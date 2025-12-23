Cine este fotbalistul român care își rezolva singur transferurile în străinătate: „Am avut un singur contract cu domnul Becali”

ADVERTISEMENT

Cariera fotbaliștilor este modelată, într-o anumită măsură, și de transferurile aranjate de impresarii lor. Cine este jucătorul român care a decis și a mers de unul singur la formațiile din străinătate.

Singurul fotbalist român care și-a rezolvat de unul singur transferurile în străinătate

Fotbalul din prezent este diferit de cel din trecut din foarte multe puncte de vedere. Unul dintre aspectele tot mai comune astăzi este prezența impresarilor în viața fotbaliștilor, pe care îi îndrumă cu cine să semneze sau chiar îi transferă direct.

Eugen Trică, specialistul FANATIK a povestit cum și-a aranjat de unul singur transferurile. Singurii oameni cu care a colaborat au fost Giovanni Becali și Vivi Răchită.

„Un singur contract am avut cu domnul Giovanni Becali, doi ani de zile, atunci când am venit la Steaua. După care singur mi-am rezolvat transferurile. Și după l-am avut impresar pe Vivi. Era intermediar, la Litex. Al doilea, după Giovanni, Vivi a fost!”, a spus Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

Top cinci transferuri din SuperLiga. Giovanni Becali a spus totul

Giovanni Becali, cunoscutul impresar, . El i-a numit pe Ștefan Baiaram, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Darius Olaru.

Cele mai multe oferte le are însă Ștefan Târnovanu: „Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune?”, a spus agentul la „Giovanni Show”.