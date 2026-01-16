Sport

Cine este Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo: fost coleg cu Lamine Yamal la Barcelona și component de bază al naționalei României

Dinamo a oficializat al doilea transfer din această iarnă! După Valentin Țicu, roș-albii l-au prezentat pe Ianis Târbă: tot ce trebuie să știi despre noul jucător al „câinilor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.01.2026 | 16:30
Cine este Ianis Tarba noul jucator al lui Dinamo fost coleg cu Lamine Yamal la Barcelona si component de baza al nationalei Romaniei
SPECIAL FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo, alături de Lionel Messi. Foto: Instagram
ADVERTISEMENT

Ianis Târbă a devenit în mod oficial în cursul zilei de vineri noul jucător al lui Dinamo. Fotbalistul în vârstă de doar 19 ani care evoluează pe poziția de extremă dreapta a semnat un contract valabil în primă fază pentru doi ani și jumătate, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane din acel moment.

Ianis Târbă, noul jucător al lui Dinamo, și-a făcut junioratul în Spania, la Barcelona și Celta Vigo: a fost coleg inclusiv cu Lamine Yamal sau Pau Cubarsi

El s-a născut în Spania, la Mollerussa, din părinți români și a crescut, inclusiv din punct de vedere fotbalistic, în țara din Peninsula Iberică. Inițial, a evoluat ca junior la Lleida Esportiu Terraferma și la Gimnastic Manresa, înainte de a face pasul spre celebra academie a celor de la FC Barcelona, La Masia.

ADVERTISEMENT

Acolo, a fost coechipier inclusiv cu Lamine Yamal, devenit deja un star al fotbalului mondial, dar și cu alte nume importante din ultimii ani de la gruparea catalană, cum ar fi Pau Cubarsi, Hector Fort sau Marc Guiu, ultimul aflat în prezent la Chelsea.

Ianis Târbă FC Barcelona Lamine Yamal Cubarsi Fort Guiu
Ianis Târbă alături Cubarsi, Fort și Guiu la juniorii celor de la FC Barcelona. Foto: Instagram

În perioada petrecută de el în La Masia, Ianis Târbă a avut la un moment dat chiar și ocazia de a-l cunoaște pe marele Lionel Messi, alături de care a făcut și o poză la momentul respectiv. După anii petrecuți la FC Barcelona, românul a mers la Celta Vigo, acolo unde practic și-a încheiat perioada de formare ca fotbalist.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Iar acum, internaționalul U19 a fost transferat la Dinamo și speră să devină în scurt timp o opțiune viabilă pentru Zeljko Kopic, deși se va lupta pentru minute cu doi jucători foarte importanți în prezent pentru „câini”, respectiv Danny Armstrong și Adrian Mazilu.

ADVERTISEMENT
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale:...
Digisport.ro
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș

Ianis Târbă, un fotbalist important pentru naționala U19 a României

Până în prezent, noul jucător al lui Dinamo a adunat 11 meciuri la nivel internațional la acest nivel de vârstă și a reușit să marcheze două goluri. În vara anului trecut, a fost titular de drept în echipa pregătită de Ion Marin care a ajuns până în semifinalele Campionatului European organizat chiar de țara noastră.

Atunci, juniorii tricolori au fost învinși în penultimul act de Olanda, scor 1-3, într-un meci jucat pe stadionul Rapid din Capitală. Târbă s-a aflat pe teren din primul minut și a fost înlocuit la pauză cu David Păcuraru. Din acea echipă au mai făcut parte câteva nume deja cunoscute în fotbalul românesc, ca de exemplu Ionuț Cercel de la FCSB sau Darius Fălcușan Luca Băsceanu de la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT
  • 19 ani are Ianis Târbă 
  • 50.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Ianis Târbă în viziunea Transfermarkt
Rapid și-a prezentat oficial noul portar! Ce contract a semnat fotbalistul. Update exclusiv
Fanatik
Rapid și-a prezentat oficial noul portar! Ce contract a semnat fotbalistul. Update exclusiv
SuperLiga, live blog etapa 22. FC Argeș – FCSB, primul duel din 2026!...
Fanatik
SuperLiga, live blog etapa 22. FC Argeș – FCSB, primul duel din 2026! Anunț important pentru suporteri
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul...
Fanatik
România – Portugalia, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Cine transmite debutul „tricolorilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
A spus în direct numele succesorului lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF: 'Pe...
iamsport.ro
A spus în direct numele succesorului lui Răzvan Burleanu în fruntea FRF: 'Pe el îl pregătesc'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!