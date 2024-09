Cine este individul care a vrut să-l împuște pe Donald Trump în Florida. Fusese arestat de mai multe ori

Ryan Wesley Routh este bărbatul arestat, fiind suspectat de tentativă de asasinare asupra lui Donald Trump. Are 58 de ani și este din Florida. Oficialii au descoperit faptul că suspectul a mai fost arestat în trecut.

Suspect arestat pentru tentativă de asasinare

Bărbatul arestat de poliția din SUA în posibila asupra lui Donald Trump este un individ în vârstă de 58 de ani, din Florida. Acesta are la activ alte opt arestări pentru infracțiuni minore. De asemenea, Ryan Routh este un susținător al Ucrainei, potrivit publicației .

ADVERTISEMENT

„Mă simt norocos că m-am născut în America, cu libertate şi oportunităţi şi sper să nu irosesc un lucru atât de valoros; să fac mai mult şi să iau mai puţin”, arată biografia sa de pe contul de X, spun autoritățile.

Individul a fost găsit pe platformele de socializare, iar autoritățile americane au descoperit faptul că în urmă cu doi ani, Ryan Routh a călătorit în Ucraina și i-a îndemnat pe americani să i se alăture. Mai mult, a cerut Conrgesului să trimită bani și arme, potrivit oficialilor.

ADVERTISEMENT

„Sunt aici la Kiev şi vreau să folosesc Parcul Independenţei pentru a crea un oraş de corturi al tuturor străinilor de aici pentru a obţine sprijinul a mii de alţi civili străini care să vină şi să sprijine Ucraina”, a scris el pe X, în aprilie 2022.

De asemenea, suspectul s-ar fi adresat în mediul online lui Volodimir Zelenski. „Uitaţi de zona de interdicţie aeriană – cereţi Congresului să pună toţi militarii americani în concediu plătit pentru a putea lupta. Cereţi Congresului să pună toţi militarii americani în concediu plătit pentru a putea lupta ca civili în Ucraina.

ADVERTISEMENT

Spuneţi Congresului cât veţi plăti pentru toate armele – drone, rachete, avioane – totul. Daţi-le un cec în alb, astfel încât să nu existe nicio responsabilitate din partea SUA”, se arată pe X.

Routh ar fi fost înarmat cu un AK-47, purta o vestă de protecție din plăci ceramice și avea asupra sa două rucsacuri și o cameră GoPro în timpul presupusei tentative de asasinat de dumincă. Agenții Serviciului Secret spun că au deschis focul asupra suspectului, moment în care bărbatul a ieșit dintr-un tufiș și a fugit de la fața locului cu o mașina Nissan.

ADVERTISEMENT

Un martor a reușit să fotografieze numărul de înmatriculare al autoturismului, iar în acest fel, bărbatul a fost arestat la aproape 80 de kilometri de locația la care s-a petrecut incidentul, adică Trump International Golf Club.

Pe pagina personală de LinkedIn, suspectul Routh afișează steagul ucrainean și scrie că a deținut Camp Box Honolulu în Hawaii, care construiește „structuri economice simple pentru a ajuta la rezolvarea problemei celei mai mari rate a persoanelor fără adăpost din Statele Unite”.

Presa americană relatează faptul că Ryan Routh ar fi fost arestat de opt ori pentru infracțiuni minore. Mașina pe care ar fi folosit-o dumincă era înregistrată pe numele unui membru al familiei, care ar locui în sudul Floridei.

Suspectul ar fi fost condamnat pentru „deținerea unei arme de distrugere în masă”, potrivit înregistrărilor online ale Departamentului de Corecție pentru Adulți din Carolina de Nord. Mai mult, americanul a fost oprit pentru un control în trafic, moment în care a pus mâna pe o armă de foc și a fugit. Acesta s-a baricadat într-o firmă de acoperișuri. Atunci, a fost acuzat de port de armă ascunsă și de posesie de armă de distrugere în masă, fiind vorba despre o mitralieră.

Routh a trimis mesaje și către Joe Biden și Kamala Harris. Acesta i-a îndemnat pe cei doi să viziteze persoanele rănite în prima tentativă de asasinat a lui Donald Trump, de la mitingul organizat în iulie în Butler, Pennsylvania,

„Tu şi Biden ar trebui să vizitaţi răniţii din spital de la mitingul lui Trump şi să participaţi la funeraliile pompierului ucis”, se arată pe profilul de X. „Trump nu va face niciodată nimic pentru ei… să arate lumii ce înseamnă compasiunea şi umanitatea”, a mai adăugat suspectul.

Cum comentează Joe Biden

Președintele american se bucură de faptul că fostul lidel de la Casa Albă este teafăr și nevătămat. Acesta a scris pe pagina sa oficială de X că nicio formă de violență nu își are locul în SUA și se va asigura de faptul că Trump va avea parte de protecția necesară.

“Am fost informat de echipa mea cu privire la ceea ce autorităţile federale investighează ca fiind o posibilă tentativă de asasinare a fostului preşedinte Trump.

Un suspect a fost reţinut şi felicit Secret Service şi partenerii lor responsabili cu aplicarea legii pentru vigilenţa şi eforturile lor de a îi menţine în siguranţă pe fostul preşedinte şi pe cei din jurul său.

Sunt uşurat că fostul preşedinte este nevătămat. Există o anchetă activă cu privire la acest incident, în timp ce forţele de ordine adună mai multe detalii despre ceea ce s-a întâmplat.

Aşa cum am spus de mai multe ori, violenţa politică sau orice altă formă de violenţă nu îşi are locul în ţara noastră şi am cerut echipei mele să continue să se asigure că Secret Service dispune de toate resursele, capacităţile şi măsurile de protecţie necesare pentru a menţine siguranţa fostului preşedinte”, se arată în mesajul lui Biden, postat pe X.