Cine este fotbalistul român care își rezolva singur transferurile în străinătate: „Am avut un singur contract cu domnul Becali”

Fotbaliștii obișnuiesc să se transfere prin intermediul impresarilor. Cine este însă jucătorul român care și-a rezolvat de unul singur mutările la formațiile din străinătate.
Mihai Dragomir
23.12.2025 | 22:30
Cine este fotbalistul roman care isi rezolva singur transferurile in strainatate Am avut un singur contract cu domnul Becali
Povestea fotbalistului român care și-a rezolvat de unul singur transferurile. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Cariera fotbaliștilor este modelată, într-o anumită măsură, și de transferurile aranjate de impresarii lor. Cine este jucătorul român care a decis și a mers de unul singur la formațiile din străinătate.

Singurul fotbalist român care și-a rezolvat de unul singur transferurile în străinătate

Fotbalul din prezent este diferit de cel din trecut din foarte multe puncte de vedere. Unul dintre aspectele tot mai comune astăzi este prezența impresarilor în viața fotbaliștilor, pe care îi îndrumă cu cine să semneze sau chiar îi transferă direct.

Eugen Trică, specialistul FANATIK prezent în cadrul celei mai recente ediții de FANATIK SUPERLIGA, a povestit cum și-a aranjat de unul singur transferurile. Singurii oameni cu care a colaborat au fost Giovanni Becali și Vivi Răchită.

„Un singur contract am avut cu domnul Giovanni Becali, doi ani de zile, atunci când am venit la Steaua. După care singur mi-am rezolvat transferurile. Și după l-am avut impresar pe Vivi. Era intermediar, la Litex. Al doilea, după Giovanni, Vivi a fost!”, a spus Eugen Trică la FANATIK SUPERLIGA.

Top cinci transferuri din SuperLiga. Giovanni Becali a spus totul

Giovanni Becali, cunoscutul impresar, a făcut topul jucătorilor care pot pleca din SuperLiga în iarnă. El i-a numit pe Ștefan Baiaram, Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și Darius Olaru.

Cele mai multe oferte le are însă Ștefan Târnovanu: „Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate. Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune?”, a spus agentul la „Giovanni Show”.

