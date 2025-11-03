Cine este fotbalistul pe care Gică Craioveanu l-a comparat cu legendarul Ilie Balaci după U Craiova – Rapid 2-2: „Doar la el am mai văzut așa ceva”

ADVERTISEMENT

Fostul atacant al oltenilor, care este analist sportiv în Spania, a remarcat modul în care a fost ritmul confruntării din Bănie.

Craioveanu, fascinat de meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid

Gică Craioveanu a avut numai cuvinte de laudă pentru modul în care a fost jucată partida dintre Universitatea Craiova și Rapid, meci despre care spune că l-a revăzut, pentru că i-a plăcut foarte mult.

„Este primul meci în ultimul deceniu care nu am vrut să se mai termine. Prima repriză a fost absolut sublimă, cu un ritm cum vezi numai în campionatele mari. Cu un Aioani foarte bun, dar vezi cum e paradoxul fotbalului, tocmai el greșește la final. Jucătorii importanți trec printr-o perioadă proastă în fața porții. Noi, atacanții, tot timpul am fost jucători de noroc, să avem luciditate în fața porții. Echipa creează. Marchează jucători la care te aștepți mai puțin. Când au perioade proaste atacanții trebuie să vină sprijin din partea celorlalți. A fost un spectacol. Mi-am pus și azi prima repriză și m-a încântat.

Și eu mă așteptam la mai multe realizări din partea lui Baiaram. A alergat, nu s-a ascuns. E legea numărul 1 pentru un atacant. Nu are finețea din startul sezonului. Îl costă foarte mult să fie inspirat în deciziile pe care le ia. Asta e singura problemă la care trebuie să lucreze el și Rădoi. Mi-a plăcut cum au știut cei de la Rapid să închidă spațiile. Au făcut un lucru extraordinar și nu cred că e bine dacă dau din casă, au știut să caute spațiile dintre fundașii centrali și laterali, și între fundașii centrali și mijlocași. Ei au făcut-o foarte bine, au avut un Christensen foarte inspirat”, a declarat Gică Craioveanu.

Fotbalistul Universității Craiova care îi aduce aminte lui Craioveanu de Balaci

spune că a fost impresionat de tupeul pe care și l-a comparat pe acesta cu Ilie Balaci, din punctul de vedere al atitudinii.

„Rădoi mi-a adus aminte de Simeone cu comportamentul lui. I-am zis și lui, cred că avea draci pe el. Bine că s-a calmat, că pentru imaginea lui nu era ok. E un domn, un antrenor important. Dacă te bate Rapid devine totul un pic mai greu. Marja de eroare mai mică. E vorba și de moral. Dacă pierzi, după cât de bine ai jucat, moralul scade. Nsimba, ca pivot, ce joacă Mirel, mi se pare cel mai potrivit.

Poate nu are calitățile lui Al-Hamlawi, dar pe ce stil are Craiova, Nsimba e cel mai bun. Mi-au plăcut Băsceanu și Matei, care are un tupeu fantastic pentru vârsta lui. A început să-și certe colegii că nu-i dau pase. Îmi place, foarte bun, am mai văzut așa tupeu la Balaci”, a mai spus Craioveanu la Digi Sport.