria gamă de produse din gheață. Prin acest parteneriat strategic pe mai mulți ani, Palmer și Gopuff vor lansa o gamă nouă de produse de gheață premium, inclusiv o inovație revoluționară: prima gheață cu electroliți din lume, concepută pentru sportivi și fani deopotrivă.

”Sunt încântat să lansez COLE’D alături de Gopuff”, a declarat Cole Palmer. ”Vreau să aduc ceva nou și cool în viața oamenilor – fie că este vorba de o băutură după antrenament, o petrecere cu prietenii sau pur și simplu un moment de relaxare acasă. Gheața COLE’D nu este doar rece – este la un alt nivel”, adaugă el, citat de Business Wire.

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Care sunt prețurile produselor vândute sub noul brand al lui Cole Palmer

Gama de produse COLE’D include trei produse: gheață clasică din apă purificată, sfere de gheață premium inspirate de mingea de fotbal și Pebble Ice cu electroliți, prezentată drept prima gheață ambalată din lume îmbogățită cu electroliți. Aceasta este destinată atât sportivilor, cât și consumatorilor obișnuiți care caută o experiență diferită. Produsele se vând prin aplicația Gopuff în Marea Britanie și în SUA.

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A fost afișată și lista de prețuri: 

  • Gheață cu electroliți (pungă de 2 kg): 4,9 dolari
  • Set de patru sfere de gheață în formă de minge de fotbal (set de 4): 5,9 dolari
  • Cuburi clasice de gheață (pungă de 2 kg): 3,49 dolari

Sursa citată mai scrie că parteneriatul Palmer – Gopuff include și dezvoltarea de conținut personalizat și experiențe speciale pentru clienți, combinând personalitatea fotbalistului de pe teren cu un produs de uz casnic folosit zilnic de milioane de oameni. Gopuff este o platformă lider în comerț instant, care livrează rapid mii de produse esențiale direct la ușa clienților. Revenit la antrenamentele lui Chelsea, Palmer a adus cu el câteva pungi cu noua sa marcă de gheață.

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De ce nu a prins Cole Palmer lotul Angliei pentru Cupa Mondială

Un anunț surpriză a venit înainte de Campionatul Mondial de Fotbal din SUA, Mexic și Canada. Cole Palmer, talentatul și extrem de eficientul mijlocaș ofensiv al lui Chelsea afla oficial că nu prinde lotul Angliei pentru turneul final. Selecționerul Thomas Tuchel a explicat atunci, la finele lunii mai, că decizia s-a bazat pe forma arătată de jucători în sezonul recent și pe ”echilibrul grupului”. Astfel, el a preferat fotbaliști care au oferit mai multă constanță și se potriveau mai bine planului său tactic.

Briliantul din lotul lui Chelsea a avut un sezon presărat de accidentări și de o scădere a randamentului. Asta i-a diminuat șansele de a prinde lotul final pentru CM 2026. Au mai contat apoi și concurența pentru posturile din ofensivă, care a fost foarte puternică. În final, Thomas Tuchel (52 de ani) a ales să îi ducă la Mondial pe Morgan Rogers și Eberechi Eze, considerați mai în formă înaintea turneului.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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