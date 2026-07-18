Cine este fotbalistul necunoscut care a adunat aproape 30 de milioane de urmăritori la Cupa Mondială. Messi, Ronaldo și Haaland, mult în urma sa

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Campionatul Mondial de Fotbal 2026 din SUA, Mexic și Canada a adus un spectacol total din toate punctele de vedere. Am avut meciuri de referință, surprize uriașe, momente unice, dar și apariția unor ”actori” din dreptunghiul verde care nu vor fi uitați niciodată. Cine este fotbalistul de 40 de ani, pe care nimeni nu-l cunoștea înainte de Cupa Mondială, care adunat aproape 30 de milioane de urmăritori în online. Deși pare greu de crezut, i-a ”bătut” pe Messi, Ronaldo, Mbappe și Haaland la acest capitol.

Vozinha, fotbalistul necunoscut înainte de Cupa Mondială care a adunat aproape 30 de milioane de urmăritori

Cupa Mondială 2026 a fost tărâmul ”zeilor” din fotbal. Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Harry Kane sau Jude Bellingham au impresionat peste ocean. Aceștia au avut evoluții conform valorii lor: au marcat, au pasat decisiv și și-au dus echipele naționale către fazele finale ale competiției globale. Cum era de așteptat, aceste staruri au adunat milioane de urmăritori pe platformele de socializare.

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Niciunul dintre ei nu a avut însă replică în fața unui alt ”erou” prezent la CM. Un fotbalist de 40 de ani, fără echipă de club în prezent, a cărui cotă de piață este de 50.000 de euro, stă confortabil peste toată ”crema” fotbalului mondial. E vorba de Vozinha. .

Pe numele său real Josimar Jose Evora Dias, veteranul din Africa a devenit una dintre poveștile de excepție ale Cupei Mondiale 2026. Căpitan al naționalei din Capul Verde, goalkeeperul a intrat în atenția întregii lumi după prestația extraordinară din meciul de debut al echipei sale la un Campionat Mondial, încheiat surprinzător, 0-0, împotriva campioanei de la EURO 2024, Spania.

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După acel meci, popularitatea lui Vozinha a explodat. Portarul Cape Verde-ului, avea 46.000 de urmăritori înainte de Cupa Mondială. Acum are aproape 30 de milioane. Iar acest număr crește accelerat de la o zi la alta, în ciuda faptului că naționala țării sale a fost eliminată în optimile de finală de la turneul de peste ocean.

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Messi, Ronaldo, Mbappe și Haaland, ”bătuți” la capitolul popularitate de Vozinha, un fotbalist cotat la 50 de mii euro

Lui Vozinha, performanța din fața Spaniei i-a schimbat viața într-o clipă. Pe 15 iunie 2026, acesta nu avea nici 50.000 de urmăritori pe Instagram. După acel 0-0, în mai puțin de 24 de ore, numărul acestora a urcat la aproape 10 milioane, continuând apoi să crească accelerat. În timpul fazei grupelor, Vozinha a adunat peste 17 milioane de urmăritori noi, mai mult decât orice alt fotbalist participant la competiție.

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O statistică prezentată de cei de la Social Blade pe X (fostul Twitter) ne arată o ierarhie incredibilă. Vozinha i-a ”bătut” la acest turneu, la capitolul noi urmăritori pe Instagram, pe marii fotbaliști ai lumii: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Kylian Mbappe, Neymar sau Jude Bellingham.

Players Who Gained the MOST Followers During FIFA World Cup 2026 ⚽🏆 1. 🇨🇻 Vozinha +28.9M

2. 🇳🇴 Haaland +24M

3. 🇵🇹 Ronaldo +10M

4. 🇧🇷 Neymar +6.5M

5. 🇦🇷 Messi +5.8M

6. 🇲🇽 Gilberto Mora +5.7M

7. 🇧🇷 Endrick +5.3M

8. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bellingham +5.3M

9. 🇫🇷 Olise +4.2M

10. 🇫🇷… — Data Of Statistics (@DataOfStats)

Ce performanță unică a mai reușit Vozinha la Cupa Mondială 2026

, inclusiv în 16-imile de finală contra lui Messi, Vozinha a reușit să se afirme și printr-un aspect la care nimeni nu s-ar fi așteptat. În meciul contra campioanei Mondiale din Qatar 2022, pierdut de echipa sa abia după prelungiri, scor 2-3, Vozinha a reușit ceva ce nu a putut Cristiano Ronaldo.

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Veteranul african-ul a izbutit la un moment dat să facă un dribling elegant în fața lui Lautaro Martinez. Specialiștii au făcut imediat o comparație între Vozinha și Cristiano Ronaldo (41 de ani). Pe atunci, chiar dacă a marcat un gol din penalty cu Croația (16-imi), CR 7 nu a făcut niciun dribling în acea partidă. Astfel, starul portughez a fost depășit de Vozinha la acest capitol.