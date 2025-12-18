Cine este fotbalistul din SuperLiga care a livrat informații în Grecia despre Universitatea Craiova: „El e foarte mobil și ține mingea”

ADVERTISEMENT

Kostas Doumtsios, atacantul de la Petrolul Ploiești, a oferit un interviu pentru o publicație din Grecia, în care a analizat stilul de joc al Universității Craiova. Totodată, a indicat și jucătorii cărora AEK ar trebui să le acorde o atenție deosebită. Elenul a explicat, de asemenea, motivele pentru care consideră că partida va fi deschisă.

Ce spune Kostas Doumtsios despre fotbaliștii Universității Craiova

De când a venit în SuperLiga, Kostas Doumtsios a jucat de două ori contra . Suficient cât să-și facă o idee despre forța alb-albaștrilor.

“Sunt o echipă de calitate, cu jucători buni. Nu va fi ușor pentru AEK să-i învingă. Cred că va fi un meci deschis. În lotul Craiovei există fotbaliști cu mare experiență, unii convocați constant la echipa națională a României”, a spus grecul.

Cine sunt cei mai periculoși jucători ai oltenilor

În continuare, atacantul Petrolului a dezvăluit numele jucătorilor de la Universitatea Craiova care necesită din partea AEK cea mai mare atenție.

“Extrema stângă, Băsceanu, este un jucător excelent. Au și jucători buni în centru, l-aș menționa pe Cicâldău. Fundașii lor sunt puternici. Și, bineînțeles, atacantul central, Nsimba, este foarte mobil și ține mingea”, a spus Kostas Doumtsios, potrivit .

Cum a descris atacantul Petrolului jocul Universității Craiova

Kostas Doumtsios le-a mai spus grecilor că Universitatea Craiova nu va juca la remiză cu AEK, fiind o echipă care adoră jocul ofensiv.

“AEK va juca deschis pentru a obține victoria, dar cred același lucru și despre Craiova. Cu alte cuvinte, nu cred că se va închide și va aștepta. Este o echipă ofensivă, care vrea să pună mingea în joc și să joace cu pase rapide. Cu una sau două atingeri. Este o echipă de foarte bună calitate și va veni la Atena pentru a juca fotbal”, a mai spus grecul.

Avertisment pentru AEK

Întrebat dacă Universitatea Craiova este o echipă mai puțin periculoasă pe teren străin, Kostas Doumtsios: “În campionat sunt puternici, indiferent dacă joacă acasă sau nu. Cu toate acestea, în competiția internă urmăresc titlul. Țintesc locurile de sus în clasament. Și în Europa, însă, din câte am văzut, joacă la victorie”.

este programată pe 18 decembrie, de la 22:00.