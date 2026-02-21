Cine este Giuliana, arbitra care-i înnebunește pe fani, pe stadioane. Are 23 de ani și a terminat o facultate de prestigiu

ADVERTISEMENT

În ultima vreme lumea fotbalului aduce popularitate și în rândul doamnelor. Iată cine este Giuliana Vigile, arbitra care-i înnebunește pe fani cu felul în care arată, dar și datorită profesionalismului de care dă dovadă.

Giuliana, arbitrul care fură privirile suporterilor de pe stadion

Giuliana Vigile este o prezență superbă pe stadion. Se numără printre puținele femei care au reușit să aibă o carieră de succes într-un domeniu în care predomină bărbații. Arbitra de fiecare dată când apare.

Tânăra originară din Cesena, Italia, are 23 de ani. Aceasta întoarce toate privirile suporterilor atunci când apare la un meci de fotbal, suporterii italieni îndreptându-și atenția către ea datorită felului în care se prezintă.

Performează în ligile inferioare, fiind un arbitru de linie extrem de apreciat. Face spectacol și pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate mare de fani. Pe Instagram este urmărită de peste 158.000 de persoane.

În social media postează frecvent imagini de la meciuri sau de la diferite evenimente din viața de zi cu zi. Giuliana Vigile profesează de aproximativ 3 ani, primind laude inclusiv din partea oficialilor italieni din fotbal.

Ce facultate a făcut Giuliana

De fiecare dată Giuliana Vigile a obținut note mari din partea evaluatorilor asociației de arbitri. De când este în prim-plan a urmat o facultate, fiind una dintre studentele care a învățat la o universitate de renume din Italia.

Arbitra italiancă a studiat la Universitatea din Bologna. A urmat cursurile facultății de Științe Internaționale și Diplomatice. În sport, influența tinerei de 23 de ani a atras foarte mulți spectatori la meciurile din ligile inferioare.

Mai mult decât atât, unii comentatori sportivi vorbesc despre „efectul Vigile”, care a dus la creșterea interesului fanilor pentru acest sport. Pentru că este concentrată pe dezvoltarea profesională Giuliana are planuri mari.

Visează să avanseze în ierarhia arbitrilor. De asemenea, vrea să conducă meciuri în ligile profesionale superioare, cum ar fi Seria B sau Seria A. În altă ordine de idei, din Italia este cunoscut drept un influencer de renume.

Cochetează și cu moda, conform . „Presiunea este un privilegiu”, este motto-ul pe care îl are Giuliana, în mediul online. În interviuri, arbitra susține că fotbalul este întotdeauna pe primul loc.