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Fotbaliștii naționalei României sunt atenți la fiecare detaliu, inclusiv atunci când vine vorba despre imaginea lor. Un frizer din Cluj-Napoca, a ajuns să se ocupe de look-ul mai multor internaționali români și a fost invitat recent în cantonamentul tricolorilor. Într-un interviu pentru FANATIK, acesta a povestit cum a început colaborarea cu fotbaliștii, cine s-a așezat primul pe scaunul său și care este jucătorul pe care visează să îl tundă.

Tricolorii, cu look-ul pus la punct înainte de Bosnia – România! Frizerul a venit în cantonament!

Naționala României se află în fața ultimului examen din actuala ediție a . După victoria cu Polonia, scor 2-1, obținută sâmbătă pe Arena Națională, jucătorii lui Gică Hagi se pregătesc pentru confruntarea cu Bosnia și Herțegovina, programată marți la Zenica.

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Chiar dacă fotbalul ocupă, fără doar și poate, primul loc în această perioadă, i nu neglijează nici felul în care arată. Imaginea contează, iar o vizită la frizer face parte din rutina multor sportivi înaintea unui eveniment important. În cantonamentul naționalei a ajuns și Timi Miclea, un frizer din Cluj-Napoca, care a avut grijă de podoaba capilară a mai multor elevi ai lui Gică Hagi.

„Mă uitam la meciuri și îi vedeam pe teren pe jucătorii pe care i-am tuns!”

Timi a fost și el „convocat” în cantonamentul echipei naționale. Primul fotbalist pe care l-a tuns a fost Olimpiu Moruțan, prietenul său din copilărie. A urmat Dennis Man, iar vestea a mers mai departe, iar frizerul din Cluj-Napoca a ajuns să se ocupe de look-ul unor jucători precum Dennis Man, Florinel Coman sau Andrei Coubiș.

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Timi, cum a început povestea asta? Cum ai ajuns de la frizeria din Cluj să tunzi fotbaliști de la echipa națională?

– Totul a început prin intermediul lui Olimpiu Moruțan, care este și prietenul meu din copilărie. De acolo, lucrurile au mers natural. Am cunoscut și alți jucători și am ajuns să tund tot mai mulți fotbaliști. Nu a fost ceva planificat, pur și simplu lucrurile s-au legat frumos.

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Moruțan a fost primul, dar între timp lista a crescut. Ce alți fotbaliști au trecut pe la tine?

– Pe lângă Olimpiu, am avut ocazia să-i tund și pe Darius Olaru, Marius Marin, Andrei Coubiș, Adrian Șut, iar lista poate continua. Fiecare experiență este specială pentru mine. Prin intermediul meseriei am ajuns să cunosc oameni din lumea fotbalului și mă bucur foarte mult pentru asta. Sunt experiențe pe care probabil nu le-aș fi avut dacă nu făceam ceea ce îmi place.

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„Dennis Man a fost cel care a spart gheața”. Atacantul de la PSV l-a chemat și în Olanda să îl tundă!

Ai ajuns acum și în cantonamentul naționalei. Cum a fost prima întâlnire cu băieții? Cine s-a așezat primul pe scaun?

– Prima vizită a fost chiar de curând și a fost o experiență foarte frumoasă. Am fost primit foarte bine de băieți, au fost deschiși și prietenoși. M-am simțit foarte bine acolo. Dennis Man a fost cel care a spart gheața. Dennis m-a chemat să-l tund înaintea meciului cu Bayern München, din Champions League. M-a întrebat dacă pot să merg și i-am spus imediat că da, normal că merg! (râde). A fost o experiență foarte tare pentru mine.

Să vorbim și despre partea financiară. Când tunzi un fotbalist de la națională, se schimbă și prețul?

– Sincer, nu aș vrea să intru în discuții despre bani. Pentru mine, lucrurile acestea nu sunt importante. Fac meseria asta din pasiune, iar satisfacția mea cea mai mare este să văd oamenii mulțumiți. Faptul că am ajuns să tund jucători ai echipei naționale este deja o recompensă mare pentru mine.

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Care a fost momentul în care ți-ai dat seama că meseria ta te-a dus mai departe decât te-ai fi așteptat?

– Cred că momentul în care am realizat cu adevărat cât de departe m-a dus meseria mea a fost atunci când mă uitam la meciurile naționalei și îi vedeam pe teren pe jucătorii pe care i-am tuns înainte. Este un sentiment foarte tare. Să-i vezi jucând pentru România și să știi că ai avut și tu ocazia să lucrezi cu ei înseamnă mult pentru mine.

Ai ajuns să tunzi internaționali români, dar hai să ridicăm puțin ștacheta. Dacă mâine ai primi un mesaj de la orice fotbalist din lume, pe cine ai vrea să vezi în frizeria ta?

– Leo Messi! El este fotbalistul pe care visez să-l tund. Nu știi niciodată unde te duce viața, așa că orice este posibil.

Și dacă un suporter al naționalei vrea să iasă din frizerie cu un look de fotbalist, unde te poate găsi?

– Mă poate găsi în Cluj-Napoca sau, cel mai simplu, pe Instagram. Acolo mă pot contacta cei care își doresc o schimbare de look.