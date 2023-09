Cine este Gaetano de Siano, italianul care a surprins la Chefi la Cuțite sezonul 12: „Am umblat peste tot”

Gaetano de Siano s-a prezentat în ediția de miercuri, 6 septembrie 2023, a emisiunii Chefi la cuțite și i-a cucerit pe jurați cu preparatul său. Are talent la gătit, dar și o poveste impresionantă de viață, iar despre România spune că este „acasă”.

Cine este Gaetano de Siano de la Chefi la cuțite. I-a dat gata pe jurați cu preparatul său

Gaetano de Siano s-a născut în Italia, are 56 de ani, dintre care ultimii 15 i-a petrecut în România. Locuiește în Craiova, care între timp i-a devenit mai „acasă” decât țara de baștină, unde mai merge doar în vizită.

A umblat în toată lumea înainte ca dragostea să-l aducă la noi în țară și are o fiică în vârstă de 21 ani, pe care o crește de unul singur de când avea patru ani. De fapt, acesta este și principalul motiv pentru care s-a apucat de la bun început de gătit.

El pentru a-i impresiona cu preparatul său, piept de rață cu hribi și ierburi aromatice. Telespectatorii au făcut cunoștință cu el în ediția de miercuri, 6 septembrie 2023, și au avut ocazia să-i afle povestea de viață incredibilă.

„Am făcut mai multe în viața mea. Am lucrat în odmeniul horeca, am lucrat 6 luni la New York, atunci aveam 23 de ani, am vrut să văd visul american, am umblat peste tot la New York. În anii 1990 am avut o crescătorie de creveți în Republica Dominicană, creveți de apă dulce.

Patru ani de zile am stat acolo. În 1997 a venit un uragan acolo și a făcut ravagii, am avut multe probleme și daune și m-am retras. M-am întors în Italia, am deschis un atelier de ceramică artistică. În anii 2000 am deschis una dintre primele agenții de turism online din Italia, a mers foarte bine.

Am ajuns în România după ce m-am despărțit de fosta soție. În 2005 am ajuns în București, am cunoscut o româncă și m-am mutat în Craiova”, a povestit Gaetano de Siano la Chefi la cuțite.

Câte cuțite a primit italianul cu suflet de român

Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Dumitrescu au fost încântați de aptitudinile pe care administratorul de firmă le are în bucătărie și evaluat preparatul ca fiind „țâță de mâță”, spre surprinderea lui Gaetano de Siano, mai ales că nu s-a descurcat așa cum își dorea.

„Eu am vrut să vă gătesc. Dar, din păcate, nu am învățat lecția pe care mama mi-o spunea întotdeauna: ‘Fii atent la femei’. Și în timp ce găteam, fata de acolo m-a înnebunit cu 10.000 de întrebări. Și în loc să mă gândesc la gătit…Eu am vrut să fac mai multe. (…) Am reușit să obțin două cuțite și asta e chiar o victorie neașteptată”, a spus