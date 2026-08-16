Cine este fratele Alinei Eremia, artista cu 2 milioane de urmăritori, care intră în cușca RXF! Se bate cu un fost concurent de la „Puterea Dragostei”

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Surpriză în Universul RXF! Mircea Eremia (29 de ani), fratele mai mic al celebrei artiste Alina Eremia, intră în cușcă la Next Fighter! Acesta se va bate cu Andy Adetu (29 de ani), fosts concurent la „Puterea Dragostei”. Confruntarea va fi main event-ul galei RXF Next Fighter 34, programată pe 15 septembrie, de la ora 20:00, și transmisă exclusiv pe VOYO.

Mircea Eremia intră în cușca RXF! Cine este fratele Alinei Eremia

Numele lui Mircea Eremia este cunoscut în special datorită legăturii sale cu din România. Cântăreața are nu mai puțin de 2.000.000 de urmăritori pe Instagram, iar apariția fratelui său într-o confruntare RXF reprezintă o adevărată lovitură de imagine.

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Chiar dacă nu este la fel de cunoscut precum sora lui, Mircea Eremia lucrează și el tot în industria muzicală. Se autointitulează cântăreț, compozitor și DJ, cea mai populară melodie a sa fiind „Ilegal”. Cântecul este interpretat alături de sora lui, Alina Eremia, și are 28 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Andy Adetu, de la Puterea Dragostei, e adversarul lui Mircea Eremia

Mircea Eremia se va bate în main event la RXF Next Fighter 34, pe reguli de MMA, cu Andy Adetu. Adversarul fratelui Alinei Eremia este unul dintre cei mai populari concurenți din istoria emisiunii „Puterea Dragostei”, acolo unde a avut o relație cu a FCSB-ului.

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Andy Adetu o ia astfel pe urmele foștilor săi colegi, Bogdan Mocanu, Iancu Sterp, Alex Bobicioiu sau Alex Zănoagă, și își mută activitatea din zona televiziunii în cușca de MMA. Atât pentru Mircea, cât și pentru Andy, lupta de la RXF Next Fighter 34 va reprezenta debutul în RXF.

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Cum poți vedea gala RXF Next Fighter 34

astfel că fanii celor doi vor putea urmări confruntarea direct de pe platforma de streaming a trustului PRO. Promoția lui Sebastian Vieru vinde și bilete la show-ul care va avea loc pe 15 septembrie. Gala RXF Next Fighter se va desfășura la Studio RXF, situat pe Str. Rezervelor 57, iar prețul unui bilet pe site-ul este de 200 de lei.

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