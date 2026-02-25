Cine este Gabi Matei, fostul jucător al FCSB anchetat în dosarul pariurilor. Trecut extrem de controversat al fotbalistului pe care Gigi Becali plătea 600.000 de euro

ADVERTISEMENT

Gabriel Eugen Matei, unul dintre fotbaliștii vizați în scandalul pariurilor din Liga a III-a, a fost cândva văzut ca viitorul fundaș dreapta al echipei naționale și a fost „un pariu” extrem de costisitor pentru Gigi Becali. Cariera sa a cunoscut un picaj incredibil după o serie de accidentări grave combinate cu o viață extrasportivă tumultoasă.

Gabi Matei, vizat în ancheta cu privire la trucarea meciurilor din Liga a III-a

Gabi Matei, ajuns la 35 de ani, nu și-a încheiat cariera de fotbalist încă. Deși nu mai poate evolua la un nivel înalt, fostul fotbalist de la FCSB, Pandurii și FC Brașov își mai găsește angajamente prin ligile inferioare ale României, mai exact în Liga a III-a.

În acest moment, el aparține de echipa Teleajenul Vălenii de Munte, însă asta după ce CS Păulești păstrând un lot format majoritar din juniori și tineri de perspectivă pentru club. Până în urmă cu o lună, Gabriel Matei era în lotul echipei ce , iar din acest motiv este și el vizat.

Gabi Matei, „pariul” de 600.000 de euro al lui Gigi Becali

Evoluând pe postul de fundaș dreapta, Gabriel Matei era văzut de oficialii clubului ca viitorul titular al naționalei României. Gigi Becali plătea nu mai puțin de 600.000 de euro în anul 2011 pentru a-l transfera la echipa sa de la Pandurii Târgu-Jiu.

Imediat cum a ajuns în tabăra „roș-albastră”, Matei a suferit o accidentare groaznică la genunchi, ruptură a ligamentului încrucișat anterior, care l-a scos din circuit pentru o perioadă de mai multe luni. La puțin timp de la revenire, fundașul lateral a suferit și anumite leziuni la menisc și a absentat pentru încă trei luni. Din cauza diverselor accidentări, în cei patru ani petrecuți la FCSB, Gabriel Matei nu a jucat decât în 12 partide.

Mihai Stoica îl vedea titular la națională. Ce declara oficialul FCSB la acea vreme despre Gabi Matei

Imediat după perioada oribilă prin care a trecut din cauza accidentărilor, Mihai Stoica i-a luat în repetate rânduri apărarea lui Gabi Matei. Deși s-a plătit o sumă semnificativă pentru transferul său și încă nu confirmase, oficialul lui FCSB era sigur că tânărul fotbalist va reveni mult mai puternic și va fi viitorul titular al echipei naționale.

„Gabi Matei a jucat foarte puțin în ultimii doi ani din cauza accidentărilor. Vom discuta despre el după pregătirea de iarnă. Dacă Gabi Matei nu va ajunge la echipa națională, înseamnă că tot ce am realizat în fotbalul românesc e rodul hazardului. Când va ajunge la națională, aștept scuze pentru criticile care i s-au adus. A scăpat de perioada critică în care se reaccidenta mereu”, spunea Mihai Stoica despre Gabi Matei, conform

Viața extrasportivă i-a pus capăt carierei lui Gabi Matei. S-a iubit cu Mădălina Pamfile și a fost surprins sub influența alcoolului

Pe lângă gravele accidentări, viața sa extrasportivă a fost un factor important ce a făcut ca declinul carierei sale să fie permanent. Gabi Matei are un istoric extrem de controversat. Una dintre iubitele sale a fost Mădălina Pamflie, asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali:

„Lui Gabi Matei i-am zis că nu mai are voie nici măcar să discute la telefon cu ea. Pamfile e şi dată naibii, frumoasă rău, te nenoroceşte. Nu se compară Cruduţa cu asta!”, spunea Gigi Becali în 2011, pentru Antena 1.

Un alt episod controversat a fost cel în care Gabriel Matei a fost transportat la spital după ce a suferit o tăietură la mână chiar în interiorul locuinței sale. El a fost adus la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală cu răni minore la antebraț, iar internarea sa nu a fost necesară. Fotbalistul se afla sub influența băuturilor alcoolice, imediat după o dispută aprinsă cu iubita sa, care s-a speriat foarte tare, crezând că este vorba despre o tentativă de sinucidere.

Gabriel Matei își recunoaște greșelile. Ce a spus despre deciziile eronate din viața sa

Ajuns la vârsta maturității, Gabi Matei realizează, cu părere de rău, că deciziile sale din viață nu au fost tocmai corecte. Fotbalistul în vârstă de 35 de ani nu dă vina doar pe accidentările grave la genunchi, ci este conștient că viața extrasportivă l-a costat întreaga carieră:

„Puteam să fac mai mult, știu asta. Am avut și niște accidentări după ce am semnat cu Steaua (n.r. – FCSB), dar și viața extrasportivă … Mirajul Bucureștiului m-a captat și am ajuns pe o pantă descendentă, să zic. Eu am venit singur în București și nu a avut cine să mă învețe și, din păcate, n-am putut să fac mai mult. Este important că sunt sănătos”, a declarat fundașul la DigiSport.

De-a lungul carierei sale, Gabi Matei și-a trecut în palmares două titluri de campion al României, o Cupă a României și o Cupă a Ligii. El nu a prins nicio selecție la echipa națională a României, în ciuda încrederii pe care oamenii din jurul său au avut-o în el.