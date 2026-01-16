Cine este Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo: fost coleg cu Lamine Yamal la Barcelona și component de bază al naționalei României

ADVERTISEMENT

Ianis Târbă a devenit în mod oficial în cursul zilei de vineri noul jucător al lui Dinamo. Fotbalistul în vârstă de doar 19 ani care evoluează pe poziția de extremă dreapta a semnat un contract valabil în primă fază pentru doi ani și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane din acel moment.

Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo, și-a făcut junioratul în Spania, la Barcelona și Celta Vigo: a fost coleg inclusiv cu Lamine Yamal sau Pau Cubarsi

El s-a născut în Spania, la Mollerussa, din părinți români și a crescut, inclusiv din punct de vedere fotbalistic, în țara din Peninsula Iberică. Inițial, a evoluat ca junior la Lleida Esportiu Terraferma și la Gimnastic Manresa, înainte de a face pasul spre celebra academie a celor de la FC Barcelona, La Masia.

Acolo, a fost coechipier inclusiv cu Lamine Yamal, devenit deja un star al fotbalului mondial, dar și cu alte nume importante din ultimii ani de la gruparea catalană, cum ar fi Pau Cubarsi, Hector Fort sau Marc Guiu, ultimul aflat în prezent la Chelsea.

În perioada petrecută de el în La Masia, Ianis Târbă a avut la un moment dat chiar și ocazia de a-l cunoaște pe marele Lionel Messi, alături de care a făcut și o poză la momentul respectiv. După anii petrecuți la FC Barcelona, românul a mers la Celta Vigo, acolo unde practic și-a încheiat perioada de formare ca fotbalist.

Iar acum, și speră să devină în scurt timp o opțiune viabilă pentru Zeljko Kopic, deși se va lupta pentru minute cu doi jucători foarte importanți în prezent pentru „câini”, respectiv Danny Armstrong și Adrian Mazilu.

Ianis Târbă, un fotbalist important pentru naționala U19 a României

Până în prezent, a adunat 11 meciuri la nivel internațional la acest nivel de vârstă și a reușit să marcheze două goluri. În vara anului trecut, a fost titular de drept în echipa pregătită de Ion Marin care a ajuns până în semifinalele Campionatului European organizat chiar de țara noastră.

Atunci, juniorii tricolori au fost învinși în penultimul act de Olanda, scor 1-3, într-un meci jucat pe stadionul Rapid din Capitală. Târbă s-a aflat pe teren din primul minut și a fost înlocuit la pauză cu David Păcuraru. Din acea echipă au mai făcut parte câteva nume deja cunoscute în fotbalul românesc, ca de exemplu Ionuț Cercel de la FCSB sau Darius Fălcușan Luca Băsceanu de la Universitatea Craiova.

