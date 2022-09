Cine este Hemalatha Divakaran, concurenta de la Chefi la cuțite. Tânăra locuiește de 8 ani în România

Cine este originară din India și care locuiește de 8 ani în România. Care sunt visurile pe care le are participanta de la Antena 1, care i-a impresionat pe cei trei jurați: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Cine este Hemalatha Divakaran de la Chefi la cuțite. A ajuns în România acum 8 ani

Hemalatha Divakaran are două fete, una de 8 ani și alta de 3, precizând că părinții i-au aranjat căsătoria cu partenerul de viață. După numai o lună era logodită și la 6 luni distanță se căsătorea cu bărbatul care o sprijină în tot ce face.

„Sunt creatoare de modă și dansatoare în India. E prima emisiune de acest gen la care particip. Visul meu era să devin creatoare de modă, dar tata nu mi-a dat voie.

Din acest motiv, pentru că nu voia să am de-a face cu divertismentul, cu media, de aceea am fost nevoită să aleg ceea ce părinții mei au vrut pentru mine.

Am studiat comerț la liceu, am făcut un masterat de Resurse Umane, dar mi-am dorit dintotdeauna să devin creatoare de modă. După căsătorie am studiat design vestimentar, iar soțul meu m-a sprijinit în tot timpul.

Ca femeie, am mai multă libertate în România, pot face orice vreau, iar cel de-al doilea copil s-a născut în România. Mi-ar plăcea rămân în România defintiv. Am două fetițe, cea mare are opt ani, iar cea mică trei ani”, a spus concurenta de la Chefi la cuțite, notează .

Hemalatha Divakaran, în etapa următoare de la Chefi la cuțite

Hemalatha Divakaran este participanta de la Chefi la cuțite, care deși pasionată de modă, a ajuns să gătească. A ales mâncare vegetariană și nu a dat greș pentru că a primit 3 din partea juraților de la Antena 1.

Cătălin Scărlătescu a subliniat că ar vrea să lucreze alături de femeia din India, care nu a mai vizitat țara natală de 3 ani. De peste 8 ani locuiește în România și se declară mulțumită de traiul pe care-l duce în prezent.

„E o mâncare vegetariană excelentă. Voi începe să gătesc și eu așa, iubita mea e vegetariană. Dacă vrei să gătești așa ceva, îmi deschid restaurant. Vino acolo și vei sta cu noi în bucătărie”, a spus cheful.