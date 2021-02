Cine este Georgiana, femeia care l-a făcut pe Jador să plângă la Survivor România: “O iubesc din tot sufletul”

Pentru că a luptat din răsputeri și a reușit, alături de colegii din echipa Faimoșilor, să câștige jocul de comunicare al săptămânii, Jador a avut parte de o recompensă pe măsură. Deși toată lumea era convinsă că niciuna dintre fostele iubite nu va dori să-i transmită un mesaj, iată că acesta a venit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Și tocmai de la Georgiana, singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat. Chiar dacă acum îl vede ca pe un „prieten de suflet”, cuvintele au reaprins în inima lui speranța că într-o bună zi o va convinge să-i acorde o nouă șansă.

„Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte”, a mărturisit cântărețul, vizibil emoționat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Momente emoționante la Survivor România. Georgiana nu l-a uitat pe Jador

„Ionuț, pentru început vreau să-ți spun că sunt mândră de tine, de ambiția de care dai dovadă și de modul în care te descurci în competiție.

Sper să rămâi același om bun pe care l-am cunoscut. Știm amândoi care e situația dintre noi și în ce relații am rămas când ai plecat la Survivor, dar de acolo, din toată situația asta, inimile noastre au rămas logodite pentru totdeauna. Ai grijă de tine și să rămâi acolo cât poți rezista”, i-a scris Georgiana lui Jador, făcându-l să plângă de emoție.

ADVERTISEMENT

Ulterior, cântărețul nu s-a mai putut abține și i-a făcut o declarație de dragoste pe care tânăra, oricât de supărată ar fi, nu o va uita prea curând. „Am fost un prost. Eu am fugit foarte mult de subiectul însurătoare, pentru că nu prea am încredere în femei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sincer să fiu, până la vârsta asta am întâlnit foarte multe fete care nu rezonau deloc cu mine. Pe această fată am pus-o, din păcate, în aceeași oală cu toate celelalte femei pe care le-am cunoscut până acum.

O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii și să le ofere copiilor noștri o educație. Îmi doresc foarte mult ca ea să fie mama copiilor mei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată nu am iubit. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a spus Jador.