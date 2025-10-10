Cine este fotbalistul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei României după 2-1 cu Moldova: “Joacă titular următorii 10 ani”

Kevin Ciubotaru a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la echipa națională, iar selecționerul i-a oferit debutul fotbalistului de la Hermannstadt în . Fundașul stânga l-a înlocuit la pauză pe Raul Opruț și a avut o prestație apreciată, care a fost analizată la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Fundașul ofertat de Dinamo, marele câștig al naționalei

Vivi Răchită a fost foarte impresionat de prestația lui Kevin Ciubotaru, despre care a afirmat că va fi titular la echipa națională în următorul deceniu. Fostul fundaș al Stelei a scos în evidență însă și o problemă a tânărului fundaș. „Am remarcat că vom avea un fundaș stânga pentru următorii 10 ani, Ciubotaru. (n.r. nu va fi Borza?) Nu. Mie îmi place Ciubotaru extraordinar de mult, am văzut și ieri. Din punct de vedere tactic, în minutul 70 era vârf de atac. Stai, copile, acolo, că joci cu Moldova, dar când vei juca împotriva Austriei și lași flancul descoperit, cum îl lăsa și Bancu de foarte multe ori, și iei un gol, vine nea Mircea la conferința de presă și te dă cu capul de pereți și nu te mai bagă. Dar, mi-a plăcut dezinvoltura lui, are tupeu, are personalitate la vârsta lui, se vede că a făcut școala de copii și juniori din străinătate”, a declarat Vivi Răchită la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Și Robert Niță a apreciat evoluția lui Ciubotaru, însă fostul atacant e de părere că Andrei Borza va fi rivalul acestuia pentru postul de titular la națională. „Cred că viitorul fundaș al echipei naționale se va alege dintre cei doi (n.r. Ciubotaru și Borza). Este clar că dacă Borza va pleca din România va avea prima șansă în fața lui Ciubotaru. Să fie sănătoși amândoi, să fie o concurență benefică. Probabil și Ciubotaru va pleca de la Hermannstadt, pentru că este un tânăr de perspectivă. Cred că va schimba clubul în iarnă”, a spus Robert Niță în exclusivitate pentru FANATIK. .

Cum i l-a suflat Dani Coman lui Dinamo pe Kevin Ciubotaru în doar 2 ore şi l-a transferat la Hermannstadt

Cristi Coste a dezvăluit mai apoi că internaționalul român a fost extrem de aproape de un transfer la Dinamo în 2023, înainte să ajungă la Hermannstadt: „Kevin Ciubotaru a fost la o semnătură de Dinamo. A fost văzut de Dinamo, i se făcuse contract, era totul pregătit. Actele trebuiau semnate de Vlad Iacob, care atunci avea drept de semnătură. Din ce știu eu, Vlad Iacob a cerut încă două zile de gândire, nu era convins că merită un contract Kevin Ciubotaru. În acea seară, Dani Coman a pus mâna pe telefon, a vorbit cu Ciubotaru și cu părinții jucătorului și l-a transferat până la ora 12 la Hermannstadt. Dinamo îl avea 95% în curte”.

Vor dicta evoluțiile de la națională postul lui Vladimir Screciu de la Universitatea Craiova?

Mirel Rădoi îl folosește pe Vladimir Screciu ca fundaș central la Universitatea Craiova, însă la echipa națională acesta evoluează pe postul de mijlocaș defensiv, unde a avut evoluții apreciate. Vivi Răchită e de părere că tehnicianul grupării din Bănie ar trebui să facă o modificare din acest punct de vedere, ținând cont în special de erorile făcute recent de Screciu.

„Eu cred că meciul de aseară i-a dat răspunsul lui Mirel Rădoi, unde va juca Screciu de acum încolo, la mijloc. A făcut două greșeli, în Polonia și cu FCSB-ul, ca fundaș central. Au fost greșeli care au influențat rezultatele echipei”, a afirmat fostul fundaș al Stelei la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marian Aliuță, avertisment pentru Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a fost titularizat de Mircea Lucescu pentru partida cu Moldova, fiind înlocuit în minutul 58. „Decarul” Universității Craiova a avut un start excelent de sezon, însă a evoluat din ce în ce mai puțin la echipa de club, motivul fiind, cel mai probabil, .

Marian Aliuță i-a transmis un mesaj ferm tânărului fotbalist. „Mie mi-a plăcut Baiaram, are calitate, dar trebuie să fie mult mai serios decât până acum. Am înțeles că ar fi avut niște oferte (n.r. de la Bașakșehir), probabil era supărat că nu s-au concretizat.

A fost și într-un conflict cu antrenorul, ceea ce nu face bine, am făcut și eu asta în trecut, îl învăț să lase orgoliile, că nu câștigi niciodată cu un antrenor. Să își vadă de treabă și să joace. E păcat că se consumă, eu știu, am fost genul ăsta de jucător tehnic și imediat te duci dacă începi să te cerți, să ai conflicte”, a declarat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.