Cine este George Neagu, care i-a înjurat grosolan pe membrii staff-ului FCSB. Tocmai venise de la Dinamo

Membru al staff-ului tehnic condus de Eugen Neagoe, George Neagu a atras atenția pe parcursul meciului dintre FCSB și Astra Giurgiu, atunci când i-a înjurat pe cei de la FCSB.

În vârstă de 35 de ani, Neagu este fost fotbalist și are în CV, ca preparator fizic, și experiențe la Hermannstadt, Dunărea Călărași sau Dinamo.

Acesta a lucrat în Ștefan cel Mare chiar pe parcursul acestui sezon, fiind „transferat” de Astra imediat după meciul direct dintre cele două echipe, încheiat cu scorul de 1-1.

Cine este George Neagu, care i-a înjurat grosolan pe membrii staff-ului FCSB. A fost coleg cu Mihai Pintilii la Curtea de Argeș

Cariera de fotbalist a lui George Neagu a început în 2005, la Minerul Lupeni și a continuat până în 2018, când Neagu s-a retras din postura de jucător al celor de la ACS Poli Timișoara. Pe parcursul celor 13 ani de fotbal, Neagu a mai evoluat și pentru cluburi precum Progresul, Pandurii Târgu Jiu, UTA sau CS Mioveni.

În total, fostul fundaș și mijșocaș stânga a adunat 152 de meciuri în fotbalul românesc, marcând de două ori și contribuind la reușitele echipelor sale și cu șapte pase decisive. În sezonul 2016-2017, el a făcut parte din lotul formației ACS Poli Timișoara, care ajungea până în finala Cupei Ligii, unde era învinsă de Dinamo.

Este interesant că în sezonul 2009-2010, George Neagu a fost legitimat la Internațional Curtea de Argeș, acolo unde a avut ocazia să fie coleg cu Vlad Chiricheș, Marius Popa sau George Blay, dar și cu Mihai Pintilii, secundul lui Toni Petrea la FCSB. Pintilii a evoluat pentru argeșeni în returul sezonului respectiv.

Neagu s-a retras în 2018 și s-a concentrat pe cariera de preparator fizic, însă în mai puțin de trei ani a reușit să schimbe foarte multe echipe. El și-a început cariera în domeniu cu experiențe la Dunărea Călărași și Astra Giurgiu, de unde a ajuns la FC Hermannstadt, la cererea expresă a lui Eugen Neagoe. Mutarea se petrecea în octombrie 2019, însă după doar două luni Neagoe își anunța demisia. Odată cu el, pleca și Neagu.

Perioada Dinamo. A fost regretat de jucători la plecare

După experiențele de la începutul carierei de preparator fizic, pentru Neagu a venit și momentul trecerii la Dinamo. Colaborarea cu formația din Ștefan cel Mare începea în martie 2020, atunci când antrenorul principal al „câinilor” devenea Adrian Mihalcea. „Țăranul” lucrase cu Neagu și la Dunărea Călărași.

Deși Mihalcea a plecat de la club după doar câteva luni, fiind înlocuit cu Gigi Mulțescu, cel care a fost apoi schimbat de către Cosmin Contra, George Neagu a rămas la Dinamo. Metodele de lucru ale preparatorului fizic în vârstă de 35 de ani au fost foarte apreciate de fotbaliștii „câinilor”, care au regretat enorm plecarea sa.

Situația de la Dinamo a devenit, însă, tensionată, odată ce Javi Reyes, spaniolul adus de Cosmin Contra pentru a se ocupa de pregătirea fizică a fotbaliștilor, a început să dea indicații tactice jucătorilor. Aceștia nu îl mai agreau pe spaniol. Nu doar jucătorii erau nemulțumiți de statutul lui Reyes.

Neagu a fost lăsat cu un gust amar după ce a aflat de diferența enormă dintre salariul său și cel primit de spaniol, care primea nu mai puțin de 11.000 de euro lunar! Teoretic, pentru că practic salariile nu prea se plăteau la Dinamo. Nemulțumit de situație, preparatorul fizic a decis să accepte oferta venită de la Astra Giurgiu. Neagoe a vrut să îl aducă din nou lângă el, iar fostul fundaș stânga și-a dat acceptul chiar după meciul direct dintre Dinamo și actuala sa echipă, încheiat cu scorul de 1-1.

„Ce păcat că „circumstanțele” forțează despărțirea de oameni profesioniști” și „Mare păcat. Mult succes, prietene, mulțumesc pentru tot”, i-au urat lui Neagu Borja Valle, respectiv Isma Lopez, după ce acesta a plecat de la Dinamo.

I-a înjurat de morți pe cei de la FCSB. Cum s-a scuzat după meci

Și cu ajutorul lui George Neagu, Eugen Neagoe a îndreptat situația Astrei Giurgiu, formație pe care a preluat-o pe când se afla în subsolul clasamentului. „Geană” reușise să lege șase meciuri consecutive fără înfrângere la cârma fostei campioane, înainte să fie învins de FCSB cu 3-0 la primul duel din 2021.

Meciul a fost unul tensionat, cu oaspeții apărându-se excelent timp de 70 de minute. Însă nu doar în teren a existat încrâncenare, ci și în afara gazonului. George Neagu a intrat în conflict atât cu arbitrul partidei, cât și cu unii membri ai staff-ului tehnic al FCSB, adresându-le acestora înjurături care s-au auzit și pe transmisia televizată a partidei.

„E roșu, bă! Să-mi bag p*** în tine! Dacă nici ăsta nu e cartonaș roșu, atunci care e?”, i-a strigat Neagu arbitrului Bârsan, după care l-a luat în primire și pe un membru al staff-ului roș-albaștrilor: „Am vorbit cu tine, ce p*** te bagi în seama?! Ai vrea să meargă mă-ta după mama, mâncă-mi-ai p***! Asta îți doresc, ca să vezi cum îi! Te bagi ca prostul! Nici nu am vorbit cu tine, du-te-n p*** mea! Sugi p***! Să vă f** în gură de parveniți! La 10 metri sunteți pisoi. Hai, tată, aici, să te văd!”.

După meci, preparatorul fizic al Astrei a ținut să își exprime public scuzele pentru cuvintele dure pe care le-a folosit pe parcursul meciului cu FCSB. El a explicat, însă, că a replicat după ce a fost la rândul său înjurat de către oamenii de pe banca lui Petrea.

„Îmi cer scuze pentru acest incident în care am fost implicat. Este o situație neplăcută. Am fost înjurat de mamă, iar mama mea este decedată. Nu am putut să trec cu vederea toate înjurăturile acelei persoane îmbrăcate cu o geacă pe care erau inscripționate însemnele FCSB. Este voie cu fani la meci? Cum este posibil ca cineva sa înjure încontinuu? A depășit limita și am ajuns și eu prea departe. Îmi cer scuze”, a spus Neagu potrivit gsp.ro.