Cine este fotbalistul de la Cupa Mondială mai ieftin decât o mașină! Prezența lui în lot e o nebuloasă totală

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Campionatul Mondial care începe în această seară, cu meciul Mexic – Africa de Sud, adună la start, teoretic, cei mai valoroși fotbaliști din lume. Practic, între cei 1248 de jucători, ai celor 48 de naționale, trecuți pe listele FIFA, sunt și cazuri speciale.

Cel mai ieftin jucător de la CM n-a apărat de șapte ani

Iar unul dintre ele este cel al lui Tyrick Bodak, un portar de 24 de ani, care reprezintă naționala Curacao. El este cel mai ieftin jucător de la World Cup, valorând, potrivit transfermarkt, doar 25.000 de euro. Adică mai puțin decât o mașină de semi-lux.

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Bodak e nu doar cel mai slab cotat fotbalist de la Cupa Mondială, ci și un caz special. Născut în Olanda, ca mulți alți coechipieri de la națională, Bodak n-a apărat niciun meci la echipele de club din 2019 încoace.

El s-a format la De Graafschap și s-a transferat la PSV Eindhoven în iunie 2019. e acolo a trecut la Cambuur, iar din 2024 este la Telstar, unde e rezerva lui Ronald Koeman jr., fiul selecționerului Olandei.

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Qatarul are cea mai slab cotată echipă din competiție

În toți acești ani, Tyrick Bodak n-a bifat niciun meci la echipele de club, fie ori rezervă, ori în afara lotului. El a jucat doar la naționala Curacao, prinzând patru meciuri, ultimul dintre ele în 2023. Deși, practic nu apără nicăieri, el a prins lotul naționalei lui Dick Advocaat, unde titular e Eloy Room, de la FC Miami.

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Deși Bodak e cel mai slab cotat fotbalist de la Cupa Mondială, naționala lui nu e codașa în top. Qatarul, cu o valoare cumulată de 19, 93 milioane de euro, este echipa cu cea mai mică valoare. Ea este urmată de Iordania (20,3 milioane) și Irak (21,2 milioane).

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Pe locul doi este Anglia (1,36 miliarde), iar pe locul trei Spania (1,22 miliarde).

Cel mai slab cotați fotbaliști de la CM 2026

25.000 euro

CURACAO: Tyrick Bodak (24 ani) portar – Telstar (Olanda)

50.000 euro

CURACAO: Trevor Doornbusch (26 ani) portar – Venlo (Olanda)

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NOUA ZEELANDĂ: Tomi Smith (36 ani) fundaș – Braintre Town (Anglia – liga a V-a)

HAITI: Josué Duverger (26 ani) portar – FC Cosmos (Germania – liga a V-a)

SCOȚIA: Craig Gordon (43 ani) portar – Heath of Midlothian (Scoția)

PANAMA: Eric Davies (35 ani) fundaș – Plaza Amador (Panama)

CAPUL VERDE: Vozinha (40 ani) portar – Chaves (Portugalia)

CAPUL VERDE: Stopira (38 ani) – Torrense (Portugalia)

75.000 euro

PANAMA: Alberto Quintero (38 ani) atacant – Plaza Amador (Panama)

100.000 euro

IRAK: Sebin Sulaka (34 ani) fundaș – Port FC (Thailanda)

IORDANIA: Saleed Obaid (34 ani) fundaș – Al Hussein SC (Iordania)

HAITI: Woodensky Pierre (21 ani) fundaș – Violette FC (Haiti)

IRAN: Shoja Khalilzadeh (37 ani) fundaș – Tractor (Iran)